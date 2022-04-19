Производитель Peugeot, Opel и Citroen останавливает работу в России из-за санкций

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Автоконцерн Stellantis остановил сборку в России "из-за каждодневно нарастающей угрозы перекрестных санкций и логистических проблем". На принадлежащем Stellantis заводе под Калугой собирали автомобили Opel, Citroen и Peugeot различных моделей.

Остановка предприятия означает, что на текущий момент в России остаются только два полноценно работающих автосборочных производства: УАЗ и китайский Haval, отмечает издание The Bell.

По данным портала "Автостат", всего в России продолжают производство легковых автомобилей четыре автозавода - речь идет также о предприятиях "Мазда Соллерс" (совместное предприятие владельца УАЗ и японской Mazda) и "Автотор" (выпускает корейские Kia и Hyundai, но больше не выпускает BMW).

О том, что завод в Калуге вынужден будет приостановить работу из-за нехватки запчастей, генеральный менеджер компании Карлос Таварес заявлял еще в конце марта.

Автоконцерн Stellantis находится на четвертом месте в мире по объему производства, однако в России занимает лишь около 1% рынка, отмечает агентство Рейтер.

Концерн Stellantis владеет заводом "ПСМА Рус" в Калужской области совместно с автопроизводителем Mitsubishi Motors, приостановившим поставки в Россию и местное производство ранее в этом месяце. Японская компания также объясняла свое решение логистическими трудностями.

После вторжения России в Украину десятки компаний сообщили о приостановке работы, в том числе автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в Россию решили прекратить Ferrari и Lamborghini, а также Jaguar Land Rover.

Часть компаний приостановила сотрудничество с Россией из-за войны, часть - из-за проблем с логистикой. Значительную роль сыграло также введение технологических санкций на поставки полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов и других важных технологических элементов.

Так, "АвтоВАЗ" с начала войны приостанавливал работу и отправлял сотрудников в простой, затем переносил корпоративный отпуск, а также объявлял о переходе на четырехдневную рабочую неделю из-за проблем с поставками комплектующих.

Переход на упрощенные модели

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С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские производители. Чтобы позволить им продолжать работу, российские власти могут временно разрешить выпуск машин всех экологических классов, включая "Евро-0", пишут СМИ.

Концерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту "Евро-5", из-за отсутствия электронных блоков управления, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, постановление дает минпромторгу полномочия и дальше снижать требования к конструкции автомобилей, если это потребуется производителю для сохранения выпуска и будет согласовано с ГИБДД.

Таким образом, документ фактически разрешит производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности, отмечает портал Autonews.

При этом меры будут касаться только крупных традиционно отечественных автоконцернов (по данным источников Autonews, речь идет о заводах "АвтоВАЗ", КАМАЗ и "Урал"). Завод по сборке китайского Haval, продолжающий работу в России, не сможет воспользоваться послаблениями.