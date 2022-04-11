Как немецкие организации спасают жертв Холокоста от российских обстрелов

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Как немецкие организации спасают жертв Холокоста от российских обстрелов

59 минут назад

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Немецкие организации вывозят из Украины жертв Холокоста.

Почти 80 лет назад фашистская Германия уничтожила в этой стране около полутора миллионов евреев. Те, кто выжили тогда, вынуждены теперь спасаться от российских обстрелов.

Вывозить людей из зон боевых действий крайне сложно - из-за обстрелов машины не могут подъехать к дому, некоторым беженцам приходится ждать по два-три дня без электричества и еды, прежде чем подоспеет помощь. Некоторые отказываются от помощи, когда узнают, что предложение исходит от немецкой организации.

Однако для немцев спасение евреев от нынешней войны - важный этап искупления вины за Холокост. В нашем видео мы рассказываем историю одной из жертв Холокоста, которая нашла убежище в Германии.

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