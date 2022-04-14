Илон Маск хочет купить Twitter целиком, чтобы "раскрыть невероятный потенциал" популярной соцсети

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Американский предприниматель и инвестор Илон Маск заявил о намерении выкупить 100% акций компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Живущий в Калифорнии миллиардер, уже являющийся крупным совладельцем SpaceX, Tesla и ряда других компаний, уверяет, что сможет "раскрыть невероятный потенциал" самого популярного в мире сервиса микроблогов.

Меньше недели назад Маск уже стал крупнейшим акционером "твиттера", выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означает общую оценку Twitter на уровне почти $30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже - по 54,2 доллара за каждую, что доводит сумму сделки до рекордной суммы, превышающей уже 40 млрд долларов. После последнего заявления Маска акции Twitter выросли в цене на 12%, а акции Tesla - подешевели на 1%.

По данным журнала Forbes, в списке богатейших людей мира Илон Маск занимает первую строчку: его общее состояние оценивается приблизительно в 219 млрд долларов - в основном за счет принадлежащих ему долей в аэрокосмической компании SpaceX и производителе электромобилей Tesla.

Став крупнейшим акционером Twitter, он получил право войти в совет директоров компании, однако в прошедшее воскресенье ответил на это предложение официальным отказом.

А еще через четыре дня Маск заявил о своем намерении купить компанию Twitter целиком. Бизнесмен уточнил, что предложение сделки совершенно серьезно, назвав его "окончательным и лучшим" из возможных для компании

Маск уточнил, что не шутит и его предложение - окончательное и лучшее, подтвердив свои слова ссылкой на документ, отправленный накануне национальному регулятору - в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Для совершения подобной покупки первым делом потенциальный покупатель, согласно действующему законодательству, обязан раскрыть всю имеющуюся у него информацию относительно предстоящей сделки.

"Это высокая цена, вашим акционерам она понравится", - обратился Маск к руководству Twitter. В случае, если приобрести компанию целиком не получится, бизнесмен пообещал продать принадлежащий ему свежевыкупленный пакет.

"Это не угроза - просто в таком случае [покупка 9,1%] станет для меня невыгодной инвестицией", - пояснил он.

В своем заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США Маск написал, что инвестировал в Twitter, потому что верит то, что платформа может стать одним из главных инструментов защиты права на свободу слова по всему миру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Илон Маск сначала стал самым крупным акционером Twitter, а теперь хочет стать единственным

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"Однако теперь, когда я вложил в компанию собственные средства, я понимаю, что в нынешнем виде Twitter не будет ни процветать [как бизнес], ни служить этому общественному императиву. Его необходимо преобразовать в частную компанию", - заявил Маск, добавив, что надеется раскрыть "невероятный потенциал" компании.

Руководство Twitter заявило, что внимательно изучит предложение миллиардера, чтобы разработать план дальнейших действий, который будет отвечать интересам всех акционеров компании.

Аналитики считают, что в таких условиях менеджмент Twitter будет вынужден либо принять предложение Маска, либо найти другого покупателя.

"В ближайшие дни возникнет множество вопросов о финансировании, регулировании, совмещении работы Маска в Tesla и SpaceX - но, если исходить из формулировки сделанного им заявления, предложение Twitter может принять либо сейчас, либо никогда. В конечном счете, думаю, закончится эта мыльная опера тем, что Маск все же станет владельцем Twitter", - говорит старший аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвз.

Анализ корреспондента Би-би-си по технологиям Марка Числака

Слухи о том, что Маск рассматривает возможность запуска собственной социальной сети, ходят уже несколько недель. После повышения его доли в Twitter до 9,2%, стало понятно, что свое желание бизнесмен удовлетворит не за счет создания новой компании, а инвестируя в уже существующую.

Создать социальную сеть с ноля сейчас не так просто, и яркий тому пример - опыт платформы Truth Social, созданной бывшим президентом США Дональдом Трампом после его изгнания из "твиттера". Особого интереса у пользователей она не вызывала - в том числе в силу множества нерешенных технических проблем.

Хотя отказ Маск от позиции в правлении Twitter многих удивил, опытные наблюдатели отмечали, что, прими бизнесмен это предложение компании, ему пришлось бы согласиться с действующими там правилами и условиями, которые могли и не подойти самому состоятельному человеку мира, который так любит высказывать свое мнение о "твиттере" - в "твиттере" же.

Если предложение Маска будет принято, скорее всего, о том, как он намеревается управлять компанией, мы узнаем как раз из его многочисленных твитов.