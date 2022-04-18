54-й день войны: новые ракетные удары по всей Украине, продвижение россиян на востоке, возвращение части беженцев

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во Львове одна ракета попала в шиномонтажную мастерскую. Еще три - в военные объекты, но их снимать запрещено

В понедельник, на 54-й день войны, Россия продолжила наносить ракетные удары по целям в разных городах Украины, от Краматорска на востоке до Львова на западе; в Луганской области россияне вошли в город Кременная; польские пограничники сообщают, что число въезжающих в Украину на выходных впервые превысило число выезжающих.

Основные события дня - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Внимание: в условиях боевых действий Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.

Утром понедельника россияне снова нанесли удары крылатыми ракетами по целям в городах в разных концах Украины, в том числе во Львове.

По словам главы Львовской областной администрации Максима Козицкого, во Львове три ракеты ударили по военным объектам, в том числе по пустующему складу, а одна попала в шиномонтажную мастерскую.

В результате, по предварительным данным, погибли семь человек, еще 11, в том числе один ребенок, ранены.

Воздушная тревога утром и в начале дня объявлялась почти во всех областях Украины, и сообщения о взрывах приходили из разных городов.

В Днепропетровской области ракета, как заявил глава областной администрации Валентин Резниченко, ракета попала в дачный поселок под Днепром. Пострадавших нет.

Автор фото, Днепропетровская ОВА Подпись к фото, Под Днепром российская ракета попала в дачный поселок

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге сказал, что за ночь ракетами были уничтожены 16 украинских военных целей в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка, Попасная, Ямполь, Краматорск и Николаев. Все эти названные Конашенковым места находятся на востоке и юге Украины.

Кроме того, по словам Конашенкова, россияне сбили три самолета и 11 беспилотников украинской армии.

Российское военное ведомство в понедельник также впервые опубликовало поименный список из 124 погибших и 262 раненых из состава одной из украинских частей, защищающих Мариуполь. Всего же, как утверждает минобороны России, безвозвратные потери украинских вооруженных сил - то есть, убитые, пленные, а также раненые и больные, неспособные вернуться в строй - составляют 23 367 человек.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Северодонецк обстреливают с начала войны, и он, по словам местных властей, разрушен на 70%.

Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай объявил, что российские войска вошли в город Кременная, и там идут уличные бои.

"Эвакуация невозможна", - написал в "Фейсбуке" Гайдай, который все последние недели призывает население области срочно эвакуироваться.

Кременная находится к северу от административного центра области, Северодонецка с его агломерацией (а к югу от него - территория самопровозглашенной ЛНР). Наступлением на севере области россияне пытаются отсечь и окружить украинские части.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возвращающиеся в Украину на одном из польских погранпунктов

Польские пограничники подсчитали, что на этих выходных в Украину через их пункты пропуска впервые за время войны въехало больше людей, чем выехало.

В субботу в Украину въехали 22 тысяч человек, а в обратном направлении границу пересекли 19,2 тысячи человек, и это был первый такой день.

В воскресенье тенденция сохранилась: из Польши в Украину въехали 19,3 тыс человек, в обратном направлении проехали 17,3 тысячи.

По оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего в Украину уже вернулись около 650 тыс. человек: часть - на время, часть - насовсем. Власти предупреждают, что это пока небезопасно: ракетные обстрелы городов по всей территории страны продолжаются, продолжается и разминирование оставленных россиянами населенных пунктов и территорий.

Автор фото, HRW Подпись к фото, Сайт одной из главных правозащитных организаций мира российские власти заблокировали - как и сотни других сайтов, не подчиняющихся российской цензуре

По данным ООН, после российского вторжения 24 февраля из Украины бежали около 4,8 млн ее граждан. Более 7 млн стали вынужденными переселенцами в пределах страны.

Эвакуация из районов боевых действий и с оккупированных Россией территорий тем временем застопорилась: вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник объявила, что гуманитарных коридоров сегодня не будет.

По словам Верещук, в воскресенье шли переговоры о коридорах из Мариуполя, Бердянска, Северодонецка, Лисичанка, Рубежного, Попасной и других городов и поселков.

"Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокирование и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры", - написала Верещук.

Human Rights Watch заблокировали

Роскомнадзор заблокировал в России сайт всемирной правозащитной организации Human Rights Watch.

Как сообщает проект "Роскомсвобода", Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов статью "Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители" на сайте Human Rights Watch, а в результате заблокированным оказался весь сайт.

В статье Human Rights Watch говорится об обстрелах российскими войсками гуманитарных коридоров.

Кроме того, по данным "Роскомсвободы", российские власти заблокировали сайты еще нескольких украинских СМИ, в том числе "Громадське радио", "Апостроф" и "Украина сегодня".

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