Сведения о мародерстве, убитых, отказниках - за что в России возбудили новые дела против журналистов

50 минут назад

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Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В среду 13 апреля в России задержали сразу трех журналистов и блогеров - в Подмосковье, Хакасии, Элисте. На всех троих завели уголовное дело по статье о "фейках" о российских вооруженных силах (207.3 УК).

В Подмосковье был задержан учредитель алтайской газеты "Листок" Сергей Михайлов. Затем правоохранители пришли к главному редактору хакасского издания "Новый фокус" Михаилу Афанасьеву. И наконец, ФСБ сообщила о задержании сотрудника администрации Элисты, который публиковал сообщения о российской армии в своем телеграм-канале.

Русская служба Би-би-си рассказывает об этих делах и о том, как работает новая статья российского уголовного кодекса.

4 марта Госдума приняла поправки, которые вводят уголовную и административную ответственность за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил и их дискредитацию. В тот же день соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, и уже на следующий день поправки вступили в силу. Они предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

С тех пор, как началось российское вторжение в Украину, известно более 20 случаев привлечения блогеров, журналистов и обычных граждан по этой статье.

"Под видом достоверных сообщений"

Учредителя алтайского "Листка" Сергея Михайлова задержали 13 апреля в Подмосковье и этапировали в Горно-Алтайск, где будет проходить следствие. В редакции газеты и у ее сотрудников прошли обыски, писала "Тайга.Инфо".

В СК заявили, что в марте и апреле 2022 года Михайлов опубликовал материалы, которые "под видом достоверных сообщений" содержали "ложные сведения" о российской армии в Украине.

Телеграм-канал "Оперативные сводки" отмечал, что речь может идти о материалах "Листка", освещавших возможные случаи мародерства и убийств российскими военными мирных граждан.

Кроме того, на газету "Листок" было заведено первое в России административное дело о призыве к санкциям. Издателю газеты грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Еще одно уголовное дело о фейках завели на главного редактора хакасского издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева. В начале апреля он написал статью о том, что 11 омоновцев из региона отказались воевать в Украине после того, как в начале войны под обстрел попал незащищенный конвой из сотрудников хакасского и кузбасского СОБРа.

Следствие намерено просить об аресте Афанасьева.

И наконец, вечером 13 апреля ФСБ сообщила об уголовном деле о фейках против 40-летнего сотрудника администрации Элисты. По сообщениям ведомства, задержанный мужчина был автором телеграм-канала, в котором публиковал сведения об убитых и раненых российских военных, сопровождая свои публикации "оскорбительными высказываниями" в адрес военных. 14 апреля фигуранта дела арестовали.

Как работает статья о фейках

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По словам правозащитника Павла Чикова, на 7 апреля было известно о 21 уголовном деле о "фейках" о российских вооруженных силах. Сейчас таких дел около 25. Примерно половина из них были заведены на журналистов, публичных фигур, местных активистов или блогеров, которые критически высказывались о российском вторжении в Украину.

"Высказывания публичных персон и журналистов находятся в постоянном мониторинге у сотрудников СК. Каждое региональное управление Следственного комитета совершенно точно мониторит публикации в локальных СМИ и у местных активистов и блогеров", - комментирует процесс появления таких дел старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев.

Уголовные дела о фейках были заведены и на обычных граждан, которые высказывали мнение о войне в социальных сетях или вслух. Так, например, дело было заведено на учительницу из Пензы, которая критически отозвалась о войне в разговоре с учениками, или на сотрудника московской полиции, который по телефону обсуждал происходящее в Украине.

"Для того, чтобы выявить обычных граждан, а мы полагаем, что очередь дойдет до всех, нужно получить заявление, например, от соседа или увидеть репост, или могут поступать сведения от автоматизированных систем: например, [социальная сеть] ВК сама мониторит "сомнительные" публикации, и Роскомнадзор использует определенные алгоритмы", - говорит Станислав Селезнев.

Как именно следствие будет доказывать наличие фейков в тех или иных высказываниях, пока неизвестно. Селезнев отмечает, что все уголовные дела по этой статье находятся еще на начальной стадии.

Тем не менее, по его словам, судам для избрания ареста было достаточно увидеть рапорт об обнаружении какого-то сообщения и мнение следователя о том, что информация в этом сообщении недостоверна: "В тех случаях, где следователям удается найти какой-то пресс-релиз минобороны, то в ходатайстве о мере пресечения делается ссылка на этот пресс-релиз".

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