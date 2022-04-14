Билет в один конец: нелегалов в Британии ждет депортация в Руанду

43 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году ожидается резкий рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих в Британию по морю

Британские власти разработали новый план по борьбе с нелегальной иммиграцией, в рамках которого люди, которые смогли пересечь Ла-Манш в поисках политического убежища в Великобритании, будут переправляться в Руанду. В первую очередь это будет касаться молодых людей, выходцев из Африки, которые нелегально прибыли в страну на грузовиках или лодках.

Благотворительные огранизации, занимающиеся оказанием помощи беженцам, уже подвергли этот план резкой критике, назвав его неоправданно жестоким, и поставив под вопрос соблюдение прав человека в самой Руанде. Недовольство новым планом властей высказали также некоторые британские политики.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что Борис Джонсон пытается таким образом отвлечь внимание общественности от "патигейта" (скандала вокруг рождественских вечеринок на Даунинг-стрит в разгар локдауна), назвав предлагаемый план неработоспособным и неэтичным.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По новому плану контроль над Ла-Маншем поанируется передаться Королевскому ВМФ

Объявляя о новой инициативе стоимостью 120 млн фунтов (около 138 млн евро), Борис Джонсон отметил, что необходимо остановить "подлых контрабандистов, которые превращают океан в могилу".

"Наше сострадание может быть безграничным, но наши возможности помочь людям имеют пределы, - подчеркнул британский премьер. - Мы не может требовать от британского налогоплательщика, чтобы он подписал чек на неограниченную сумму и оплатил всем желающим возможность приехать и поселиться здесь".

По новым правилам, те, кто сможет добраться до британских берегов, будут размещаться не в гостиницах за общественный счет, а в специальных центрах временного содержания, что, по замыслу властей, должно отвадить многих желающих переселиться в Великобританию.

В прошлом году до Британии по морю на небольших судах и лодках добрались 28528 человек - на 8404 больше, чем в 2020 году. Только в прошлую среду в страну прибыло около 600 нелегальных иммигрантов, и по мере улучшения погоды число прибывающих вполне может достичь тысячи в день.

По словам Джонсона, лимита на переселение в Руанду не будет, и в ближайшие годы число таких депортированных может составить десятки тысяч, включая тех, кто нелегально прибыл в Британию с начала этого года.

Среди прочих нововведений Борис Джонсон объявил также, что:

Соискатели политического убежища, получившие разрешение поселиться в Британии, будут распределяться более равномерно, чтобы избежать образования гетто;

Оперативный контроль над Ла-Маншем с британской стороны планируется передать Королевскому ВМФ;

На новое оборудование и набор специалистов для этой операции планируется выделить 50 млн фунтов;

В городе Линтон-на-Оузе в Северном Йоркшире будет создан новый правительственный центр по размещению иммигрантов;

Максимальный срок наказания за контрабнаду людьми будет увеличен до пожизненного.

В свою очередь, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, лично побывавшая в столице Руанды Кигали, чтобы подписать соответствующий договор с правительством этой страны, заявила, что инициатива в корне изменит ход борьбы с нелегальной иммиграцией.

По ее словам, подавляющее большинство нелегально прибывающих в Великобританию станут кандидатами на переселение в Руанду.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Ipsos Mori, свидетельствует, что 60% населения недовольно миграционной политикой властей, причем более половины опрошенных говорили именно о мигрантах, прибывающих через Ла-Манш.

Что ждет нелегалов в Руанде?

Подпись к фото, Так выглядит один из центров по приему беженцев в Руанде (по крайней мере так его представили журналистам)

Во время визита Прити Пател в Руанду власти страны продемонстрировали журналистам типичный центр для содержания беженцев.

Как утверждает правительство Руанды, мигрантам будет обеспечена полная защита в соответствии с законодательством страны, доступ к работе на равных условиях, медицинскому обслуживанию и системе социального страхования.

Тем не менее, к правительству президента Пола Кагаме есть немало вопросов по поводу соблюдения прав человека в стране.

Не далее как в прошлом году само британское правительство поднимало в ООН вопрос о продолжающихся ущемлениях гражданских и политических прав в Руанде и свободы журналистики.