Гибель российского крейсера "Москва" в Черном море: пять важных вопросов

час назад

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Автор фото, Reuters

Потеря ракетного крейсера "Москва" для России представляется серьезной не только с психологической точки зрения, но и с чисто военной. При этом все обстоятельства гибели флагмана Черноморского флота до сих пор до конца не понятны.

Российское минобороны утверждает, что причиной гибели корабля стали пожар и последующая детонация боезапаса, не указывая причин возгорания. Корабль, говорят российские военные, получил повреждения корпуса и при буксировке во время шторма потерял остойчивость и затонул.

Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает.

В пятницу в аннексированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с крейсером "Москва". На фотографиях с церемонии на одном из траурных венков видна лента с надписью "Кораблю и морякам". При этом в МО РФ не раз заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

Украинская пограничная служба утверждает, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.

Гибель флагмана Черноморского флота оставляет довольно много вопросов, на некоторые из которых мы попытались найти ответы.

Хронология событий – по официальным источникам Начали появляться первые новости о возможном поражении флагмана Черноморского флота России ракетами. Об этом сообщали некоторые волонтеры и военные эксперты. Из представителей власти одним из первых об этом сказал глава Одесской военной администрации Максим Марченко. “Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения”, - сообщил он. Тогда же советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что на “Москве” произошел сильный пожар. Минобороны России сообщило, что на крейсере “Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас. При этом корабль получил серьезные повреждения, однако "экипаж полностью эвакуирован”. Причины пожара, согласно МО РФ, на тот момент предстояло установить. Министерство обороны России сообщило, что крейсер сохраняет плавучесть. Очаг возгорания на нем, как утверждали в МО РФ, был на тот момент локализован, открытого горения не было. Минобороны сообщало, что основное ракетное вооружение не повреждено, а взрывы боеприпасов прекращены. “Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - уточняло ведомство. "Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота”, - говорилось в том сообщении. Весь ли экипаж был эвакуирован, не уточнялось. Тогда же, днем 14 апреля, Дмитрий Песков сказал, что президент Путин получил доклад по поводу крейсера “Москва". Он не стал комментировать, были ли сделаны в связи с этим какие-либо "оргвыводы”. По данным США, днем 14 апреля крейсер оставался на плаву, но был очевидно поврежден - об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. В тот же день председатель Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что корабль “догорает” в Черном море. Минобороны России сообщило, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных от детонации боезапаса во время пожара. В итоге корабль затонул “в условиях штормового волнения моря”, потеряв остойчивость. Тогда МО РФ снова подчеркнуло, что экипаж эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Пресс-секретарь морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк заявила на брифинге, что шторм помешал России “спокойно” эвакуировать экипаж. В то же время неназванный источник сообщил ТАСС, что экипаж ракетного крейсера “Москва”, затонувшего в Черном море после пожара, доставлен в Севастополь. Собеседник агентства не уточнил, сколько человек было на крейсере, когда там начался пожар, и сколько моряков эвакуировали. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что на корабле могло быть 510 моряков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент России в ближайшее время не планирует посещать Севастополь и проводить совещание по обстоятельствам случившегося, добавив при этом, что анализ инцидента - “это прерогатива военных”. Показать больше

Просто случился пожар?

Официальная российская версия - пожар, в результате которого взорвался боекомплект, что вызвало разрушение корпуса, - не выглядит безосновательной.

Автор фото, Russian Navy Black Sea Fleet/TASS

В истории советского ВМФ было несколько больших пожаров в открытом море (которые отличаются по своей природе от пожаров у причалов во время ремонта), в результате которых гибли люди и тонули корабли.

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Взрыв боекомплекта в случае большого пожара на корабле - также вполне логичное происшествие. У ракетного крейсера "Москва" довольно много оружейных погребов. Корабль вооружен не только 16 тяжелыми крылатыми ракетами (они размещены в пусковых установках - "трубах" над палубой), но и различными ракетными и артиллерийскими зенитными системами, торпедными аппаратами и бомбометами.

Каждая оружейная система нуждается в своем складе боеприпасов. Распределение вооружения в разных частях корабля определяет и размещение боеприпасов.

Какой именно боекомплект сдетонировал из-за пожара, неизвестно. Большой огонь, который распространялся по кораблю, мог найти боеприпасы почти в любой его части - от носа до кормы.

В 2013 году в Санкт-Петербурге на конференции, посвященной пожарам на кораблях, вице-адмирал в отставке Михаил Моцак сказал, что, по его данным, за 50 послевоенных лет в ВМФ СССР произошло 719 пожаров на военных кораблях, две трети из которых - на надводных.

В 1974 году во время учений на Черном море в результате пожара на большом противолодочном корабле "Отважный" взорвался боезапас зенитных ракет, а когда корабль стали буксировать на мелководье, произошел взрыв в другом погребе, загорелось топливо, корабль потерял остойчивость и затонул. Пожар был вызван самопроизвольно сработавшим двигателем одной из зенитных ракет.

В ходе расследования, правда, выяснилось, что пожар можно было потушить в самом начале, но, так или иначе, корабль утонул после пожара и взрыва боекомплекта в погребах.

В 1987 году на Дальнем Востоке из-за случайного попадания авиационной ракеты-мишени загорелся и затонул малый ракетный корабль "Муссон". В обоих случаях на кораблях были организованы аварийные партии, которые боролись за живучесть до последнего. В обоих случаях на кораблях погибли десятки моряков.

Система пожаротушения на крейсере "Москва", судя по открытым источникам, была, вероятно, устаревшей. По данным сайта Flot.com, на крейсерах проекта 1164, к которому принадлежит "Москва", изначально отсутствовала даже система пожарной сигнализации.

Сообщений о состоянии системы пожаротушения этого крейсера нет, но известно, что на однокласснике "Москвы" "Маршале Устинове" была в ходе модернизации установлена современная система пожаротушения "Краб-М". "Москва" тоже прошла ремонт в 2017-2019 годах, но в открытых источниках говорится только о замене узлов в энергетической установке.

...Или украинская крылатая ракета?

Вторая версия гибели корабля, которую высказали представители украинских властей, - результат попадания украинской ракеты "Нептун". Такое попадание также могло вызвать пожар и взрыв боекомплекта, какого именно - зависит от места, в которое могла попасть ракета.

Украинский береговой комплекс "Нептун" вооружен противокорабельной крылатой ракетой РК-360МЦ дальностью более 250 километров, по некоторым данным - до 280 км. Она была разработана на основе советской ракеты Х-35, однако украинские конструкторы значительно увеличили дальность действия и улучшили систему наведения.

Год назад командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа представил на форуме "Украина 30. Безопасность страны" концепцию развития военно-морских сил, в которой на тот момент говорилось только об одном учебном образце комплекса. Однако, по словам адмирала, уже в 2021 году в войска должен был поступить первый дивизион "Нептунов".

"Нептун" - не самая мощная ракета, ее осколочно-фугасная боевая часть весит всего 150 килограммов (у "Вулканов" на "Москве" - 500-килограммовая фугасно-кумулятивная БЧ), но это вполне современная ракета, которая способна поразить небронированный военный корабль и вызвать на нем пожар.

При этом детали операции не раскрываются. Существует версия, согласно которой перед нанесением удара крылатой ракетой или несколькими, ПВО корабля была выведена из строя ударом с беспилотника "Байрактар".

Этим можно было бы объяснить тот факт, что "Москва" по каким-то причинам не сбила крылатую ракету, летевшую на дозвуковой скорости, хотя корабль оснащён мощной ПВО - дальним комплексом С-300Ф (морским аналогом сухопутных С-300), ЗРК ближнего радиуса "Оса", шестью 30-миллиметровыми скорострельными автоматами и, наконец, может использовать как зенитную 130-миллиметровую автоматическую пушку.

15 апреля вечером Рейтер со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника сказал, что в Америке полагают, что крейсер "Москва" был действительно поражен двумя ракетами "Нептун", и что в результате в экипаже были жертвы, хотя сколько именно, сказать трудно.

Каждая из этих двух версий - пожар либо попадание крылатой ракеты - бросает тень на репутацию командования Черноморского флота и корабля.

Флагман (и самая мощная боевая единица Черноморского флота) оказался либо технически не готов к боевым действиям, либо его экипаж не смог защитить корабль, несмотря на совершенные оборонительные системы. В обоих случаях возникают вопросы к организации и подготовке корабля и экипажа.

Виноват ли шторм?

По одной из версий, применить беспилотник "Байрактар" для "ослепления" крейсера было бы непросто, потому что в течение ночи, когда горела "Москва", в этом районе был сильный шторм.

Российское министерство обороны также сообщало о том, что крейсер "Москва" затонул на следующий день "в условиях штормового волнения моря".

Однако, по данным приложения Windy, которое позволяет проверять погодные условия в прошлом, ветер в акватории Черного моря в районе Крыма не превышал 10 м/с. По международной морской шкале Бофорта, такой ветер в худшем случае считается "свежим" - для того, чтобы погода считалась "штормом", ветер должен быть в два раза сильнее.

Турецкая проправительственная газета Daily Sabah в материале об испытаниях "Байрактара" в феврале 2021 года писала, что дрон выполнил тестовый полет при ветре в 40 узлов (75 метров в секунду).

Мог ли шторм повлиять на остойчивость корабля во время буксировки и стать одной из причин того, что "Москва" затонула? Сказать сложно, поскольку нет информации о характере повреждений корабля. Например, БПК "Отважный", погибший в результате пожара и нескольких взрывов, затонул при более или менее спокойном море.

Какова судьба экипажа?

Министерство обороны России, сообщая о пожаре и взрыве боекомплекта на крейсере, заявило, что экипаж был с него полностью эвакуирован. В разных последующих сообщениях слова "весь экипаж эвакуирован" чередовались с просто "экипаж эвакуирован", что мало что разъясняет.

Между тем, в Корабельном уставе Военно-морского флота говорится, что борьбой за живучесть корабля занимается весь экипаж: "Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек (помещение). Борьбу за живучесть обязан вести весь экипаж корабля, включая и лиц, временно находящихся на корабле. Борьбу за живучесть корабля в помещениях, не занятых командными пунктами и боевыми постами, а также на верхней палубе ведут аварийные партии (группы)".

В случае с тем же БПК "Отважный" возгорание и взрыв произошли в 10 утра, и борьбой за живучесть экипаж и аварийные команды с подошедших кораблей занимались 5 часов 47 минут. За это время произошло еще несколько взрывов, пожар охватил другие отсеки, моряков смывало в море и их спасали другие корабли. В результате погибли 24 человека. В 15:12 экипажу приказали покинуть корабль, а затонул он в 15:35.

Если после пожара и взрыва боекомплекта на крейсере "Москва" с корабля, как заявили в минобороны, действительно эвакуировали весь экипаж, то, значит, ситуация была настолько плохой, что бороться за живучесть уже не было смысла.

Однако после этого корабль, по заявлению МО РФ, еще долго сохранял плавучесть и затонул только на следующий день.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Венок в Севастополе в память о "Москве"

Минобороны ничего не говорит о погибших на корабле. Фраза "экипаж полностью эвакуирован" из первого сообщения пресс-службы МО противоречит сама себе - если ситуация была настолько плоха, что корабль был сразу обречен, значит, пожар и взрыв были невероятно сильными. Однако взрыв такой силы на корабле скорее всего привел бы к жертвам.

Об этом сообщила 15 апреля пресс-секретарь морской охраны пограничной службы Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, экипаж "Москвы" пытались спасти корабли, которые находились рядом, однако им помешал шторм.

"Попадание привело к детонации боекомплекта - и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утеряна", - цитирует ее слова агентство УНИАН.

Российские агентства о судьбе экипажа до вечера пятницы не сообщали почти ничего. ТАСС со ссылкой на анонимный источник рассказал днем, что "экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации", то есть в Севастополь, однако никаких подробностей не привел. Подтверждений из независимых источников этой информации не поступало.

Насколько значима потеря "Москвы" для России?

Ракетный крейсер "Москва" - самый мощный боевой корабль Черноморского флота и самый большой из корабельной группировки, собранной в этом море накануне войны с Украиной.

Эта мощь казалась избыточной в таком конфликте. Крылатые противокорабельные ракеты "Вулкан" способны нести и ядерную боеголовку, но в реальности о наличии ядерного оружия на борту корабля ничего не известно.

Эти ракеты и в неядерном оснащении довольно мощное оружие - их дальность в тысячу километров и 500-килограммовая боевая часть позволяют им угрожать кораблям противника на большом удалении.

Созданные для борьбы с авианосными группировками, корабли проекта 1164 не эффективны при поддержке наземной операции. Однако "Вулканы" "Москвы" могли защитить менее крупные корабли от ударов с моря, а С-300 - с воздуха.

Кроме того, большой ракетный крейсер повышает боевую устойчивость всей корабельной группировки, в которую он входит, он делает ее более боеспособной, более универсальной, живучей, способной продолжать боевые действия более продолжительное время.

Таким образом, большой корабль, даже не участвуя в боевых действиях, меняет ситуацию на морском театре в свою пользу просто самим фактом своего существования.

Автор фото, Sergei Mulgavko/TASS Подпись к фото, Ракетный крейсер "Москва" часто принимал участие в парадах как флагман Черноморского флота

Теперь у трех черноморских фрегатов с крылатыми ракетами, малых ракетных кораблей и подлодок, способных запускать "Калибры", больше нет мощной дальней системы ПВО, и они вынуждены отойти от берега на такое удаление, чтобы их нельзя было достать украинским "Нептуном".

В западной прессе уже появилась информация о том, что Россия переместила остальные корабли группировки на юг подальше от украинского побережья.

Эти обстоятельства могут сильно осложнить десантную операцию, которую, как считают многие эксперты, Россия готовила в районе Одессы и Николаева. Теперь провести такую высадку будет еще сложнее.

Для России важно иметь подобный корабль в составе группировки, которая участвует в боевых действиях. Однако на Черном море заменить его просто нечем - боевых кораблей первого ранга в составе ЧФ больше нет.

Перед началом войны в Украине Россия перебросила в Средиземное море двух "одноклассников" "Москвы" - флагман Тихоокеанского флота "Варяг" и "Маршал Устинов" с Северного флота. Любой из этих кораблей был бы лучше "Москвы" на ее месте, потому что погибший крейсер был самым старым из трех.

Но теперь они заперты в Средиземном море: с конца февраля Турция закрыла проход через Дарданеллы и Босфор для военных кораблей - ей позволяет это делать конвенция Монтрё.

По информации агентства Рейтер, Москва пыталась провести через проливы как минимум два корабля (их имена не назывались), но Анкара отказала ей.

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