47-й день войны в Украине: обстрелы в Луганской области, Евросоюз обсуждает новые санкции против России

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи и попросил помочь Украине поставками оружия. Он заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы

В Луганской области усилились обстрелы, Евросоюз начал обсуждать шестой пакет санкций против России, в Беларуси замечены перемещения российских войск по железной дороге, российские военные утверждают, что уничтожили систему ПВО, переданную Украине Словакией, словаки это опровергают.

Главные события 47-го дня войны в Украине - в нашем обзоре.

Сводки из штабов

В министерстве обороны России заявили об уничтожении 78 военных объектов Украины.

В частности, в Херсонской области сбит украинский военный вертолет Ми-24. В населенном пункте Великая Новоселовка уничтожена ремонтная база ВСУ, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". В районе города Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. В Донбассе армия РФ уничтожила 9 танков, 5 самоходных установок "Акация", 5 реактивных систем "Град" и "более 60 националистов".

Военные также утверждают, что 10 апреля ракетами "Калибр" на южной окраине Днепропетровска "уничтожена укрытая в ангаре техника дивизиона С-300, поставленного Киеву одной из европейских стран - поражены в том числе 4 пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава".

О передаче комплекса С-300 Украине заявляли в пятницу власти Словакии.

Премьер Словакии Эдуард Хегер еще вечером 10 апреля написал в "Твиттере": "Словакия категорически отрицает, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной".

Генштаб Украины отчитался о российских потерях.

По его данным, с 24 февраля убиты или ранены 19,5 тыс. российских военных. Потеряны 725 танков и 1923 боевых машин пехоты, 347 артиллерийских систем, 154 самолета, 137 вертолетов и семь кораблей.

В условиях войны Би-би-си не всегда может оперативно подтвердить информацию от официальных лиц.

Обстрелы в Луганской области

Автор фото, ДСНС України

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пишет о ситуации в Луганской области. Ведомство утверждает, что за последние сутки в городе Кременная в ходе обстрелов ранены три человека - они в больнице.

В Северодонецке пострадал многоквартирный дом. Также из-за обстрелов загорелись частный медицинский центр, несколько многоэтажек, частные жилые дома и здание школы.

В городе Золотое из-за обстрелов загорелись крыши спортивного объекта, а в Лисичанске - крыши частных жилых домов.

Военные действия в Украине перемещаются на восток и юг страны. В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на "втором этапе военной операции" российские военные сосредоточатся на "освобождении Донбасса".

Тем временем сепаратисты на востоке Украины заявляют, что активизируют борьбу с украинскими правительственными войсками.

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, заявил, что он "активизирует" операции, потому что мирные жители стали "заложниками ситуации".

Автор фото, МО России

В Беларуси замечено перемещение тяжелого российского вооружения

Проукраинский телеграм-канал "Белорусский хаюн" сообщает, что в воскресенье зафиксировал значительные перемещения российской боевой техники в Беларуси по железной дороге.

Сообщается, что поезда с военной техникой были замечены на железнодорожных станциях в Минске, а также на юго-востоке Беларуси, в том числе на станциях Калинковичи, Хойники и Северный Гомель.

Грузовики и танки также были замечены в поезде на железнодорожной станции Речица на юго-востоке. Рядом обнаружились зенитно-ракетные комплексы и плавающие бронемашины, ожидающие погрузки.

Шесть истребителей и транспортных самолетов вылетели с аэродрома Барановичи на западе Беларуси, а несколько российских вертолетов вылетели из Мачулищ под Минском.

Александр Лукашенко был союзником президента России Владимира Путина на протяжении всей войны в Украине, страны проводили совместные военные учения в Беларуси до вторжения.

В санкционном списке Евросоюза - 21 российская авиакомпания

Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе Европейской комиссии. В нем все крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", "Победа", S7, UTair.

В перечень попали и совсем небольшие компании, а также "Якутские авиалинии" и дальневосточная "Аврора". Всем им запрещены полеты в Евросоюз и над его воздушным пространством.

В пресс-релизе подчеркнуто, что это не новые санкции, а ответ на решение Росавиации эксплуатировать в России самолеты без сертификата летной годности - а получить его в условиях санкций невозможно.

Из-за взаимных санкций сообщение между Россией и Европой прервано практически полностью. Авиасообщение в Украине остановлено целиком по соображениям безопасности.

Евросоюз тем временем начал обсуждать шестой пакет санкций против России.

Телекомпании Си-эн-эн это подтвердили главы МИД нескольких европейских стран.

Обсуждение происходит в закрытом режиме, но никто не скрывает, что ключевой вопрос - санкции против российского энергетического сектора. США и Великобритания уже объявили их, но российские нефть и газ в их энергопотреблении не занимают такой большой доли, тогда как Германия зависит от российского газа примерно на 50%.

Германия выделит Международному уголовному суду дополнительные 1 млн евро

Германия поддержит Международный уголовный суд дополнительными 1 млн евро, сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

Она уточнила, что дополнительное финансирование связано с необходимостью расследовать военные преступления, совершенные во время войны в Украине.

Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд из-за потенциальных военных преступлений. Украина также самостоятельно - и в лице государственных органов, и в лице волонтеров - собирает доказательства для Международного уголовного суда.

"Типов таких преступлений было много, и речь идет не только о геноциде, но и об изнасилованиях, об убийстве мирных граждан, не связанном с геноцидом, о похищении имущества. Все это является военным преступлением, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге", - утверждает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Расследование военных преступлений входит в компетенцию Международного уголовного суда, на который Украина сейчас возлагает большие надежды. Суд, правда, расследует только те дела, по которым можно преследовать конкретных людей и установить их личную уголовную ответственность. Кроме того, суд не выносит заочных приговоров.

В Украину накануне прибыли французские жандармы, которые будут расследовать военные преступления, сообщает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Украина неоднократно обвиняла Россию в совершении военных преступлений в период, когда российские войска занимали города в Киевской области - Бучу, Гостомель, Ирпень и Бородянку. После того, как войска вышли из Бучи, в городе обнаружили множество тел погибших мирных жителей, несколько десятков из них лежали прямо на улице.

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