В Швеции продолжаются беспорядки из-за угроз ультраправых жечь Коран

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Беспорядки продолжились в воскресенье в Норчепинге

Уже четвертый день в нескольких городах Швеции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после того, как ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), заявил, что сжег Коран и что сделает это снова.

По сообщениям местной прессы, три человека пострадали в городе Норчепинг на востоке страны, где полиция открыла предупредительный огонь, пытаясь остановить насилие.

В ходе беспорядков травмы получили по меньшей мере 16 полицейских в городах, где ультраправые планировали провести свои акции, в том числе - в пригороде Стокгольма, Линчепинге и Норчепинге.

Как сообщается, подожжены несколько автомобилей, в том числе полицейских, сгорел автобус, задержано, по сведениям шведской прессы, 25 человек.

Сообщалось о драках и беспорядках в городе Ландскрона после того, как запланированная там демонстрация Stram Kurs была перенесена в соседний город Мальмё.

По словам шведской полиции, около сотни противников Stram Kurs бросали в полицейских камни, поджигали автомобили, шины и мусорные баки, а также возводили баррикаду, препятствовавшую движению транспорта.

Ситуация в Ландскроне успокоилась к вечеру субботы, но остается напряженной, сообщила полиция. Начальник национальной полиции Швеции Андерс Торнберг заявил в субботу, что демонстранты проявили безразличие к жизни полицейских, добавив: "Мы уже видели жестокие беспорядки раньше. Но это нечто другое".

Представитель полиции южной Швеции Ким Хильд заявил в субботу, что полиция не будет отзывать разрешение на демонстрацию сторонников Stram Kurs, потому что в Швеции, где защищено право на свободу слова, для этого нужны очень серьезные основания.

"Право демонстрантов открыто выражать свое мнение явно перевешивает, и нужны очень веские основания, чтобы его проигнорировать", - сказал Хильд шведскому новостному агентству TT.

Власти и Ирана и Ирака вызвали шведских послов, чтобы выразить им протест по поводу сжигания Корана.

Автор фото, EPA/Sweden Out Подпись к фото, Беспорядки в Мальмё в субботу

По сообщению Deutsche Welle, Расмус Палудан пообещал провести митинг в Норчепинге в воскресенье, что побудило контрдемонстрантов, в основном молодых мусульман, собраться там и устроить протесты, перешедшие в насилие.

В заявлении местной полиции говорится, что полицейские произвели предупредительные выстрелы после того, как подверглись нападению, и три человека, по-видимому, получили ранения рикошетом.

Ранее члены Stram Kurs уже грозили демонстративно сжечь Коран, и такие заявления приводили к вспышкам насилия в Швеции. В 2020 году протестующие подожгли автомобили и повредили витрины магазинов в ходе столкновений в Мальмё.