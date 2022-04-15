Главного редактора хакасского издания "Новый фокус" отправили в СИЗО по делу о "фейках"

32 минуты назад

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Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Суд в Хакасии отправил в СИЗО главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева.

В среду 13 апреля к нему домой пришли с обыском следователь и несколько полицейских, сообщала правозащитная организация "Центр защиты прав СМИ" (внесен в России в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента"). Были изъяты компьютеры, средства связи и носители информации. После этого журналиста увезли в Следственный комитет (СКР).

Правозащитники связывают обыск и задержание Афанасьева с недавней публикацией в "Новом фокусе" о том, что омоновцы из Хакасии отказываются ехать в Украину.

Суд отправил Афанасьева в СИЗО на 2 месяца, подтвердил Би-би-си адвокат журналиста-расследователя Владимир Васин. По его словам, судья выносил решение, находясь в совещательной комнате в течение почти двух часов. "Просьбы защиты о домашнем аресте оказались неуслышанными. Сейчас изучим постановление и обжалуем решение не позже понедельника", - сказал адвокат.

СКР расследует уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ, следователи считают, что издание недостоверно предоставило данные о "количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудниках Управления [Росгвардии по Республике Хакасия], ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и ненадлежащем исполнении обязанностей руководящим составом, якобы имевших место 24.02.2022 г. после пересечения границы с Украиной".

"Новый фокус" со ссылкой на собственные источники писал, что 11 бойцов ОМОН Росгвардии из Хакасии отказались воевать в Украине.

Михаил Афанасьев - обладатель премии Сахарова "За журналистику как поступок", также он первый иностранный лауреат премии Клуба публицистов Швеции.

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13 апреля в России задержали сразу трех журналистов и блогеров - в Подмосковье, Хакасии, Элисте. На всех троих завели уголовное дело по статье о "фейках".

В Подмосковье был задержан учредитель алтайской газеты "Листок" Сергей Михайлов. Затем правоохранители пришли к Михаилу Афанасьеву. Затем ФСБ сообщила о задержании сотрудника администрации Элисты, который публиковал сообщения о российской армии в своем телеграм-канале.

4 марта Госдума приняла поправки, которые вводят уголовную и административную ответственность за распространение "недостоверных сведений" о действиях российских вооруженных сил и их дискредитацию. Тогда же закон подписал президент России Владимир Путин, и уже на следующий день поправки вступили в силу. Они предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

С тех пор, как началось российское вторжение в Украину, известно более 20 случаев привлечения блогеров, журналистов и обычных граждан по этой статье.

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