51-й день войны в Украине: ситуация в Мариуполе "критическая", что с экипажем "Москвы" - непонятно

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Ситуация в Мариуполе "критическая", однако защитники портового города не оставляют надежду прорвать блокаду, Россия признала потерю крейсера "Москва", однако непонятно, сколько людей находилось на крейсере и сколько из них удалось эвакуировать, ООН сообщает, что совокупное число покинувших Украину с начала конфликта превысило пять миллионов человек.

Подробности 51-го дня войны - в нашем обзоре.

Что происходит в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе "критическая", защитников города может спасти "либо срочная военная операция, либо политическое решение", сообщил "Украинской правде" командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.

Он считает, что Мариуполь еще возможно деблокировать, но такую операцию "необходимо провести в кратчайшие сроки" с привлечением "опытных командиров и необходимых средств". При этом Волына заявил, что морпехи не намерены сдаваться в плен.

Минобороны России на этой неделе сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда подтвердил, что некоторые военные действительно попали в плен, пытаясь прорваться к позициям "Азова", но речь идет о гораздо меньшем количестве человек.

14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь утверждал, что снять блокаду Мариуполя возможно, но бойцы ждут решительных действий от военно-политического руководства страны. Минобороны России утром пятницы сообщило, что российским войскам и силам самопровозглашенной удалось полностью занять металлургический комбинат имени Ильича.

Утром пятницы горсовет Мариуполя сообщил, что российские военные начали эксгумировать тела погибших мирных мариупольцев, которых хоронили во дворах жилых домов. Со ссылкой на оставшихся в городе жителей горсовет утверждает, что военные теперь запрещают хоронить погибших.

"В каждом дворе поставили смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно", - рассказали в горсовете. Ранее украинские власти также утверждали, что российские военные привезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, чтобы скрыть следы военных преступлений.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

Сводки из штабов

Автор фото, Getty Images

Российские военные утверждают, что войска самопровозглашенной ДНР заняли металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, а в результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" на окраине Киева уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет, сбиты истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

В докладе Генштаба ВСУ об оперативной обстановке отмечается, что в районе Херсона и Николаева российские войска закрепляются, пополняют запасы топлива и проводят разведку с помощью беспилотников.

В Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки ВСУ отбили восемь атак, уничтожив четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.

В военных условиях проверить заявления сторон, в том числе их официальных представителей, о потерях, часто невозможно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крейсер "Москва" в 2014 году

Что с экипажем "Москвы" - непонятно

Прошло полтора дня с того момента, как российское минобороны официально объявило, что на борту крейсера "Москва", флагманского корабля Черноморского флота, начался пожар. Украинские власти заявили, что ВСУ поразили корабль ракетами "Нептун" еще в среду вечером.

В сообщении "Интерфакса" со ссылкой на минобороны тогда говорилось, что экипаж крейсера "полностью эвакуирован". Причиной пожара называлась "детонация боезапаса", сообщалось, что корабль получил серьезные повреждения.

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Днем в четверг минобороны сообщало, что корабль сохраняет плавучесть, а очаг возгорания локализован. Но вечером военное ведомство признало, что при буксировке "Москва" все-таки затонула, потеряв остойчивость в условиях "штормового волнения" "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса".

"Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота", - говорилось в том сообщении. Слова "полностью" в нем уже не было.

Точная численность экипажа корабля неизвестна. В СМИ приводились оценки от 500 до более чем 700 человек. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что на корабле 510 моряков. Сколько людей находилось на "Москве" в момент возгорания и сколько из них удалось эвакуировать, российские власти официально не сообщали.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в эфире Си-эн-эн отметил, что в случае с затоплением крейсера "Москва" российские военные нехарактерно для себя практически не пытались скрыть произошедшее.

"Я удивлен, что они [российские военные - Би-би-си] это признали. Раньше, еще сегодня, они говорили, что крейсер перемещают в порт Севастополя - крупный порт на Черном море, в Крыму, который они оккупировали в 2014 году.

Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли 198 детей

В Украине за время с начала войны погибли 198 детей, больше 355 получили ранения - сообщила Генпрокуратура Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров.

Ведомство предупреждает, что точное число пострадавших и погибших еще уточняется: у прокуроров пока нет полных данных с мест ведения боевых действий, оккупированных и освобожденных территорий.

Больше всего детей пострадали в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Между тем агентство ООН по делам беженцев заявило, что 4 796 245 украинцев покинули страну с начала конфликта. Международная организация ООН по миграции сообщает, что около 215 тысяч граждан третьих стран также бежали в соседние страны.

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