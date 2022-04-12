В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими из России

16 минут назад

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Автор фото, Evgeny Sofiychuk/TASS

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из России "без очевидных экономических причин". После начала войны с Украиной работу в России приостановили несколько сотен компаний.

Депутаты утверждают, что законопроект был разработан для сохранения рабочих мест и чтобы иностранные собственники не потеряли свой бизнес.

Согласно документу, внешняя администрация может быть назначена только по решению суда в отношении компаний, имеющих "существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации", и где иностранцы прямо или косвенно владеют более 25% акций.

Существенное значение организация имеет, как следует из законопроекта, если соответствует одному из условий:

производит товары первой необходимости;

производит товары в условиях естественной монополии/является единственным производителем;

она является градообразующей;

прекращение ее деятельности может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, прекращение эксплуатации объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности или связи;

прекращение ее деятельности может приводить к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен для потребителей;

она участвует в цепочке значимых производств.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. После этого ФНС будет подавать заявление о назначении внешней администрации в Арбитражный суд Москвы.

Иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.

В начале марта СМИ писали, что этот документ должен стать ответом российских властей на массовые заявления иностранных компаний о приостановке деятельности в России. Первая редакция законопроекта предусматривала введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием с обязательной дальнейшей продажей активов.

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Предполагалось, что такая перспектива коснется компаний, которые более чем на 25% принадлежат иностранцам из "недружественных государств". Это называли первым шагом к национализации покинувших Россию компаний.

Власти США пообещали "принять меры", если Москва начнет национализировать имущество таких иностранных компаний, говорила 10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Те, кто собирается закрывать свои производства - здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", - заявил тогда же президент России Владимир Путин.

Российский миллиардер, глава "Норникеля" Владимир Потанин, комментируя эту идею, говорил, что это "вернет нас на 100 лет назад, в 1917 год", и приведет к "глобальному отсутствию доверия к России со стороны инвесторов".

С конца февраля по середину марта рубль падал в цене, а инфляция серьезно ускорялась. Рост безработицы, согласно прогнозам экономистов, нанесет значительный удар по экономике и благосостоянию населения.

В течение последнего месяца российская экономика оказалась в кризисе. Его причина - в том числе в массовом уходе западных компаний. Сотни западных компаний заявили или о полном уходе с российского рынка, или о приостановке работы, или о приостановке инвестиций и частичном сокращении работы в стране.