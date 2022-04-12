Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции: он "изменил траекторию движения"

11 минут назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, признав его виновным в неповиновении полиции.

Кара-Мурзу задержали накануне во дворе собственного дома. В составленном полицейскими рапорте, который опубликовал адвокат политика Вадим Прохоров, говорится, что Кара-Мурза "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".

"При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотраснспорт", - утверждается в рапорте.

Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение суда.

Накануне Кара-Мурзу оставили на ночь в ОВД Хамовники, а адвоката к нему не пустили, объявив в отделе план "Крепость".

Как сообщал проект Avtozak LIVE, Кара-Мурзу задержали, когда он приехал на машине к своему дому, где его уже ждал белый микроавтобус без опознавательных знаков.

После вторжения российских войск в Украину Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить военными преступниками политическое руководство России, ответственное за начало войны.

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Владимир Кара-Мурза младший - оппозиционный политик, сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы (умер в 2019 году).

В 2008 году Кара-Мурза младший вступил в движение "Солидарность", а в 2012 году вошел в руководство партии "Парнас". В 2011 году вместе с лидерами российской оппозиции выступил лоббистом "акта Магнитского", вводящего санкции в отношении российских чиновников со стороны США и ЕС.

Также Кара-Мурза младший был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации признаны в России нежелательными).

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-"иноагентом") писала, что перед первой госпитализацией за Кара-Мурзой следили те же сотрудники ФСБ, которые, по данным расследователей, также следили за убитым оппозиционером Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.