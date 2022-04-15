После сообщения о затоплении крейсера "Москва" Россия ударила по Киеву. Что известно

56 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Последствия обстрела Киева в ночь на 15 апреля

В ночь на пятницу российские войска нанесли удар по нескольким целям в Киеве: как утверждают в Москве, в том числе был поражен объект, имеющий отношение к производству противокорабельных ракетных комплексов. Обстрел произошел через несколько часов после того, как министерство обороны России сообщило о затоплении ракетного крейсера "Москва", в который, по утверждению Киева, попали украинские ракеты "Нептун". При этом Россия не подтверждает сведения о том, что "Москва" загорелась из-за попадания украинских ракет и настаивает, что налет на Киев был ответом на атаки российской территории.

Глава Киевской областной администрации Александр Павлюк в пятницу подтвердил, что российские войска обстреляли объекты в Киевской области. "Только сегодня нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области, - сказал он в эфире украинского телевидения. - Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам".

Павлюк рекомендовал отложить возвращение жителей в Киев "на более спокойные времена". "Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения, - сказал он. - Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине".

38-летний Кирилл, рабочий местной автомастерской, рассказал агентству Рейтер, что видел три взрыва в промышленном здании из-за дороги. После этого начался пожар, который в конце концов был потушен пожарными. "Здание горело, и мне пришлось спрятаться за своей машиной", - сказал он, показывая на разбитые стекла и осколки металла, разбросанные по дороге.

Автор фото, AFP

Журналист Франс-пресс, который работает на месте событий, рассказал, что в результате удара был поврежден военный заводу неподалеку от международного аэропорта "Киев" в районе Жуляны. "Около 01:30 ночи мне позвонил по телефону мой охранник, - сказал этому агентству 47-летний владелец деревообрабатывающей мастерской Андрей Сизов. - Моего сотрудника, который был в офисе, сбило с ног взрывной волной".

Месть за "Москву"?

По мнению Сизова, таким образом Россия мстит за затопление военного корабля "Москва". Украинские власти официально не комментируют информацию о том, какие именно объекты в Киеве были поражены, однако в открытых источниках есть информация о том, что "Визар" действительно имеет отношение к производству ракет "Нептун".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Удар по Киеву произошел вскоре после того, как Россия признала потерю крейсера "Москва"

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что "ночью высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" поразили военный объект в окрестностях Киева". По его словам, удар был направлен на украинский военный объект "Визар", производящий и ремонтирующий зенитные и противокорабельные ракетные комплексы.

При этом Россия утверждает, что налет на Киев стал ответом на несколько обстрелов российских приграничных областей, произошедших в четверг; в них Москва обвиняет украинских военных. В том числе российские чиновники обвинили Украину в обстрелах села Климово на границе Брянской области, в результате чего были ранены восемь человек. "Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", - заявил по этому поводу Конашенков.

На этой неделе российское министерство обороны пригрозило атаковать "центры принятия решений, в том числе, и в Киеве", если Украина будет поражать цели на территории России.

В Киеве отрицают, что обстреливали российские села и настаивают, что подобные утверждения призваны оправдать новые нападения России на различные объекты в Украине. Украинский центр противодействия дезинформации при СНБО назвал заявления России кампанией по "нагнетанию антиукраинской истерии".

В пятницу Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, которую она называет прослушкой разговора одного из российских военных. В ней он якобы признается своей жене, что обстрел села Климово - "это наши херачат". Министерство обороны России эти утверждения не комментировало.

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