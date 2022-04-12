“Я боялась, что Вера никогда не узнает, кто она”. История девочки из Киева, на спине которой мама написала ее имя

46 минут назад

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Автор фото, SASHA MAKOVIY

Фотография маленькой девочки, у которой на спине написаны ее имя, дата рождения и номера телефонов - на случай, если родители погибнут под обстрелами, стала одним из трагических образов войны России против Украины. Двухлетней Вере Маковий и ее матери Саше удалось спастись - журналисты Би-би-си нашли их на юге Франции.

В первые дни войны мать Веры очень боялась потерять дочь или погибнуть сама. Поэтому перед тем, как покинуть свой дом в Киеве и попытаться бежать из обстреливаемой российскими войсками столицы Украины, Саша Маковий сделала то, что потом разлетелось по соцсетям по всему миру.

33-летняя женщина рассказала о пережитом ею моменте отчаяния в радиопрограмме Би-би-си The World Tonight. Снимок, который мгновенно стал вирусным, она разместила в "Инстаграме", уже когда добралась до Франции, где, по ее словам, Саша и Вера "окружены любовью и заботой".

"Хотя бы найти аккаунт своей матери"

По словам Саши Маковий, когда она собирала вещи, чтобы бежать из Киева, было даже непонятно, насколько безопасно вообще выходить на улицу - там постоянно что-то взрывалось и информации о том, что происходит, было очень мало. "Больше всего я боялась, что Вера потеряется или мы погибнем, а она даже никогда не узнает, кто она и из какой семьи", - рассказала украинка.

Автор фото, SASHA MAKOVIY Подпись к фото, Саша Маковий с дочкой дома в Киеве на Рождество прошлого года

Саша решила, что даже если она погибнет и у Веры не останется никого из родственников в живых, дочь хотя бы сможет найти в интернете аккаунт своей матери в соцсетях и увидеть, как выглядели ее родители.

Проделав долгий и изматывающий путь через Молдову, Румынию и Бельгию до Франции, Саша Маковий говорит, что по-прежнему чувствует себя "психологически раздавленной". Даже просто выйти из дома для нее пока трудно, потому что всюду мерещатся мины.

"С Верой все хорошо, - говорит Саша. - Она слишком маленькая, чтобы понять, что происходит. Она что-то чувствует [тревогу, что исходит от меня], но сама слишком маленькая, чтобы понять. Я очень рада, что у нее такой возраст. Очень рада".

Как отмечает украинское информационное агентство УНИАН, сейчас в Украине матерям приходится писать на телах своих детей их имена и другие данные - для того, чтобы ребенку смогли помочь, если родители погибнут, а он выживет.

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