Украинские военные подозревают Россию в химатаке в Мариуполе, эксперты призывают относиться к этому осторожно. Что известно

55 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские войска подозреваются в химической атаке на завод Азовсталь, где держат оборону украинские военные

США и Великобритания выразили серьезную озабоченность в связи с появившимися сообщениями о том, что российские войска могли применить в Мариуполе боевые отравляющие вещества. Эксперты призывают относиться к подобным утверждениям с осторожностью.

Информация поступила из полка "Азов", бойцы которого держат оборону на территории завода "Азовсталь" в осажденном российскими войсками городе. В полку заявили, что трое военых пострадали от воздействия отравляющего вещества, предположительно сброшенного с беспилотника, однако никаких детальных подтверждений этому не привели.

Тем не менее, в Пентагоне заявили, что потенциальное применение боевых отравляющих веществ вызывает глубокую озабоченность, а министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что этот инцидент уже тщательно расследуется.

Ранее Запад уже предупреждал, что если Россия решит применить боевые отравляющие вещества, это приведет к опасной эскалации конфликта, и против России будут приняты новые жесткие меры.

От угроз к делу?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Химатаке предположительно подверглись бойцы полка "Азов", которые держат оборону гигантского завода "Азовсталь"

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда по заявлению украинских военных, российские войска сбросили с беспилотника над территорией завода "Азовсталь" неизвестное отравляющее вещество, после чего у нескольких военных появились проблемы с дыханием, появилась резь в глазах, головокружение, и стали отказывать ноги.

Это предположительно произошло вскоре после того, как представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в своем обращении, которое транслировалось по российскому телевидению, призвал Россию направить в осажденный город химвойска, чтобы "выкурить оттуда кротов". Так он отозвался об украинских военных, которые прордолжают удерживать территорию завода "Азовсталь".

Как говорится в заявлении командования полка "Азов", "пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие".

Как заявила в свою очередь замглавы минобороны Украины Анна Маляр, власти проверяют информацию о возможном применении химоружия российскими войсками в осажденном Мариуполе.

"По состоянию на сейчас, мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что это. Однако, по предварительным данным, могу говорить, что есть предположение, что это фосфорные боеприпасы возможно были. Но окончательная официальная информация будет позже" , - сказала Маляр.

Выступая в понедельник вечером, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любое применение химоружия станет новым уровнем террора в отношении Украины и вновь призвал Запад предоставить Украине оружие, необходимое для защиты страны от агрессии.

Что это могло быть: мнение военного эксперта

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Как пишет в "Твиттере" эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Дэн Кашета, сотрудничающий также с расследователями Bellingcat, делать выводы о случившемся в Мариуполе на основе информации, поступившей из вторых и даже третьих рук и не имея доступа к пострадавшим, крайне сложно.

По словам Кашеты, многие поспешили сделать вывод, что был применен нервно-паралитический газ, возможно - зарин.

Сам эксперт предлагает сосредоточиться на доступных фактах: в районе предполагаемого применения отравляющего вещества якобы видели дрон.

Имеется несколько пострадавших, но не погибших украинских солдат с затруднением дыхания. Некоторые называют это признаками вестибуло-атактического синдрома - нарушения сосудистой деятельности организма, - и на основе этого делают вывод о применении нервно-паралитического отравляющего вещества.

Но Кашета считает такой диагноз преждевременным.

По сути мы имеем дело с головокружением, при этом никаких конкретных симптомов или признаков химического отравления и тем более применения нервно-паралитических веществ не наблюдается, пишет он.

Военные находятся на сталелитейном заводе, где есть все предпосылки к тому, что применение обычных или зажигательных боеприпасов может привести к разного рода химическим реакциям в результате пожаров или взрывов.

Следует также учесть, что нет никакого описания предполагаемого отравляющего вещества, напоминает Кашета. Что это было: порошок, аэрозоль, жидкость или газ? Был ли у него цвет?

Если, как говорят, вещество было без цвета и запаха, то как узнать, было ли оно сброшено с беспилотника, и было ли оно там вообще? Узнать это доподлинно можно только с помощью проб и анализов, взятых на местах.

Не подвергая сомнения свидетельства очевидцев, Кашета таким образом, призывает не спешить с выводами, и в качестве последнего аргумента предлагает здраво оценить, может ли локальное применение отравляющего вещества, от которого стало плохо нескольким военным, хоть как-то повлиять на ход военных действий, не говоря уже о том, чтобы переломить его в пользу российской армии.