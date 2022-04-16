52-й день войны в Украине: погибшие в Мариуполе, Россия запретила въезд Джонсону, минобороны РФ показало кадры с экипажем "Москвы"

36 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский военный в Мариуполе

Иностранные журналисты получили доступ в несколько кварталов Мариуполя, куда недавно вошли российские войска и увидели искореженные здания и лежащие на улицах трупы людей; украинские власти утверждают, что Россия проводит фильтрацию населения, оставшегося в городе. Тем временем Россия запретила въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а армия РФ снова нанесла ракетные удары по Киеву, Львову и Харькову.

Главное за 52-й день войны России против Украины в нашем обзоре.

Что происходит в Мариуполе

Репортеры агентства Рейтер побывали около металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, о взятии которого 15 апреля заявили в Минобороны РФ. До недавнего времени здесь шли ожесточенные бои, украинские военные отражали нападения российской армии, скрываясь в подземных тоннелях и бункерах.

Как отмечает Рейтер, завод превращен в руины: от него остались лишь груды искореженного металла и бетонные обломки. На ближайших улицах лежали трупы людей, в числе которых была по меньшей мере одна женщина. Как именно погибли эти люди, не сообщается.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Журналисты побывали около завода Ильича в Мариуполе. Видео

Мариуполь несколько недель оставался в осаде российских войск, сейчас большую часть города контролируют российские военные, однако вооруженные силы Украины по-прежнему удерживают часть портового района и завод "Азовсталь". Бои продолжаются, и по оценке западных экспертов и украинских властей, здесь сконцентрировано значительное число военнослужащих армии РФ, которые таким образом не могут принимать участие в попытках взять под контроль всю территорию Луганской и Донецкой областей.

В субботу глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся защитники Мариуполя "подлежат уничтожению". "Те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, - они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению", - сказал заявил Пушилин в эфире "России-24".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что подобное развитие событий может означать конец переговорам с Россией.

"Уничтожение наших военных, наших ребят может поставить точку на любом формате переговоров, - сказал Зеленский в интервью украинским онлайн-медиа. - Я считаю, что это их большая ошибка, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну. Глухой угол - потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми".

В субботу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, что российские силы планируют запретить людям выезд или въезд в Мариуполь с 18 апреля. Однако корреспондент Би-би-си Том Бейтман разговаривал с заместителем мэра Сергеем Орловым, который сообщил, что такой режим уже действует последние четыре-пять дней.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Мариуполя около одного из разрушенных зданий

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Орлов уже не в Мариуполе, но говорит, что у него есть контакты с теми, кто там находится. Он сказал корреспонденту Би-би-си, что Россия планирует продлить ограничения еще на неделю с понедельника. По мнению Орлова, российские силы планируют ввести "еще более строгие" правила в городе, включая контрольно-пропускные пункты для ограничения передвижения между районами.

В субботу уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также обвинила Россию в намерении устроить "фильтрацию" оставшихся в городе мужчин.

"В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов мариупольских мужчин после допросов, проверки телефонов и осмотра тела разделяют на группы и проводят отдельные допросы, включая имитацию расстрела", - пишет она. Мужчин, которые не прошли процедуру фильтрации, будут вывозить в Докучаевск и Донецк, добавляет Денисова.

Представители самопровозглашённой ДНР утверждают, что проводят эвакуацию из Мариуполя. Они сообщили, что в течение субботы вывезли из города в поселок Безыменное 215 человек, в том числе 30 детей.

Зеленский сказал в интервью украинским СМИ, что Мариуполь могут спасти только быстрое предоставление Украине тяжелых вооружений, или переговоры. Впрочем, второй вариант ему представляется менее вероятным из-за отсутствия доверия к российской стороне.

"Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое необходимо предоставить как можно быстрее. Второе - это вопрос переговоров, - цитирует Зеленского "Украинская правда". - Режим прекращения огня очень нужен, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим людям там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли они сохранят им жизнь. Да, может быть второй Иловайск".

(Зеленский имеет в виду так называемый "Иловайский котел" в 2014 году, когда в боях за город в Донецкой области было убито более 360 украинских военных. Как говорят в Киеве, пророссийские формирования и армия РФ пообещали предоставить украинским войскам безопасный коридор для выхода из города, однако затем расстреляли их колонны.)

Россия запретила въезд премьер-министру Великобритании

Российские власти закрыли въезд в страну для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда членов его кабинета, сообщил в субботу МИД РФ.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Борис Джонсон во время прогулки по Киеву

Как говорится в заявлении МИД, помимо Джонсона, в "стоп-список" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и ряд других членов кабинета. Всего в нем 13 человек.

Как сообщается в заявлении МИД России, этот шаг предпринят в ответ на беспрецедентно враждебные меры Великобритании, в том числе - санкции против России и военную помощь Украине.

"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", - заявил МИД РФ.

Как сообщается, список лиц, которым запрещен въезд в Россию, будет расширен. Ранее Россия запретила въезд президенту США Байдену и ряду американских должностных лиц.

Британия решение Москвы пока не комментировала, однако официальный представитель правительства страны обнародовал новое заявление в связи с российским вторжением в Украину. "Британия и наши международные партнеры едины в осуждении неблаговидных действий российского правительства в Украине и мы призываем Кремль прекратить эту войну. Мы продолжим решительно поддерживать Украину", - сказано в заявлении.

После российского вторжения в Украину Британия ввела против России жесткие санкции и начала активно поставлять Киеву вооружения, в том числе противотанковые и противовоздушные ракеты. Борис Джонсон также недавно побывал с визитом в Киеве.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, решение России вряд ли изменит планы поездок британских политиков - поскольку маловероятно, чтобы они планировали ехать в Москву в обозримой перспективе.

Кадры с экипажем "Москвы"

Министерство обороны России обнародовало видеокадры, на которых, как утверждается, показана встреча экипажа затонувшего ракетного крейсера "Москва" с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым в Севастополе.

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Кадр из видео, обнародованного министерством обороны России

Ранее российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что экипаж затонувшего крейсера спасен, его доставили в Севастополь. При этом российские власти не уточняли, сколько именно моряков было спасено с корабля и были ли погибшие. Такой информации нет и сейчас.

По разным данным, на крейсере "Москва" в момент пожара могло находиться около 500-700 человек, однако эти сведения не подтверждены. О числе людей, принимавших участие во встрече с Евменовым, не сообщается.

Автор фото, Минобороны России

Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" затонул 14 апреля. Российские власти утверждают, что причиной стал пожар и шторм, а украинская сторона настаивает, что в крейсер попали украинские ракеты "Нептун".

Мы рассказывали о том, что известно о затоплении "Москвы".

Что еще произошло

Россия нанесла новые ракетные удары по Киеву, Львову и Харькову. Российское министерство обороны сообщило, что в украинской столице были разрушены корпуса танкового завода, власти Киева подтвердили гибель одного человека. В Харькове в результате удара пострадало пятиэтажное административное здание, погибли 2 человека, 18 получили ранения. Во Львове, по утверждению местных властей, украинские ПВО сумели сбить четыре крылатых ракеты, выпущенных с самолетов.

Президент Зеленский в интервью Си-эн-эн впервые за последний месяц назвал потери украинской армии. По его словам, за время вторжения погибли 2,5 - 3 тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины.

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