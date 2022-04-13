Литиевые аккумуляторы, оборудование для ремонта, бумага. Дефицит чего предрекают в России

18 минут назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

В России в последние недели отмечается дефицит самых разных товаров - от прокладок до сантехники. Вместе с ростом цен происходит ажиотажный спрос, а новых поставок из-за разрыва их цепочек не предвидится.

В связи с дефицитом даже случились первые увольнения. Так, с поста руководителя департамента торговли и потребительского рынка Самарской области уволили Алексея Сафронова - по причине роста цен и нехватки товаров.

"[Губернатор] Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку", - говорится в сообщении областного правительства. Жители региона жаловались на нехватку товаров в магазинах и высокие цены.

Но самыми дефицитными в ближайшее время, очевидно, станут отнюдь не гречка или сахар, а бумага, товары для ремонта и литий. Дефицит чего еще предрекают экономисты?

Мелованная бумага

В российском минцифры заявили РБК о дефиците мелованной бумаги в размере 40%. Такая бумага используется для книгопечатания. Возможна ее замена аналогами из Китая, однако это вдвое увеличит цены.

Такая бумага, необходимая для высококачественной печати, в основном импортируется, и на Европу приходится до 70% всех поставок, заявили в ведомстве.

Основным поставщиком мелованной бумаги в Россию из стран ЕС традиционно является Финляндия, на которую приходится почти 42% всего импорта. За ней следуют Германия (10%) и Швеция (8%). Доля Китая, на который сейчас предлагает переориентироваться минцифры, по итогам 2020 года составляла около 16%.

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Как заявил РБК директор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов, увеличение импорта китайской бумаги приведет к подорожанию материала "в два с лишним раза" в долларовом эквиваленте - как из-за более сложной логистики, так и из-за более высокой отпускной цены. Он отметил, что в текущих условиях издательству уже пришлось отказаться от части изданий.

"Проблема будет сейчас не только с мелованными сортами бумаги, но и с краской, так как краска полиграфическая тоже попала под санкции, - рассказала "Бизнес FM" Элина Стесенко, гендиректор Подольской фабрики офсетной печати. - Если с бумагами у нас есть хоть какое-то производство мелованных сортов бумаг, краска в России не производится для полиграфии".

Больше всего пострадают периодические издания, так как там в 70% случаев используется мелованная бумага, сообщила изданию Татьяна Иванова, член правления Союза предприятий печатной индустрии.

Дефицит поставок приведет к подорожанию книг и других изданий для потребителя. По словам издателей, рост цен до конца года может составить 30%.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Директор завода в Туринске уверяет, что у него есть альтернатива финским отбеливателям, но бумаги хватит только на Свердловскую область

О начале производства белой офисной бумаги на этой неделе сообщил Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области. Он существует с 1939 года, однако до настоящего времени такой вид бумаги не выпускал. Как сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Русаков изданию Ura.ru, у них есть альтернатива отбеливателю бумаги из Финляндии, поставки которого прекратились. "Мы применяем гипохлоридную технологию - отбеливаем целлюлозу отечественным гипохлоридом, который закупаем в Тамбове", - сообщил он.

На запуск производства потребовалось 10-15 млн рублей, рассказал Русаков. За месяц на заводе, по его словам, теперь могут выпускать до миллиона упаковок А4. "Это закрывает потребности Свердловской области", - сообщил бизнесмен.

Литиевые аккумуляторы

Минпромторг в среду 12 апреля заявил о возможном дефиците литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков - Чили и Аргентины. Об этом заявил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов во время круглого стола в Совете Федерации.

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - сказал он, отметив, что Китай также испытывает дефицит этого сырья.

Он назвал "гигантской" проблему с литием, так как если поставки сырья из Боливии прекратятся, то брать литиевое сырье будет негде. "Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", - заявил Демидов.

В России не добывают литий. Его переработку ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, "Новосибирский завод химических концентратов" (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).

Пищевые фосфаты

Предприятия отраслей пищевой промышленности, использующие при производстве пирофосфат и пищевые соли, испытывают большие трудности с поставками компонентов из-за рубежа, заявила в среду 13 апреля директор Союза производителей пищевых ингредиентов Полина Семенова "Ведомостям".

Как рассказал изданию топ-менеджер компании, занимающейся молочной продукцией, у ряда заводов, производящих плавленые сыры, есть проблемы с солеплавителями, в составе которых присутствуют фосфаты. "Компании в данный момент ищут замену поставщикам из Европейского союза в дружественных странах или внутри страны", - сообщил он.

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS Подпись к фото, Фосфаты улучшают консистенцию, аромат и сочность конечного пищевого продукта

Фосфаты Е339, Е340, Е341, Е342, Е343, Е450, Е451, Е452 и Е541 выполняют функции регуляторов кислотности, эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей, обладают влагоудерживающими свойствами и являются незаменимыми компонентами в пищевой промышленности, рассказала Семенова изданию.

Фосфаты увеличивают влагосвязывающую и эмульгирующую способность белков мышечной ткани, а также улучшают консистенцию, аромат и сочность конечного продукта.

Сантехника, строительная химия

О начавшихся перебоях с поставками сантехники, трубопроводных соединительных элементов - фитингов, инструментов и строительной химии рассказали 12 апреля источники "Коммерсанта". Сейчас участники рынка распродают существующие запасы, а нехватка станет заметной в течение ближайших двух месяцев, сказал один из них.

Также отмечается дефицит вентиляционного оборудования, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения, сказал гендиректор ГК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев изданию.

В результате нового пакета санкций против России, принятого 8 апреля, под запрет на ввоз попали краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов. Компоненты для лакокрасочных материалов также поставлялись из ЕС, заявил один из источников издания, однако он считает, что их можно заменить с помощью китайских производителей.

Дефицит товаров в некоторых случаях может расцениваться как временный - в том числе из-за процесса переналаживания поставок из-за прекращения ввоза товаров и трудностей с логистикой, отмечает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Однако острее всего в краткосрочной перспективе (год-полтора) стоит вопрос с прекращением импортных поставок товаров, которые используются во внутреннем производстве, считает эксперт.

Решить проблемы такого дефицита можно с помощью импорта из Китая, а также, например, реимпорта из Казахстана. Однако с подсанкционными товарами - такими как полупроводники - это будет сложнее, считает Мурашов. Западные страны обратят внимание на то, что в соседнюю с Россией страну импорт вырос в 3-4 раза, предполагает эксперт.

Наиболее импортозависимые отрасли в России - это машиностроение, медицинское оборудование, производство лекарств и автопромышленность, говорит он. Процесс амортизации той техники, которая уже работает, может быть достаточно долгим, так что дефицит если и будет, то растянут во времени. По большинству товаров из вышеупомянутых сфер хороших вариантов для импортозамещения нет, считает эксперт. "Либо мириться с тем, что технику придется потом чинить, либо замещать ее из Китая", - говорит экономист.

Отчетливо последствия проблем с поставками станут видны через два-три месяца, говорил в конце марта генеральный директор INFOline Иван Федяков. Похожий прогноз давал и экономист Калифорнийского университета Олег Ицхоки.