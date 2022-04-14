Протесты в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган: полицейский застрелил темнокожего мужчину

27 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Патрик Лиойя в момент разговора с полицейским

Сотни жителей города Гранд-Рапидс в штате Мичиган вышли на улицы, требуя назвать имя полицейского, который при попытке задержания застрелил темнокожего мужчину из электрошокера. Это произошло после того, как полиция опубликовала видео инцидента.

Что зафиксировала нагрудная камера полицейского

В 8 утра 4 апреля 2022 года 26-летний темнокожий Патрик Лиойя, который приехал в США из Демократической Республики Конго в 2014 году, был остановлен полицейским для проверки водительских прав.

Белый полицейский остановил машину, которую вел Лиойя, на основании того, что номер автомобиля, по его словам, не совпадал с данными регистрации этого автомобиля.

Нагрудная камера полицейского зафиксировала, как Лиойя вышел из машины навстречу полицейскому и несколько раз спросил, что он сделал не так.

После очередного требования показать права Лиойя будто соглашается показать документ и тянется за ним в салон, но потом обходит машину и пытается бежать. После короткой погони и борьбы с полицейским за электрошокер Лиойя оказывается на земле, лицом в траву.

Что говорит полиция

Полиция Гранд-Рапидс, второго по величине города в штате после Детройта, опубликовала четыре видео с разных камер наблюдения, одна из которых была на груди у полицейского, а другая - камера мобильного телефона человека, который сидел на пассажирском сиденье в машине Лиойи.

Именно на записи свидетеля видно, как полицейский стреляет Патрику Лиойе в затылок.

По данным полиции, в момент борьбы полицейский случайно выключил свою нагрудную камеру.

Видео были показаны общественности на пресс-конференции, которую полицейское управление собрало 13 апреля, спустя девять дней после гибели Патрика Лиойи.

Глава полиции Гранд-Рапидс Эрик Уинстром заявил, что, по его сведениям, незадолго до выстрела Лейя и полицейский стали бороться за электрошокер представителя закона.

Автор фото, Grand Rapids Police via Reuters Подпись к фото, Незадолго до выстрела Патрик Лиойя и полицейский боролись за электрошокер

Что касается выстрела, то глава полиции заявил, что единственной информацией, которой он обладает - это то, что Лиойя был ранен в затылок.

Он назвал произошедшее трагедией и объявил, что полиция начала внутреннее расследование. По словам Уинстрома, полицейский, стрелявший в Патрика Лиойю отстранен от работы и находится в оплачиваемом отпуске, пока полиция штата выясняет, какие обвинения ему могут быть предъявлены.

Имя полицейского не называется и не будет названо, если против него не возбудят уголовное дело.

Что говорит адвокат

Адвокат семьи Патрика Лиойи Бенджамин Крамп охарактеризовал произошедшее, как "ненужное и чрезмерное применение силы против перепуганного молодого человека".

"На свидетельской записи видно, что полицейский стреляет в безоружного Лиойю в тот момент, когда он лежит на земле и его голова отвернута от полицейского", - заявил Бенджамин Крамп.

Кроме того, адвокат утверждает, что Лиойя не применял насилия к этому полицейскому, хотя на видеозаписи видно, как он борется за электрошокер.

Адвокат требует немедленно уволить полицейского и предъявить ему обвинение.

Чего требуют протестующие

В Гранд-Рапидс, где произошло убийство, проживает около 200 тыс. жителей. После того, как полицейские обнародовали видео, сотни вышли на улицы с требованием назвать имя полицейского и наказать виновного.

Эти люди несли плакаты с лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и скандировали "Нет справедливости, нет мира".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие вышли на улицу после пресс-конференции полиции

Активисты говорят, что продолжат протестовать.

Убийства полицией темнокожих американцев в последние годы привлекли к себе пристальное внимание всей страны - особенно после того, как в 2020 году в Миннеаполисе скончался Джордж Флойд (из-за того, что белый полицейский при задержании придавил ему шею коленом).

Смерть Флойда тоже была заснята на видео свидетелем, который находился рядом в момент задержания. То дело подстегнуло движение Black Lives Matter и вызвало месяцы протестов против расовой несправедливости и жестокости полиции - как в Соединенных Штатах, так и ​​во всем мире.