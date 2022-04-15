Екатерина Шульман, Юрий Дудь и Роман Доброхотов внесены в СМИ-реестр иноагентов
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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента" еще девять человек. Среди них журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
В список также внесены журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян, карикатурист Сергей Елкин, основатель The Insider (издание также внесено в список СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов, бывший обозреватель "Псковской губернии" Алексей Семёнов, руководительница психологической службы Российской ЛГБТ-сети (организация также внесена в реестр иноагентов) Мария Сабунаева, журналист Кирилл Кругликов, ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.