СМИ: российским теннисистам запретят участвовать в "Уимблдоне"

7 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Теннисный турнир "Уимблдон" в этом году не допустит к участию игроков из России из-за войны в Украине, сообщают американские СМИ.

New York Times пишет об этом со ссылкой на представителя All England Club, организующего турнир, а издание Sportico - со ссылкой на источник, "ознакомившийся с решением". По данным NYT, запрет коснется и белорусских спортсменов. По информации Sportico, решение об отстранении Беларуси от турнира пока не принято.

Это первый теннисный турнир, на котором могут ввести ограничения для россиян и белорусов. "Уимблдон", один из четырех турниров "Большого шлема", должен начаться 27 июня в Лондоне.

Би-би-си обратилась к организаторам Уимблдонского турнира с просьбой о комментарии.

На сообщения американских СМИ уже отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Учитывая, что Россия крепкая теннисная страна, наши теннисисты на верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования. И в очередной раз делать спортсменов заложниками каких-то политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий по отношению к нашей стране - это недопустимо", - заявил он.

Призывы к миру

Решение об отстранении россиян от турнира будет означать, что в нем не примут участие 17 представителей России и Беларуси из топ-100 рейтингов ATP и WTA, выступающих в мужском и женском одиночном разрядах, подсчитало издание "Чемпионат". В их числе - вторая ракетка мира и действующий чемпион US Open среди мужчин в одиночном разряде Даниил Медведев, а также Андрей Рублев - обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля, но 21 марта потерял этот титул из-за сгоревших очков и остался на второй строчке. Войну в Украине он комментировал призывами к миру, не критикуя российскую армию и руководство, принявшее решение о вторжении. "Я прошу о мире, мире между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во всё: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать", - написал он 27 февраля в своем "Инстаграме". "Я полностью за мир", - говорил он на пресс-конференции на турнире в мексиканском Акапулько.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Даниил Медведев родился в Москве, но спортивную карьеру начинал за рубежом

Андрей Рублев после выхода в финал турнира в Дубае написал на объективе телекамеры: "Нет войне, пожалуйста". Он занимает восьмое место в рейтинге ATP.

В тридцатку лучших входит также Карен Хачанов из России. Антивоенных заявлений он, судя по соцсетям и СМИ, не делал.

В первую двадцатку женского мирового рейтинга входят россиянка Анастасия Павлюченкова (15 место), а также белоруски Арина Соболенко (4 место) и Виктория Азаренко (18 место).

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В прошлом году российская теннисная сборная показывала высокие результаты: мужская и женская сборные выиграли все командные турниры.

Россияне и белорусы участвовали в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также в турнирах "Большого шлема" без флага и гимна из-за допинговых скандалов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не стал лишать членства россиян, так как согласно Олимпийской хартии, они избираются в индивидуальном порядке и не являются представителями своей страны в организации, заявили в МОК швейцарскому изданию Tages-Anzeiger. Членами МОК являются, к примеру, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, а также четырехкратный чемпион Игр по плаванию Александр Попов.