Стрельба в метро Нью-Йорка: более десятка пострадавших, нападавший скрылся

34 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция работает на месте преступления

Как минимум 13 человек пострадали во вторник утром в результате вооруженного нападения на платформе нью-йоркского метро. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

В полиции завили, что пять человек получили огнестрельные ранения во время нападения на станцию "36-я улица" в Бруклине около 8:30 утра по местному времени. Через эту станцию в районе Сансет-парка идут поезда трех линий - R, N и D.

Возможный мотив нападения не называется. Источники в правоохранительных органах сообщили Би-би-си, что подозреваемый открыл огонь с платформы и бросил дымовую шашку в остановившийся на станции поезд.

На месте преступления были найдены взрывные устройства. На станции также появился дым, пожарные и полиция выясняют его происхождение и устанавливают, не взорвалось ли одно из взрывных устройств, пишет New York Times.

В офисе мэра Нью-Йорка Эрика Адамса призвали горожан избегать этот район во имя их собственной безопасности и чтобы позволить спасателям помочь жертвам и провести расследование.

Автор фото, Getty Images

Мэр Нью-ЙоркаЭрик Адамс - бывший офицер полиции. Он был избран в 2021 году и пообещал приложить все усилия для борьбы с уличной преступностью.