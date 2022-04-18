"Положительный исход равен практически нулю". Что известно о пропавших моряках с крейсера "Москва"

час назад

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Автор фото, Mike Right/Twitter Подпись к фото, Воюющие стороны сообщали противоречивые сведения о том, что стало причиной затопления крейсера

На прошлой неделе в Черном море затонул российский ракетный крейсер "Москва". Минобороны России до сих пор не сообщило ничего о численности экипажа крейсера, а также о возможных жертвах или пострадавших. Однако свидетельства того, что в результате крушения есть погибшие и пропавшие без вести, начали появляться в СМИ и соцсетях.

Вечером 13 апреля глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что украинские военные нанесли по "Москве" удар противокорабельными ракетами "Нептун". Тогда же советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на крейсере произошел сильный пожар.

В ночь на 14 апреля минобороны России подтвердило, что на "Москве" произошел пожар, не уточняя его причин, а также заявило, что в результате возгорания на корабле сдетонировал боеприпас. Вечером того же дня ведомство объявило, что флагман Черноморского флота России затонул при буксировке в порт "в условиях штормового волнения". Версию украинских властей о том, что корабль подвергся ракетному обстрелу российское минобороны не признало.

Согласно утверждениям минобороны России, экипаж крейсера "Москва" после того, как на нем вспыхнул пожар, был эвакуирован. Сколько человек находилось на его борту, в ведомстве не уточнили.

В то же время в морской охране пограничной службы Украины заявили, что экипаж "Москвы" пытались эвакуировать корабли, которые находились поблизости, однако им помешал шторм.

"Попадание привело к детонации боекомплекта - и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", - цитировало слова пресс-секретаря ГПСУ агентство УНИАН.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы", составляла от 416 до 680 человек. Последняя оценка была указана в описании флагмана Черноморского флота на сайте минобороны России, однако сейчас такой страницы на нем нет. Экипаж численностью 680 человек служит также на похожем по характеристикам и вооружению флагмане Тихоокеанского флота России крейсере "Варяг".

Агентство РИА Новости 14 апреля указывало, что экипаж "Москвы" состоял из 500 человек, а советник главы офиса президента Украины Арестович говорил, что на корабле могло быть 510 моряков.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что турецкие моряки помогали эвакуировать членов экипажа "Москвы". Но Турецкая служба Би-би-си поговорила с чиновником из Турции, который отверг эти утверждения.

В пятницу, 15 апреля, в аннексированном Севастополе прошла церемония прощания с крейсером "Москва", на которой присутствовали ветераны ВМФ и священник. И хотя минобороны России не сообщало о гибели членов экипажа, на одном из траурных венков была лента с надписью "Кораблю и морякам".

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

На следующий день минобороны России опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ Николая Евменова с моряками затонувшего крейсера. Сколько членов экипажа "Москвы" присутствовали на встрече, из видео минобороны неясно. По оценке агентства Рейтер, на видео - около 100 моряков.

При этом во время встречи Евменов выступил с заявлением, из которого следует, что в состав экипажа крейсера могли входить срочники.

"Личный состав крейсера "Москва" находится в основном в пункте базирования - в городе-герое Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет", - заявил адмирал.

Что удалось узнать журналистам

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В прошедшие выходные в СМИ и соцсетях начали появляться свидетельства того, что в результате гибели крейсера "Москва" есть раненые, погибшие и пропавшие без вести. Причем большинство пропавших, со слов их родных, проходили срочную службу.

Первое сообщение о гибели моряка с крейсера "Москва" 16 апреля опубликовало "Радио Свобода" (объявлено в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"). Издание заявило, что ему удалось установить личность погибшего - мичмана Ивана Вахрушева.

Журналисты нашли в "Одноклассниках" пост женщины по имени Варвара Вахрушева, которая опубликовала фотографию мужчины, одетого в офицерскую форму ВМФ, и подписала ее: "Наш герой!!! Умер, выполняя свой долг. Боролся до последнего вздоха за жизнь корабля. Мы рыдаем и скорбим. Ты всегда останешься героем в наших сердцах".

В переписке с журналистами Вахрушева подтвердила, что что ее муж погиб в результате затопления крейсера "Москва". Кроме того, по сведениям женщины, еще 27 членов экипажа корабля пропали без вести. О гибели супруга, со слов Вахрушевой, командование сообщило ей 14 апреля.

Погибшему мичману был 41 год, он родился в Удмуртии и служил в боевой части номер пять, отвечающей за эксплуатационную сохранность "Москвы", рассказала Вахрушева.

17 апреля о пропаже сына-срочника, служившего на затонувшем крейсере "Москва", сообщил житель Ялты Дмитрий Шкребец. По словам мужчины, его сын Егор Шкребец был призван на службу в июле 2021 года и после курса молодого бойца поступил на крейсер "Москва", где служил в качестве корабельного кока в службе снабжения.

Подпись к фото, Скриншот со страницы Дмитрия Шкребца во "ВКонтакте"

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!" - написал Шкребец.

Со слов мужчины, после попыток уточнить данные о произошедшем на крейсере "Москва" командир корабля и его заместитель перестали выходить на связь.

Мать Егора Шкребца Ирина в свою очередь рассказала изданию The Insider (объявлено СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), что они с мужем ездили в госпиталь в Скалистой бухте, куда, по их сведениям, привезли около 200 раненых моряков с крейсера "Москва", но их сына там не было.

"Мы каждого обожженного ребенка смотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", - сказала женщина.

В понедельник Дмитрий Шкребец написал еще один пост, в котором сообщил, что с ним связались три семьи матросов-срочников из аннексированного Крыма и Петербурга, которые тоже служили на крейсере "Москва" и пропали после его крушения.

С матерью одного из срочников, обратившихся к Шкребцу, удалось поговорить Би-би-си. Юлия Цывова из поселка Ленино в Крыму рассказала о пропаже своего 19-летнего сына Андрея Цывова, которому оставалось два с половиной месяца до окончания службы.

Женщина рассказала, что приезжала в Севастополь, где командование сообщило ей, что операция по поиску пропавших моряков еще продолжается. Список пропавших без вести, по словам Цывовой, "приличный" - несколько десятков человек.

Имя еще одного срочника, пропавшего без вести после крушения крейсера "Москва", назвал телеграм-канал "Можем объяснить". По его сведениям, это 20-летний уроженец города Сысерть Свердловской области Никита Сыромясов.

Би-би-си направила в российское минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию о нахождении Андрея Цывова, Никиты Сыромясова и других военнослужащих срочной службы на борту "Москвы". На момент публикации материала ответ получен не был.

"Можем объяснить" пишет, что родители Сыромясова несколько дней не могут получить информацию о его судьбе. "Новостей никаких нет. Объехали два госпиталя, в списках нет, власти молчат! Не хотят ничего говорить. Мы звонили в часть, подробной информации не дают", - сказала каналу женщина по имени Анна.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Анна Сыромясова - это мачеха пропавшего Никиты Сыромясова. Его мать Ольга Дубинина сообщила Би-би-си, что в одном из госпиталей ей дали номера телефонов, по которым ей подтвердили, что ее сын числится среди пропавших без вести.

По одному из телефонов женщине, как она утверждает, сказали, что "положительный исход равен практически нулю", поскольку температура воды в море "несовместима с жизнью". По другому телефону Дубининой на замечание о том, что минобороны объявляло об эвакуации всего экипажа, сказали: "Ну, значит не весь эвакуировали". Также женщину попросили не звонить, а писать СМС, поскольку ее "сопли-слюни выслушивать не хочется", рассказала она.

О еще одном пропавшем срочнике с крейсера "Москва" сообщило издание "Агентство". Журналисты нашли во "ВКонтакте" пост Ульяны Тарасовой из Петербурга, которая сообщила, что ее сын Марк Тарасов пропал без вести после затопления флагмана Черноморского флота.

Журналисты также нашли в "Инстаграме" страницу самого Марка. 15 декабря молодой человек выложил фотографию в форме матроса и подписал ее: "Увидимся через годик!" Знакомая Тарасова подтвердила изданию, что его призвали в вооруженные силы.

Журналисты издания "Новая газета. Европа" поговорили с матерью матроса-срочника, который выжил после крушения крейсера "Москва" (их имена газета не приводит из соображений безопасности). Женщина сообщила изданию, что вскоре после произошедшего сын связался с ней и рассказал о гибели около 40 человек.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести", - утверждает собеседница издания. Раненые, по ее словам, "в основном, с оторванными конечностями": "Потому что были такие взрывы - и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты".

Автор фото, dpa Подпись к фото, Крейсер "Москва", архивное фото, 2014 год

Появление фото и видео

В социальных сетях также появились фотографии и видео, на которых запечатлен якобы горящий крейсер "Москва". Их подлинность официально не подтверждена. Идентифицировать их по номеру на борту корабля невозможно - его не видно.

Если это действительно "Москва", то на снимках и видео виден пожар в районе машинного отделения крейсера. Также видно, что корабль имеет крен на левый борт.

Неизвестно также, в какой момент был сделан снимок, и не произошел ли после этого еще один взрыв, который привел бы к большим разрушениям и затоплению.

На одном из видео (Би-би-си не может дать ссылку на него, поскольку в нем содержится нецензурная лексика), как утверждается, запечатлен момент буксировки крейсера "Москва" после того, как на нем произошел пожар. Оно предположительно снято с находящегося рядом корабля.

На фото и видео также заметно, что на море в тот момент не было шторма. Между тем, как сообщало российское минобороны, корабль затонул "в условиях штормового волнения моря".

Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS Подпись к фото, 16 апреля минобороны России опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками затонувшего крейсера "Москва"

По данным приложения Windy, которое позволяет проверять погодные условия, ветер в акватории Черного моря в районе Крыма не превышал 10 м/с. По международной морской шкале Бофорта, такой ветер в худшем случае считается "свежим" - для того, чтобы погода считалась "штормом", ветер должен быть в два раза сильнее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле видели кадры, на которых, предположительно, запечатлен горящий крейсер "Москва", но не могут подтвердить их подлинность.

"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал Песков.

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