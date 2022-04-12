Спикер Госдумы предложил лишать гражданства "предателей". За что еще хотели отнимать российские паспорта?

33 минуты назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею лишать гражданства россиян, которые "ведут себя предательски" и "получают печеньки Госдепа". Ранее он уже выступал как один из авторов законопроекта о лишении приобретенного гражданства.

"К сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно. А как вы считаете?" - написал Володин в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал новость о том, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.

По мнению Володина, Овсянникова получила "подачку в виде работы в Die Welt" и теперь будет "работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, <...> обосновывать введенные против Российской Федерации санкции".

В ответ на предложение Володина председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что в Конституции зафиксировано положение, по которому гражданин России "не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

"Вновь звучат предложения, а за ними и вопросы о том, следует ли лишать гражданства России тех, кто уехал, или не вернулся, или не ту "печеньку" съел и тому подобное. Гражданство - устойчивая правовая связь человека и государства. Это не только права, но и обязанности. Почему нужно "лишить", а правильнее - освободить от обязательств перед страной и людьми кого-то, кто ведет себя сомнительно или даже преступно - мне точно не понять", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Не в первый раз

Сам Володин выступает с идеей лишения гражданства уже не первый раз. В 2017 году он был одним из соавторов законопроекта, позволяющего отменять решение о предоставлении российского гражданства иностранцам, если они были осуждены за терроризм и экстремизм, и получали гражданство с целью "подрыва конституционного строя" России (проект был внесен после теракта в Петербурге).

Причем Володин поставил свою подпись уже под второй версией законопроекта (который в итоге был принят), а первая версия, которую внесли тогдашние руководители думских фракций Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР), была отозвана из Госдумы с нарушением регламента.

Изначально в документе предлагалось лишать российского гражданства также за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, захват власти, вооруженный мятеж, несообщение о преступлении, а также публичные призывы к экстремистской деятельности.

Правозащитники обращали внимание на то, что это противоречит Конституции России, и именно по этой причине законопроект был не просто изменен, а удален из базы Госдумы, отмечал тогда собеседник Би-би-си в аппарате парламента.

Причем инициатором отзыва был именно спикер нижней палаты, утверждали источники Би-би-си и "Коммерсанта". "Пришли от Володина и велели срочно его убрать", - рассказывал собеседник Би-би-си.

Другие инициативы

В последние годы в России неоднократно звучали предложения о лишении гражданства - по самым разным поводам.

Так, в конце прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн предлагал лишать гражданства не только тех, кто его приобрел, но и тех, кто получил по праву рождения. Отбирать российские паспорта, по мнению Хинштейна, можно было бы у оппозиционеров.

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ", - писал он в "Телеграме".

А режиссер Никита Михалков в феврале 2021 года предлагал лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Режиссер Никита Михалков старается дружить с властью (архивный снимок 2015 года)

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"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, - говорил он. - А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой..."

В феврале этого года сенатор Сергей Рябухин говорил, что Совфед собирается внести законопроект, который позволит лишать приобретенного гражданства за нелегальное производство и оборот алкоголя.

А в декабре 2021 года поправки в "Закон о гражданстве" внес президент России Владимир Путин. Он предложил ввести "институт прекращения гражданства", а также расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства.

Путин предложил включить в список тяжкие преступления против государства, в том числе организацию массовых беспорядков, госизмену и шпионаж, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 5 апреля.