В России собираются учить детей истории с 1-го класса. Что об этом думают учителя

49 минут назад

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Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Первоклассники на уроке. Архивное фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне вторжения в Украину заявил о необходимости уроков истории с 1-го класса школы. Вскоре он поправился и уточнил, что речь идет о дополнительном образовании после уроков, а не обязательных курсах. И добавил, что учебники будут рассказывать о "событиях, которые связаны со спецоперацией". Би-би-си спросила учителей, что они думают об этом.

Что сказал министр

В России введут изучение истории с 1-го класса, сообщил ТАСС со ссылкой на выступление Кравцова на мероприятии, которое называется первый всероссийский школьный исторический форум "Сила в правде!"

Дословно министр сказал: "Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с 1-го класса".

24 февраля Россия начала вооруженное вторжение в Украину. Этому предшествовали заявления российского президента Владимира Путина, в которых он излагал свою теорию исторического развития России и Украины. В частности, Путин заявлял, что Украину создал Ленин.

Одна из целей вторжения была сформулирована Путиным как "денацификация", притом что крайне правые партии не представлены в украинском парламенте. Соцсети после нападения на Украину заполнились фото с детьми, позирующими с буквой Z - символом вторжения. В том числе с учениками младших классов и даже с детсадовцами.

Новая инициатива властей об историческом образовании с семилетнего возраста широко разошлась в СМИ, и министру пришлось сделать поправку: "Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории".

Министр предложил с начальной школы обсуждать историю в рамках предмета "Окружающий мир". Из его слов следует, что идеологии в этом будет немного - он предлагает рассказывать детям об истории "своей семьи, своего края, своего региона, малой родины", а также посещать музеи и выставки "в рамках внеурочной, внеклассной деятельности". А уроки истории - как и сейчас с 5-го класса.

Однако после этого уточнения Кравцов сообщил о еще двух новшествах, имеющих идеологическую нагрузку. Во-первых, уже с 1 сентября всем российским школам рекомендуют начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности, считает министр. Во-вторых, школьные учебники дополнят рассказом о войне России с Украиной, которую власти требуют называть "специальной военной операцией" (за упоминание о войне грозит административное наказание).

"Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", - сказал Кравцов. Еще раньше власти допускали, что в едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут появиться задания по этой теме.

"Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые", - прокомментировал тему представитель Кремля Дмитрий Песков. Согласны ли с этим учителя и что они вообще думают обо всем этом?

Что говорят учителя

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Леонид Кацва, преподаватель истории, заслуженный учитель России:

"Уже выяснилось, что министр просвещения введения отдельного предмета в школе не имел в виду, а имел в виду какие-то фрагменты исторического образования в рамках других предметов. И если так, я вообще не понимаю, в чем новшество.

Когда я учился в 3-м классе (а мне 64 года), и то в курсе чтения были какие-то рассказы героические о Дмитрии Донском и Александре Невском. Думаю, что что-то похожее в курсе чтения и сегодня встречается.

Делать это в 1-м классе, на мой взгляд, вещь вполне бессмысленная - дети в 6-6,5 лет только учатся читать.

Это идеологически нагруженное решение, оно окажется заведомо неэффективным и затраченных средств не оправдает".

Алексей Вовк, учитель истории, кандидат исторических наук:

Во-первых, в начальной школе есть определенное количество уроков, больше которых давать нельзя, - это ограничение по здоровью. Значит, нужно находить дополнительное место для новых занятий, и тогда нужно понять, за счет каких предметов.

Во-вторых, есть предмет "Окружающий мир". Некоторые основные знания о России, о стране уже заложены туда, значит, надо корректировать программу.

В-третьих, кто это будет вести? Значит, надо дополнительно переучивать, переквалифицировать учителей начальных классов, либо бросать на это силы историков из средней школы, у которых и так есть определенная нагрузка и которых учили работать с подростками, а не с детьми 7-10 лет.

Тут, мне кажется, больше вопросов, чем ответов.

Кроме того, как мне кажется, патриотизм не возникает от демонстрации флагов, карты каких-нибудь огромных объемов. Дети же видят, например, дорогу, на которой асфальт сошел вместе со снегом, а им предлагают этим гордиться, условно говоря. Выводы каждый делает сам.

Любовь к стране, к окружающим людям иначе возникает, она не возникнет от пения гимна, от демонстрации флага. Если мы вернемся, например, в историю Советского Союза 70-х - 80-х годов, то все же помнят, в какой формализм это превратилось. Среди взрослых людей - какое-нибудь собрание, на котором все голосуют "за", а потом дома или в кругу друзей все говорят иначе, все приходит к двоемыслию.