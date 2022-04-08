Чехия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией. Что нужно о ней знать
Впервые с начала вторжения российских войск в Украину Киев получил зенитно-ракетный комплекс С-300 советского производства, который передала ему Словакия. Хотя это не самая современная система, ее плюс заключается в том, что украинские военные хорошо с ней знакомы, и им не понадобится много времени для ее освоения. Мы рассказываем о том, что известно об этой системе и какое еще оружие Украина получает из-за рубежа.
О передаче С-300 сообщил глава правительства Словакии Эдуард Гегер. "Украинский народ смело защищает свое суверенное государство и нас. Наша обязанность помогать, а не стоять в стороне и закрывать глаза на гибель людей в ходе российской агрессии", - написал он в "Твиттере".
Гегер не уточнил, когда именно системы ПВО прибудут в Украину, однако словацкое издание Visegrad 24 8 апреля опубликовало видео, на котором погруженные на железнодорожные платформы системы стоят, готовые к отправке. Журналисты написали, что получили это видео от работников железной дороги несколько дней назад, но не публиковали его до официального сообщения, из чего можно заключить, что системы уже в Украине.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил Би-би-си, что С-300 уже отправлены Украине.
"Оружия у нас все больше. Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300. Информацию подтвердил премьер-министр страны Эдуард Гегер. Работаем дальше на победу Украины", - сказал глава офиса президента Андрей Ермак.
Еще в середине марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва "не позволит" передавать Украине советские системы противовоздушной обороны С-300, поскольку считает это незаконным.
Точной информации о количестве переданных Украине систем, равно как и о том, сохранились ли у нее собственные комплексы С-300, нет. При помощи многочисленных ракетных атак и авианалетов российская армия пытается уничтожить украинскую систему ПВО. Однако по данным американской разведки, она все еще работает, и у России нет господства в воздухе.
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Что такое система С-300
Разработка зенитно-ракетного комплекса С-300 началась в СССР еще в конце 1960-х годов. Он должен был сменить старые комплексы С-75, причем изначально предполагалось создать мобильную систему, чтобы ее можно было выводить из-под удара противника после обнаружения.
Комплекс С-300 создавался прежде всего для обороны крупных стратегических объектов, например, городов, но в итоге появилось целое семейство ЗРК: С-300В ("Войсковой"), С-300Ф ("Флотский") и С-300П ("ПВО страны").
Первые дивизионы С-300 были развернуты в 1979 году. С тех пор все три "ветви" комплекса модернизировались. Последняя версия системы ПВО С-300 ПМ-2 (экспортная версия - С-300 ПМУ-2) появилась в конце 1990-х годов.
На вооружении Словакии могли быть модификации С-300 ПМУ, которые и передали Украине. Этот комплекс способен бороться не только с самолетами и вертолетами, но и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой и средней дальности.
С-300, особенно его последнее поколение, считается современным и мощным средством противовоздушной и противоракетной обороны. Россия до последнего времени активно продавала эти системы за границу.
С миру по нитке
В пятницу стало известно, что взамен переданных Украине С-300 Словакия получит американские ракетные системы "Патриот".
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Как говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байдена, "с самого начала работы моей администрации, США отдавали высочайший приоритет обеспечению Украины критически важными военными возможностями с тем, чтобы она могла защититься от российской агрессии".
"Сегодня весь мир может убедиться в эффективности этих вооружений, которые храбрые украинские войска использовали для того, чтобы отбить российское наступление на Киев, не дать противнику преимущества в воздушном пространстве и нанести серьезные удары по российским военным, - сказал Байден. - Я хотел бы поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине систем противовоздушной обороны С-300, о чем меня лично просил в ходе телефонной беседы президент Зеленский".
Байден добавил, что для "сохранения безопасности Словакии США направят туда американские ракетные системы "Патриот".
Как сообщает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, многие страны, потрясенные жестокостью российских военных в Украине, спешат поделиться с Киевом столь необходимым ему сейчас оружием.
Британский премьер Борис Джонсон пообещал предоставить военную помощь еще на 100 млн фунтов стерлингов (около 120 млн евро), в том числе переносные противовоздушные системы Starstreak 800 передовых противотанковых боеприпасов.
Австралия одной из первых отправила в Украину партию бронемашин, Чехия передала Киеву еще советские, но вполне боеспособные танки.
Теперь, по словам Адамса, вопрос заключается в том, прибудет ли все это вооружение в срок, учитывая, что российские войска могут в ближайшее время предпринять новое массированное наступление на востоке Украины. И будет ли всего этого оружия достаточно, чтобы сдержать их натиск.
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