Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере "Москва". Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами

17 минут назад

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Автор фото, ТАСС/Пресс-служба Черноморского флота

Министерство обороны России сообщило о пожаре на ракетном крейсере "Москва" и взрыве боеприпасов, произошедшем в результате пожара. Ранее о его обстреле крылатыми ракетами заявили украинские источники.

"Корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - пишет РИА Новости со ссылкой на минобороны.

"Москва" - флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.

Ранее в среду глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по российскому ракетному крейсеру "Москва" удар противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун" и причинили ему серьезные повреждения.

"Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! - написал Марченко. - Ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения",

Эти слова - отсылка к захвату острова Змеиный. По версии украинских властей, именно "Москва" была тем русским военным кораблем, которому украинские защитнико острова нецензурно предложили убраться подальше.

Информацию о происшествии на крейсере "Москва" косвенно подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кадры с учений на борту "Москвы"

"Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет, - с сарказмом прокомментировал этот пожар Арестович. - Как Белгороду не повезло, так и "Москве".