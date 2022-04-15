Попавший под санкции Евтушенков покинул пост главы совета директоров АФК "Система"

12 минут назад

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Автор фото, Mikhail Metsel/TASS

Российский предприниматель Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров АФК "Система". В среду Великобритания включила его в расширенный санкционный список, куда попали 206 бизнесменов и политиков из России, а также члены их семей.

Исполняющей обязанности председателя совета директоров АФК "Система" избрана Анна Белова, экс-заместитель председателя совета, говорится в сообщении компании. Там уточнили, что Евтушенков ушел по собственному желанию.

"Это было легкое решение, я давно об этом думал. Ничего страшного в этом нет. У меня много планов, реализовать их все времени не хватит", - прокомментировал он свой уход.

Таким образом, миллиардер присоединился в целому ряду крупных бизнесменов, которые ушли из руководства компаний после того, как Великобритания и Евросоюз ввели против них санкции.

Евтушенков, попавший под санкции Великобритании, в четверг сократил свою долю в компании и передал пакет акций в 10% уставного капитала своему сыну, члену совета директоров и старшему управляющему партнеру корпорации Феликсу Евтушенкову. После сделки доля Феликса Евтушенкова в АФК "Система" составила 15,2%, а доля Владимира Евтушенкова сократилась до 49,2%.

В 2021 году Владимир Евтушенков занял 41 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов Forbes с состоянием 3,4 млрд долларов.

Обвинения в отмывании денег

В 2014 году Евтушенкова обвинили в незаконном приобретении контрольного пакета акций "Башнефти". Акции "Башнефти", по версии следствия, продали структурам АФК "Система" на 500 млн долларов ниже рыночной цены. Миллиардеру тогда были предъявлены официальные обвинения по статье об отмывании денег. Он был помещен под домашний арест.

Позже акции были возвращены государству и проданы "Роснефти". В декабре 2017 года АФК "Система" подписала мировое соглашение и выплатила "Башнефти" 100 млрд рублей. Дело в отношении Евтушенкова прекратили.

Что в "Системе"

В холдинг АФК "Система" входят контрольный пакет МТС, сети клиник "Медси", леcопромышленная Segezha Group, фармкомпания "Биннофарм", а также интернет-магазин OZON (33%).

Это один из крупнейших частных инвесторов в реальный сектор экономики России. Акции компании торгуются как на московской, так и на лондонской бирже.

При участии компании создана российская телекоммуникационная отрасль, она внесла вклад в развитие российских космических технологий и спутниковых систем, микроэлектроники. "Биннофарм" - один из крупнейших производителей вакцины от коронавируса "Спутник V".

Из-под санкций

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Многие другие бизнесмены, против которых Великобритания и Евросоюз вводили санкции, ушли из руководства компаний . Так, в марте совет директоров еврейской благотворительной организации Genesis Philanthropy Group покинули миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен. Отмечалось, что они приняли такое решение для того, чтобы "обеспечить способность GPG оставаться верной своей миссии и продолжать развитие на основе построенного за 15 лет фундамента".

Предприниматель Геннадий Тимченко покинул совет директоров компаний "СИБУР", где ему принадлежало 14,45%, и "Новатэк", где его пакет акций составлял 23,49%.

На этой неделе стало известно, что пост гендиректора Ozon покинул Александр Шульгин. Принадлежащий ему пакет акций компании оценивается в более чем 100 млн долларов.