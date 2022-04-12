"Выращивали поросль неонацизма". Главное из выступления Путина на космодроме Восточный

час назад

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Автор фото, YEVGENY BIYATOV/Sputnik/AFP via Getty Images Подпись к фото, Во время визита на космодром Восточный Путина сопровождал белорусский лидер Александр Лукашенко и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по случаю Дня космонавтики встретились в Амурской области на космодроме Восточный. Одной из главных тем стала война в Украине.

Выступление Путина во вторник по случаю Дня космонавтики больше всего напоминало аналогичное мероприятие, проведенное российским президентом в преддверии 8 марта. Тогда Путин встречался с сотрудницами лётного состава российских авиакомпаний и посвятил значительную часть времени объяснению причин для вторжения в Украину. Кроме того, тогда на фоне закрытия неба Европой для российских авиакомпаний, президент пообещал помощь отрасли.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Путин о военном положении, призывниках и бесполетной зоне над Украиной на встрече со стюардессами и женщинами-пилотами

В этот раз процедура тоже была соблюдена: Путин еще раз заявил о причинах вторжения в Украину, а затем перешел к санкциям, которые по его словам, не помешают развивать ракетно-космическую программу.

"То, что мы делаем, - помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение", - заявил Путин в этот раз, на встрече с работниками космодрома Восточный.

По его словам, у "спецоперации" в Украине "абсолютно понятные и благородные" цели - это помощь людям в Донбассе.

"Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма, - добавил президент. - Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки".

Говоря о санкциях Запада из-за войны в Украине, Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться от мира, это невозможно для такой огромной страны.

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Доказывая, что ограничительные меры не помешают развитию ракетно-космической отрасли, он привел в пример полет в космос Юрия Гагарина: "[Мы] в условиях полной изоляции технологической добились таких успехов грандиозных. [...] Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу?"

Путин перечислил былые успехи советской космонавтики и сообщил, что Россия возобновит свою лунную программу. Речь идет о запуске автоматической станции "Луна-25", который, по словам российского президента, должен состояться в III квартале этого года.

- Успеем? - обратился он к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

- Должны, - ответил тот.

Запуск "Луны-25" изначально планировался на октябрь 2021 года, но был отложен, а потом в космическом аппарате обнаружили неисправность. Следующая попытка была намечена на май 2022 года, но как следует из слов Путина, сроки запуска снова сдвигаются.

Приглашенный на космодром Лукашенко поддержал Путина: "Всё свое. Всё делаете вы своими руками. Чего мы паримся тут из-за этих санкций. Что мы, дома не построим? Построим".

Анонсируя приезд белорусских специалистов для работы на Восточном, Лукашенко добавил: "Никому не надо думать, что Россия - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим".

Космос под санкциями

В первый же день вторжения в Украину, 24 февраля, США и ЕС объявили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

3 марта он заявил, что "Роскосмос" пока не собирается прекращать сотрудничество по МКС, а 12 марта в обращении к НАСА, Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству потребовал "снять с наших предприятий незаконные санкции".

14 марта руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано, как сообщал Интерфакс, говорил, что переговоры по перекрестным полетам между НАСА и "Роскосмосом" продолжаются и что американские астронавты вскоре отправятся в Россию для тренировок на "Союзе".

"Мы продолжаем планировать проведение перекрестных полетов, у нас запланированы тренировки космонавтов в Хьюстоне в США, а наша команда полетит в Звездный городок для подготовки к полетам на "Союзе", - цитировало его агентство.

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