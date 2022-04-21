"Демонстрация символов тоталитарных режимов": где запретили георгиевскую ленту

час назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

В России георгиевскую ленту скоро могут приравнять к символам воинской славы и ввести серьезную уголовную ответственность за ее осквернение. В то же время в некоторых других странах запрещают ее ношение и размещение - как символа, пропагандирующего военную агрессию.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму партией "Единая Россия", за публичное осквернение георгиевской ленты наступает уголовная либо административная ответственность, а любое использование ленты в иных целях будет пресекаться.

За публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, физическому лицу - до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За осквернение георгиевской ленты в интернете предлагают наказывать штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

"Наш долг - признать георгиевскую ленту на законодательном уровне и официально защитить наш символ единства и победы", - заявила соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Ольга Занко. За ношение этой ленты в некоторых странах, по ее словам, людей "притесняют, унижают и избивают".

О случаях унижения или избиения доподлинно не известно, однако в ряде стран этот символ действительно носить запрещено или негласно не принято использовать.

В зависимости от контекста

Георгиевская лента - это тот случай, когда смысл меняется в зависимости от контекста использования. В России это символ памяти о войне, который многими приветствуется и распространяется, а за рубежом (чаще на постсоветском пространстве) лента в первую очередь говорит о пророссийской консервативной позиции того, кто ее носит, и отсутствии лояльности к местным властям.

Георгиевская лента появилась 26 ноября (7 декабря) 1769 года на ордене Святого Георгия, который учредила Екатерина II за личную храбрость, проявленную на полях сражений. Считается, что оранжевый цвет на ней символизирует пламя, а черный - дым.

В нулевых годах в России этот символ приобрел новое значение: его стали использовать 9 мая в знак памяти о Великой Отечественной войне. Акции с ношением георгиевской ленты начались в стране в 2005 году. Хоть новая традиция была инициативой со стороны властей, она была в целом благожелательно воспринята обществом.

В 2014 году георгиевская ленточка стала фактически официальной эмблемой пророссийских активистов на востоке Украины. Из-за этого многие начали воспринимать ее негативно. А страны постсоветского пространства стали отказываться от ее использования, считая символом российской пропаганды.

Так в каких же странах носить георгиевскую ленту запрещено?

Украина: запрет еще с 2017 года

Верховная рада Украины приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях об ответственности за изготовление, публичное использование или ношение георгиевской ленты еще в 2017 году.

Документ предусматривает штрафы от 850 гривен до 2 550 гривен (от 28 до 86 долларов) за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения.

В стране за изготовление и распространение коммунистической символики предусмотрена и уголовная ответственность - лишение свободы на срок до пяти лет.

Литва: "пропаганда военной агрессии"

Парламент Литвы на этой неделе принял поправки в кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях, запрещающие "знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Литва: ленточки цветов украинского флага напротив российского консульства в Клайпеде

В стране запретили не только георгиевскую ленту, но и знаки "Z" и "V", которые использует Россия в качестве символики на тему вторжения в Украину. Поправки запрещают "продвижение, распространение или демонстрацию символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые использовались или используются этими режимами для военной агрессии, преступлений против человечества и военных преступлений".

За эти нарушения в Литве оштрафуют на сумму от трехсот до семисот евро физлицо, а юрлицо может получить штраф от шестисот до одной тысячи двухсот евро.

Латвия: "угроза демократическому порядку"

Сейм Латвии еще в ноябре прошлого года утвердил запрет на использование георгиевских ленточек во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний.

"Учитывая экспансию России на Украину и ее тоталитарную идеологию по отношению к республикам бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому порядку и безопасности", - заявлял в ходе заседания председатель комиссии по правам человека и связям с общественностью Артусс Кайминьш.

Автор фото, GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images Подпись к фото, Собачка с украинской ленточкой (акция солидарности с Украиной, 3 апреля, Даугавпилс)

В Латвии также запрещено использование, в том числе в стилизованной форме, флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советских символов - серпа и молота с пятиконечной звездой, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с "прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных преступлений".

За нарушение же запрета предусматривается наказание в виде предупреждения или денежного штрафа: для физических лиц - до 350 евро, а для юридических - до 2900 евро.

Молдова: "в контексте военной агрессии"

19 апреля использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины запретили и в Молдове, закон об этом подписала президент Майя Санду.

Поправки в Кодекс о правонарушениях запрещают ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию символов "Z" и "V". За это грозит штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 243 долларов до 486 долларов), юридическим лицам - до 30 тыс. леев (1621 доллар).

"Это не запрет в отношении символов войны 77-летней давности, он касается сегодняшней войны на Украине", - заверила президент Майя Санду.

"Те, кто сегодня оправдывает убийства украинцев, завтра или даже сегодня могут потребовать убийства молдаван. Те, кто сегодня не осуждают войну, похожи на тех, кто в свое время не осуждали погромы, Холокост и депортации", - заявила она.

Эстония: "во избежание провокаций"

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Эстония вслед за другими странами на этой неделе запретила проводить в честь 9 мая публичные собрания с использованием военной символики "во избежание провокаций".

Как заявил глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер изданию ERR, если на демонстрации или при посещении памятника Бронзовому солдату в Таллинне надеть георгиевскую ленту или нести флаг с серпом и молотом или российский флаг, то полиция вмешается.

Наказания за ношение ленточки пока не предусмотрено - скорее всего, полиция просто попросит ее снять. В стране готовится законопроект о запрете георгиевской ленточки, знака "Z" и иной связанной с Россией символики.

"Цель законопроекта - запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Если невозможно призвать человека к порядку словами, будет заводиться уголовное дело", - прокомментировала готовящийся документ телерадиостанции ERR глава минюста Эстонии Марис Лаури.

Грузия и страны Центральной Азии: негласный запрет

Негласно запрещена георгиевская лента в Грузии и Казахстане. В Грузии она ассоциируется с военными действиями России против страны и российской оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона. Прямой уголовной или административной ответственности за ношение георгиевской ленты нет, однако это не приветствуется местными жителями. В стране действует Хартия свободы, которая запрещает использование ряда советских символов.

В Казахстане в 2018 году появился свой символ празднования Дня Победы во Второй мировой войне - лента в цветах государственного флага. Ей активисты предложили заменить георгиевскую ленту, которая активно распространялась в стране с 2008 года.