Зеленский: российские войска начали наступление в Донбассе

44 минуты назад

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Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.

Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что на востоке и юге российские войска в последнее время пытаются атаковать намного продуманнее, чем раньше.

"Ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами", - добавил Зеленский.

Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом же в "Фейсбуке" написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Российская армия не снижает темпов применения ракет против Украины, что Зеленский считает "стратегической нелепостью" в условиях санкций, не позволяющих России легко восстановить ракетный запас.