"Без вести пропавший ребенок". Мать моряка о поисках сына после гибели "Москвы"

Анастасия Платонова

Би-би-си

58 минут назад

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Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Жительница Крыма Юлия Цывова рассказала Би-би-си, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. Минобороны России при этом не комментируют данные о возможных жертвах после потопления флагманского крейсера Черноморского флота.

"Сказали, что не может быть, чтобы срочники были на том корабле"

Ю.Ц.: Они [военные] говорили, что нет его [на месте боевых действий]. "Девушка, это не может быть, что он там", - сказали они мне. Но это какие-то формулировки военкомата… Я им говорю: почему там они? А они: "Да не может быть!"

Сказали, что не может быть, чтобы срочники были на том корабле: "Они, наверное, просто где-то распределены, не переживайте, он где-то здесь на месте, он не может туда плыть".

Я говорю, ну как не может, если я знаю, что они туда плавают! Они придут на недельку [в порт аннексированного Россией Севастополя], постоят и опять уходят в море.

Би-би-си направила в российское минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию о списках пропавших без вести, а также нахождении Андрея Цывова и других военнослужащих срочной службы на борту "Москвы". На момент публикации материала ответ получен не был.

Би-би-си: Это уже после того, как стало известно, что затонул крейсер… Было понятно, где он, что с ним?

Ю.Ц.: Естественно, мы понимали, потому что началась война… Куда-то ребенок ушел в плавание - и его нету! Его целый месяц не было, и мы догадывались… 24-го началась война, и 24-го они захватывали остров этот [Змеиный].

"Операция по поиску детей"

Ю.Ц.: Ездили писать в Севастополь к [военным], начали им задавать вопросы… Они даже не хотели выходить в начале вообще. Они эсэмэски начали нам писать (телефоны мы им дали). И мы им звоним, а они пишут нам смс. Мы пишем смс, а они то сразу отвечают, то не сразу отвечают.

Потом дождались - все-таки к нам вышел заместитель командира. Вышел и объяснил, что ищут, что происходит операция по поиску детей. Не знаю. Там еще были какие-то корабли - где они, что они? В списках без вести пропавших (плачет).

Би-би-си: А скольких их в списках без вести пропавших?

Ю.Ц.: Я не знаю, но достаточно много было. Я не считала. Вытащил [военный] список - прилично.

Би-би-си: Несколько десятков человек?

Ю.Ц.: Думаю, да.

"Они уехали вроде как на учения"

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Би-би-си: А ваш сын он контрактной службы военнослужащий или срочной?

Ю.Ц.: Нет, он срочник… Они уехали вроде как на учения. Прошел месяц целый - не было ни слуху ни духу… Потом уже выяснилось, что они были на Украине и захватывали этот остров [Змеиный]… Я говорила [в марте]: как же вы туда поехали, кто вас туда запускал?

[Сын отвечал:]"Не знаю я…" И потом они начали приезжать постоянно. Постоянно, постоянно - опять уйдут (плачет).

Би-би-си: 9 марта они вернулись? А уехали туда какого числа?

Ю.Ц.: Они когда изначально поехали - вроде как на учения. 8 февраля поехали как будто на учения. И прошло две недели, и учения вроде закончились, а их нету, нету, нету… 9 марта они только пришли в порт в Севастополе.

Мы начали шум - и [сын] сразу позвонил. Он сразу позвонил, рассказал, что он и где был, захвачен [в плен] или нет. И с тех пор они начали туда ездить. Я говорю, но чего вы туда ездите! Я понимаю, что вы служите на этом корабле. Но, блин, я не знаю…

Я говорю: "Можно было кого-то другого туда, а их - в какие-то казармы посидеть. Но можно было сделать!"

"Сказал, что без вести пропавший ребенок"

Би-би-си: А когда он призван был у вас?

Ю.Ц.: 4 июня [2021 года]. У него осталось всего два с половиной месяца до дембеля! Это просто какой-то ужас (плачет).

Би-би-си: Вы говорите, вы ездили в часть? Куда вы приходили?

Ю.Ц.: Туда, в Севастополь, в часть. Они не хотели отвечать, ничего не хотели говорить на КПП, ничего вообще, дали номер телефона. Я говорю: "Мы звоним, а они пишут смски…" Написали, что мы здесь на пороге у вас стоим, и они прислали что-то вроде замкомандира...

И он сказал, что были еще катера, проводится еще служба. Собираются по спасению людей. Но уже столько времени прошло! Это какой-то ужас!

Би-би-си: А вот эти списки, про которые вы говорили [пропавших без вести], это вам из части их вынесли?

Ю.Ц.: Да… Один листик вынесли. Распечатал мне фамилии… Искал, и сказал, что без вести пропавший ребенок. Я говорю: "Ну как такое вообще может быть, где он вообще находился на тот момент. Всех ребят почему то спасли! Ну не всех, но… (плачет)

Би-би-си: Расскажите, что дальше вы собираетесь делать?

Ю.Ц.: Я не знаю, куда нужно обращаться. Я звонила и в военкомат, я звонила и в министерство обороны в Москву. Они вроде бы что-то говорят, что в госпитале его нет, там нет… И куда я только не звонила - какие номера находила в интернетах, во все это звонила! Никто не может ничего сказать - разводят руками.

Версия российских военных

В ночь на 14 апреля российское минобороны сообщило о пожаре на крейсере "Москва" - флагмане Черноморского флота России. До этого глава Одесской областной администрации заявил, что по крейсеру был нанесен ракетный удар. По версии российских военных, пожар произошел из-за детонации боезапаса, корабль получил серьезные повреждения. Минобороны России утверждало, что экипаж был эвакуирован, а сам крейсер затонул при буксировке.

Накануне, 17 апреля, житель Ялты Дмитрий Шкребец написал во "Вконтакте" о том, что его сын Егор Шкребец был призван на срочную военную службу и служил на "Москве". Сославшись на "непосредственных командиров крейсера", он, как и Цывова, сообщил, что среди погибших и раненых его сын не числится и внесен в список пропавших без вести.

В понедельник, 18 апреля, Шкребец написал, что с ним связались три семьи из Ялты, Алупки и Петербурга, "у которых дети тоже пропавшие без вести, тоже срочники". По его данным, они написали заявления в военкомат с требованием дать ответ о том, где их дети. Минобороны России не сообщало о потерях среди экипажа крейсера.

Пользователь "ВКонтакте" Ульяна Тарасова в воскресенье также сообщила, что ее сын пропал без вести на крейсере "Москва". Внимание на это обратило издание "Агентство". Российский президент Владимир Путин заявлял, что срочников не будут отправлять на войну с Украиной.

"Новая газета. Европа" накануне поговорила с матерью матроса-срочника, сделав вывод о нахождении матроса на борту "Москвы". Он выжил и связался с матерью 15 апреля, то есть на следующий день после гибели крейсера.

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