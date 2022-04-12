Журналистов из DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

45 минут назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Журналистов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина приговорили к двум годам исправительных работ каждого за призывы несовершеннолетних к митингам.

Именно на таком приговоре настаивало обвинение на последнем судебном заседании.

"Результатом действий Арамяна, Метелкина, Тышкевич и Гутниковой явилось склонение несовершеннолетних лиц к участию в незаконных действиях, опасных для их жизни", - зачитала приговор судья Дорогомиловского районного суда Москвы Анастасия Татаруля.

Наряду с исправительными работами журналистам запрещено администрирование сайтов сроком на три года.

Судья упомянула, что подсудимые провели почти год под мерой пресечения. Судебным решением мера пресечения отменена.

Адвокат Армена Арамяна Леонид Соловьев заявил Би-би-си, что приговор будет обжалован. "Оцениваю решение суда очень негативно. Несмотря на наши доказательства, внятной оценки, почему они не принимаются, мы не услышали. Исправительное наказание означает работу по основному месту трудоустройства с отчислением зарплаты в 20%. Ничего физически отрабатывать не надо".

Суд не прислушался ни к каким доводам защиты, уверен и адвокат Аллы Гутниковой Дмитрий Захватов.

"Приговор состоит из около 80 страниц, в нем полностью отсутствуют причинно-следственные связи. Суть этого текста сводится к тому, что все люди, которые поддерживают Навального - плохие люди. А DOXA вроде как поддерживает Навального, но не точно - следовательно, DOXA - тоже плохие люди.

Суд указал в приговоре, что непонятно, кого они конкретно сподвигли на участие в митингах, каких именно несовершеннолетних. Но поскольку ролик был размещен в интернете, кто-то мог его увидеть и, следовательно, кто-то поддался искушению и вышел на митинг.

При этом приговор начинается со ссылки на Международную конвенцию о правах ребенка, но нигде не указывается, что в 15 статье этой конвенции говорится о том, что дети имеют право на свободу собраний", - говорит адвокат.

Doxa (в переводе с греческого - "мнение") - журнал о студенческой и академической жизни, который рассказывает о внутренних проблемах российских университетов и давлении властей на образование.

Дело против Doxa началось в начале 2021 года - на волне митингов после возвращения Алексея Навального в Россию. Поводом для дела стал видеоролик, который Арамян, Гутникова, Метелкин и Тышкевич адресовали студентам и школьникам, которых задерживают за митинги или оказывают на них давление в образовательных организациях. В ролике они высказывали слова поддержки этим людям и призывали их бороться за свои права.

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Основное доказательство следствия по делу - лингвистическая экспертиза. Она нашла в ролике призывы выходить на акции в защиту Навального во фразе: "Не бойтесь и не оставайтесь в стороне! Это наше законное право - выражать протест любым мирным способом".

Экспертизу выполняла специалист Следственного комитета Альбина Глотова. Она же была автором экспертизы, по которой Алексея Навального осудили за оскорбление ветерана, выяснил РБК.

Все четверо журналистов не признавали свою вину, их адвокаты настаивали на том, что в этом видео не было никакого призыва к преступлению, а были только слова поддержки участникам митингов. Все время, пока шло следствие, журналисты Doxa фактически находились под домашним арестом: им было запрещено выходить из дома и пользоваться связью.