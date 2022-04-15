"Английская спецоперация" в Буче, до шести лет колонии за фотографии военной техники: главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

15 апреля 2022, 09:44 GMT Обновлено 23 минуты назад

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Автор фото, MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP Подпись к фото, С начала года Лукашенко трижды ездил в Россию

Лукашенко обсудил с Путиным войну в Украине; журналистке "Белсата" Екатерине Андреевой предъявлено новое обвинение в "измене государству"; в Гомельской области задержаны семь человек за фотографии военной техники. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

На этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Амурской области на космодроме Восточный. Одной из главных тем стала война в Украине.

Лукашенко назвал произошедшее в Буче (там были обнаружены сотни тел местных жителей после ухода российских военных) "психологической спецоперацией, которую провели англичане".

"Если вам надо адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию", - добавил он.

Лукашенко также заявил, что "если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести сокрушительный удар". В прошлый раз Лукашенко рассказывал Путину о том, откуда готовилось нападение на Беларусь: его обращение стало мемом.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Александр Лукашенко стал мемом

Белорусские лидер также добавил, что ни одни санкции "нас не наклонят и с пути не собьют". Позже на встрече с губернатором Приморского края, он пообещал на пару с Путиным показать миру "кузькину мать".

ОБСЕ: Беларусь не является участницей вооруженного конфликта

Александр Лукашенко не просто политический союзник Путина в этой войне. В рамках совместных учений в первой половине февраля он пустил в Беларусь порядка 30 тыс. российских военных - это беспрецедентное количество. Россия в итоге атаковала Украину с территории Беларуси, отсюда заходила техника, с белорусской же стороны велись обстрелы - и это подтверждал сам Лукашенко.

Автор фото, ALEX HALADA / AFP Подпись к фото, ОБСЕ не считает Беларусь участницей конфликта в Украине

Тем не менее, ОБСЕ не считает Беларусь участницей войны в Украине, говорится в докладе организации, опубликованном 13 апреля.

"Несмотря на то, что Беларусь предоставляет свою территорию для российской атаки по Украине", ее нельзя назвать участницей конфликта до тех пор, пока она "не совершит акты насилия или иные действия, представляющие собой непосредственное участие в боевых действиях", говорится в докладе.

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что белорусские войска не воюют и не будут воевать в Украине.

Журналистке "Белсата" Екатерине Андреевой предъявлено обвинение в "измене государству".

Об этом сообщил супруг журналистки Игорь Ильяш. Максимальный срок по этой статье - до 15 лет лишения свободы.

"Про суть обвинения мы ничего не знаем до сих пор и наверняка никакой информации на этот счет уже не получим - суд очевидно будет закрытым", - пишет Игорь Ильяш.

Подпись к фото, Журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву приговорили к двум годам колонии за освещение протестов в 2020 году

​​"Катя абсолютно невиновна, - продолжает он. - Она никогда не совершала ничего противозаконного. Это уголовное дело - чудовищная по своей циничности и жестокости месть за журналистскую деятельность".

В сентябре 2020 года Екатерина Андреева была приговорена к двум годам лишения свободы за освещение протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Она должна была выйти на свободу пятого сентября этого года.

Шесть лет колонии за фотографии военной техники

Учительница, подросток, художник: в Гомельской области задержаны семь человек за публикации военной техники в запрещенных телеграм-каналах, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Против них возбуждены дела по статье о содействии экстремистской деятельности, по которой грозит до шести лет лишения свободы.

Автор фото, MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP Подпись к фото, С начала войны в соцсетях неоднократно появлялись фото- и видеозаписи военной техники, снятой на территории Беларуси

По данным следствия, задержанные делали фото и видео военной техники, находящейся на территории Беларуси и затем отправляли их в телеграм-каналы, которые в Беларуси признаны экстремистскими.

СК приводит такие примеры: 49-летняя жительница Хойнинского района (Гомельской области) "передавала администраторам экстремистского Telegram-канала информацию о видах и маршрутах передвижения военной техники".