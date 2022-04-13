"Явные закономерности". ОБСЕ опубликовала отчет о военных преступлениях в Украине

час назад

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Автор фото, EPA

Миссия ОБСЕ нашла в Украине многочисленные свидетельства военных преступлений, в том числе в Мариуполе. При этом нарушения российских военных, по сравнению с украинскими, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу, говорится в опубликованном в среду отчете организации.

Авторы отчета решили не давать оценку тому, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако отметили неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

В документе на 110 страницах описаны случаи преднамеренных убийств, пыток, изнасилований и похищений гражданских лиц. Авторы отчета не ездили в Украину, а собирали информацию от официальных лиц, НКО, журналистов, военных экспертов и очевидцев.

Эксперты обнаружили явные закономерности в нарушениях международного гуманитарного права российскими военными в Украине.

"Существует вероятность, что одна какая-нибудь больница использовалась для военных целей обороняющейся стороной или была уничтожена по ошибке, вряд ли возможно в это поверить, когда речь идет об уничтожении 50 больниц", - говорится в отчете.

Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в целом отчет документирует перечень бесчеловечных действий, совершенных российскими военными в Украине.

Военные преступления и нарушения гуманитарного права

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В подвале драмтеатра в Мариуполе укрывались мирные жители

ОБСЕ среди прочего изучила факты двух громких инцидентов - авиаударов по театру и роддому в Мариуполе.

"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было. - говорится в отчете. - Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление".

То же касается и разрушения театра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев, и у которого огромными буквами на земле с обоих сторон здания было написано "ДЕТИ".

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"Россия утверждает, что он был взорван украинским полком "Азов". Миссия не нашла никаких указаний на это, - говорится в отчете. - Этот инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление".

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Кроме того, миссия ОБСЕ получила несколько свидетельств, иногда подтвержденных фотографиями, что российские войска использовали эмблему Красного креста на военной технике, а также использовали украинские флаги, белые флаги, гражданскую одежду и символику ОБСЕ в ходе осуществления военных операций.

В отчете также говорится об украинском переводчике, сотрудничавшем с Radio France, который провел девять дней в плену. Российские военные держали его в холодном подвале, неоднократно избивали железным прутом и прикладами, пытали электричеством, лишали еды на несколько суток, а также инсценировали его казнь.

Согласно отчету, Украина также нарушала международное гуманитарное право - в частности, в том что касалось обращения с военнопленными. В частности, в начале вторжения украинские власти квалифицировали их как обычных преступников, виновных в нарушении границ и убийствах, что нарушает так называемую "привилегию комбатанта".

Кроме того, в отчете упоминается видео, на котором, предположительно, изображено, как украинские военные убивают пленного российского военнослужащего. Если подлинность записи подтвердится, это военное преступление будет несложно расследовать, отмечают эксперты.

Постпред России в ответ запрос ОБСЕ заявил, что считает механизм, в рамках которого работала миссия, в значительной степени устаревшим и излишним. Представительство также отказалось назначить контактное лицо и предложило сотрудникам миссии опираться на официальные заявления и брифинги российских властей.

Отчет был подготовлен тремя экспертами и охватывает период с начала войны 24 февраля по 1 апреля. Таким образом, туда не попали обнаруженные позже свидетельства массовых убийств в Буче и других городах, оставленных российскими войсками.

Эксперты указали, что события в Буче требуют серьезного национального и международного расследования на месте и с привлечением судмедэкспертов.

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