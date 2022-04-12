48-й день войны в Украине: бои за Мариуполь, страну покинули две трети детей, в плен мог попасть британец

час назад

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Автор фото, Getty Images

Великобритания и США проверяют сообщения о применении химического оружия в Мариуполе, тем временем в городе продолжаются ожесточенные бои. Главы украинских областей и мэры городов рассказывают об обстрелах, а ЮНИСЕФ сообщает, что две трети украинских детей вынуждены были бежать от войны; на востоке Украины в российском плену, возможно, оказался британский гражданин.

Подробнее о событиях дня в Украине - в нашем обзоре.

Мариуполь: бои и проверка сообщений о применении химоружия

Местом наиболее ожесточенных боев остается Мариуполь, который уже несколько недель осажден российскими войсками. Сообщается, что армия РФ контролирует большую часть города, а под контролем украинских военных остаются несколько кварталов.

Некоторые украинские военные, защищающие Мариуполь, в понедельник опубликовали видеообращение, где говорится, что у пехотинцев в Мариуполе кончается оружие и потерян контакт с руководством. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный на это ответил, что контакт с бойцами есть, а все остальные детали "не должны являться предметом общественного обсуждения".

Накануне бойцы украинского полка "Азов", которые держат оборону на территории завода "Азовсталь", заявили, что трое военных пострадали от воздействия отравляющего вещества, предположительно, - сброшенного с беспилотника, однако никаких детальных подтверждений этому не привели. Тем не менее в Пентагоне заявили, что потенциальное применение боевых отравляющих веществ вызывает глубокую озабоченность, а министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что этот инцидент уже тщательно расследуется.

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В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия, однако он не говорил, что оружие уже применено.

Во вторник министерство обороны России заявило, что 11 апреля около 100 украинских военных попытались с боем вырваться из Мариуполя, однако эта попытка, по утверждениям Москвы, "была сорвана".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что за время войны в городе было убито больше 10 тыс. мирных жителей. "Трупы устилают улицы ковром", - сказал мэр в интервью. Сам он находится не в городе, его местонахождение не раскрывается, за исключением того, что оно на территории Украины.

Британец мог попасть в плен на востоке Украины

Семья и друзья британца, воюющего в составе вооруженных сил Украины в Мариуполе, сообщили Би-би-си, что он позвонил им и сообщил, что его подразделение сдается в плен российским войскам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фотография момента принесения присяги. Эйден Эслин поступил на службу в вооруженные силы Украины в 2018 году

Эйден Эслин из Ньюарка переехал в Украину в 2018 году и в тот же год поступил на службу в морскую пехоту Украины. В течение последних нескольких недель подразделение Эйдена защищало осажденный Мариуполь.

Мать морпеха - Энг Вуд - рассказала Би-би-си о последнем телефонном разговоре с сыном: "Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия, чтобы продолжать борьбу. Я люблю своего сына. Он мой герой. Они сражались, как львы. Голос у него был нормальный".

Друг морпеха Бреннан Филипс также говорит, что Эйден звонил ему и рассказывал, что у обороняющихся военных не осталось еды и боеприпасов, поэтому у нет них другого выбора, кроме сдачи в плен.

Четыре региона, где горячее всего

Мэры украинских городов и руководители регионов, где идут самые ожесточенные боевые действия, рассказывают о происходящем в своих соцсетях. Самая напряженная ситуация - на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, в Херсонской области и Харьковской - в районе города Изюм.

В понедельник глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов за последние сутки в городе погибли 8 человек, в том числе 13-летний ребенок; 19 человек получили ранения, среди них двое детей четырех и девяти лет. По словам Синегубова, российский снаряд попал в 16-этажный дом.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 12 апреля в регионе погиб уже 151 мирный житель. По его словам, эвакуация продолжается, но в бомбоубежищах все еще остаются около 90 тыс. жителей области.

Руководитель Донецкой обладминистрации Павел Кириленко написал, что с начала вторжения российских войск на подконтрольной Украине части области погибли 237 мирных жителей, но при этом неизвестно точное число убитых в Мариуполе и Волновахе, куда вошла армия РФ.

Большая часть территории Херсонской области и сам город оккупированы российской армией, однако в регионе также идут бои. Во вторник утром украинский генштаб заявил, что "противник не прекращает попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

Глава ЮНИСЕФ: две трети детей Украины были вынуждены покинуть свой дом

Почти две трети украинских детей бежали из своих домов за шесть недель с начала российского вторжения, заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ (детского фонда организации) Мануэль Фонтен.

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Фонтен, недавно вернувшийся из Украины, сказал, что из 7,5 млн украинских детей 4,8 млн стали беженцами. По его словам, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы.

Во время заседания Совбеза представитель Украины Сергей Кислица также сказал, что Россия вывезла из Украины 121 тысячу детей и готовит закон, упрощающий процесс их усыновления в России. Фонтен на это ответил, что не видел доказательств этого обвинения, однако проверит его.

Как сообщил офис генерального прокурора Украины, 186 детей погибли с начала войны в Украине. Еще 344 ребенка получили ранения. Би-би-си не может независимо подтвердить эти данные.

11 апреля ООН подтвердила гибель 1842 человек в Украине, из них 78 детей. По данным ООН на утро 12 апреля, погибли 142 ребенка. В ООН уточняют, что реальные цифры значительно выше — многие сообщения о погибших подтверждаются, и этот процесс затрудняет то, что война продолжается. В частности, не учтены данные из окруженного российскими военными Мариуполя.

Чиновники Евросоюза продолжают обсуждать новые санкции против России

Западные страны продолжают вводить новые санкции против России из-за войны с Украиной, однако пока они не готовы полностью отказаться от российских энергоносителей.

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вновь призвал Европу отказаться от нефти и газа из России.

В числе прочих против этого выступает Венгрия. Глава федерального энергетического агентства Германии Клаус Мюллер во вторник сказал, что в случае если полностью прекратятся поставки газа из России, его запасы в Германии закончатся примерно в августе.

Греция, как заявил ее премьер Кириакос Мицотакис, ускоряет работу по поиску и оценке собственных месторождений.

Испанская газета El País со ссылкой на свои дипломатические источники пишет, что, возможно, Евросоюз применит не общий, а дифференцированный подход - и от российского газа откажутся только те страны ЕС, которые могут себе это позволить.

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