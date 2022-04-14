50-й день войны в Украине: крейсер "Москва" вне игры, США дадут Киеву еще вооружений, россияне нищают

15 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В Мариуполе продолжаются тяжелые бои

Россия лишилась своего флагманского крейсера "Москва" - у сторон разные версии произошедшего. США предоставят Украине новейшее вооружения, включая боевые вертолеты. Харьков снова обстрелян - есть убитые и раненые. Всемирный банк прогнозирует резкий рост доли россиян, живущих за чертой бедности.

Главные события 50 дня войны в Украине - в нашем обзоре.

"Москва" вне игры

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У ВМФ России есть три флагманских корабля - крейсер "Москва" (на фото) на Черноморском флоте, "Варяг" - на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" - на Северном. "Москва" - самый старый из них, в 2019 году он прошел капитальный ремонт

50-й день войны ознаменовался крупной потерей с российской стороны - флагмана черноморского флота страны, крейсера "Москва". Крейсер начал подавать сигналы бедствие накануне вечером, но широкой общественности российские СМИ сообщили об этом только сегодня.

По их версии, на борту сдетонировал боеприпас, в результате чего начался пожар.

Крейсер действительно загорелся, но, как заявляют в Киеве, это произошло в результате обстрела украинскими противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун".

Достоверной информации о состоянии крейсера на данный момент нет. Минобороны России заявляет, что корабль сохраняет плавучесть и будет отбуксирован в ближайший российский порт.

Украинские и некоторые западные источники, между тем, говорят о затоплении крейсера.

В любом случае, считает профессор Майкл Петерсен, директор Института изучения морского потенциала России при Военно-морском колледже США, при любой степени ущерба удар по крейсеру "Москва" имеет для Украины важное символическое и военное значение.

"Это флагман российского Черноморского флота. Корабль слегка устарел, но это все еще символ российской военной мощи на Черном море", - говорит эксперт.

Военное значение инцидента с крейсером, по его мнению, заключается в том, что теперь российский флот, скорее всего, будет действовать на большем отдалении от украинского берега.

Сводка боевых действий

Автор фото, Getty Images

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В ночь на четверг наиболее активные боевые действия велись в трех областях Украины - Донецкой, Луганской и Херсонской. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на глав администраций украинских регионов.

Также продолжаются бои в районе харьковского райцентра Изюм. Сам Харьков продолжает подвергаться обстрелам. По последним данным, за минувшую ночь там погибли четыре человека, 10 получили ранения.

"Мариуполь - без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей", - пишет "Украинская правда".

ООН предупреждает о масштабной гуманитарной катастрофе в восточной части Украины. По данным организации, из-за активных боевых действий на сегодняшний день порядка 1,4 млн жителей восточных регионов уже остались без доступа к водопроводной воде, еще около 4,5 млн человек могут лишиться водоснабжения в ближайшее время.

Российская сторона продолжает утверждать, что украинские морпехи и военные в Мариуполе сдаются в плен. В ночь на четверг, заявили в минобороны РФ, сдались 134 человека. Накануне ведомство говорило, что добровольно сложили оружие более 1300 украинцев. В Киеве эту информацию не подтверждают.

Также в четверг утром минобороны России отчиталось о поражении 770 военных объектов Украины, в том числе зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, ФСБ обвинило Украину в обстреле в четверг днем пограничного пункта "Новые Юрковичи" и населенного пункта Климово в Брянской области.

По словам губернатора Александра Богомаза, Климово находится примерно в 20 км от российско-украинской границы. По сообщениям российской стороны, жертв нет, повреждены два автомобиля.

Ранее представитель минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что Россия может ответить на "подобные провокации" ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

Украинская сторона отрицает, что наносит удары по российским или приграничным территориям.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц.

Эвакуация продолжается

По данным ООН, за последние 24 часа Украину покинули более 40 тыс. человек. В общей сложности с начала российского вторжения более 4,5 млн украинцев стали беженцами (то есть бежали за пределы страны) или вынужденными переселенцами (то есть, покинув свой дом, остались на украинской территории).

Десятки тысяч людей по-прежнему остаются в районах активных боевых действий. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, в четверг в ряде регионов возобновят работу гуманитарные коридоры, которые накануне так и не удалось открыть из-за несоблюдения российской стороной режима прекращения огня.

В настоящий момент экстренной эвакуации ждут жители Луганской, Донецкой и Черниговской областей.

США передадут Украине новейшие вооружения

Западные партнеры продолжают оказание военной помощи Украине. Накануне вечером США утвердили очередной пакет вооружений на сумму 800 млн долларов, в который войдут 11 вертолетов МИ-17, гаубицы, противоартиллерийские радиолокационные станции и корабль береговой охраны с дистанционным управлением.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, управление некоторыми видами вооружений потребует специальной подготовки украинских войск. Предполагается, что для прохождения обучения группы ВСУ будут переправляться на базы НАТО в соседних европейских странах.

Первый эффект антироссийских санкций

Автор фото, AFP Подпись к фото, По прогнозам Всемирного банка, к концу года чило россиян, живущих за чертой бедности, увеличится на несколько миллионов

В четверг к санкциям, введенным многими странами мира против Москвы, присоединилась Австралия, законодательно ограничив деловые контакты с представителями 14 государственных российских компаний.

По оценкам аналитиков, международные санкции уже стали причиной самого серьезного экономического кризиса в России за последние 30 лет, притом что почти все введенные меры имеют отложенный эффект, то есть основной удар российской экономике еще только предстоит.

В настоящий момент остро ощущается кризис на рынке труда. Сотни тысяч человек по всей стране остались без работы с уходом из России таких компаний, как McDonald's, Apple, IKEA, а также всех иностранных автомобилестроительных компаний.