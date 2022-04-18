Зеленский: российские войска начали наступление в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что на востоке и юге российские войска в последнее время пытаются атаковать намного продуманнее, чем раньше.
"Ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами", - добавил Зеленский.
Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом же в "Фейсбуке" написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
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Российская армия не снижает темпов применения ракет против Украины, что Зеленский считает "стратегической нелепостью" в условиях санкций, не позволяющих России легко восстановить ракетный запас.
"Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуации как-то принципиально. Да и если оценивать их все вместе, то вывод будет - это стратегическая нелепость", - сказал Зеленский.