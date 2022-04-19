55-й день войны: штурм "Азовстали" в Мариуполе и поставки тяжелого вооружения из США

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Клубы дыма над комбинатом "Азовсталь", съемка дроном, 19 апреля 2022 года

Российские военные начали штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и предлагают украинским военным сдаться; те, в свою очередь, просят организовать "зеленый коридор", чтобы комбинат могли покинуть мирные жители, которые там укрываются.

Что происходит на 55-й день российской войны в Украине - в нашем обзоре.

Вооруженные формирования так называемой ДНР сообщили о начале штурма металлургического комбината "Азовсталь". Это главный очаг украинского сопротивления в Мариуполе.

По утверждению представителя командования сепаратистов Эдуарда Басурина, атака на "Азовсталь" ведется "специально подобранными штурмовыми группами", которым помогает российская авиация и артиллерия.

"Азовсталь" до сих пор удерживался украинской 36-й бригадой морской пехоты и полком "Азов".

После начала штурма Россия призвала украинские силы немедленно сложить оружие и предъявила защитникам осажденного портового города Мариуполя новый ультиматум - отказаться от сопротивления.

"Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - говорится в заявлении минобороны России.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский солдат на улице Мариуполя

В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал в интервью Си-эн-эн, что на территории "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко во вторник призвал мировых лидеров организовать безопасный выход для мирных жителей, укрывающихся на металлургическом комбинате. Сообщается, что многие из числа тех, кто находятся в бункерах и туннелях комбината, - родственники бойцов полка "Азов".

Денис Прокопенко также утверждает, что при штурме комбината Россия использовала так называемые противобункерные бомбы, способные пробивать прочные бетонные перекрытия. Данные об использовании Россией трехтонных авиабомб подтверждаются и другими источниками - в частности перехватами переговоров российских военных.

"Кампания террора" и приостановка переговоров

Командование сепаратистской ДНР, в свою очередь, утверждает, что на территории "Азовстали" мирных жителей не осталось, и на призывы обеспечить их эвакуацию отвечает отказом.

По словам представителя госдепартамента США, Россия проводит в Укарине кампанию террора.

"Россия не только совершила вторжение, не только развернула войну, она проводит кампанию террора, кампанию жестокости, кампанию подлой агрессии против народа Украины. И потому, когда речь идет о том, что мы видели в последние часы - по ударам по Львову или ударам по окрестностям Киева, или того, что мы видели в Мариуполе, Харькове или в Буче, это все четкие признаки", - сказал Нед Прайс.

События в Мариуполе еще больше осложнили переговорный процесс с Россией, заявил во вторник член переговорной группы со стороны Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, переговоры замораживаются, так как Россия делает серьезную ставку на вторую фазу войны - развертывание сил на Донбассе.

"Трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры", - сказал Подоляк.

Третий день без гуманитарных коридоров

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что третий день подряд в стране не будет гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из-за отсутствия соглашения с Россией.

Верещук говорит, что россияне отказываются открывать коридор для эвакуации мирных жителей из осажденного портового города Мариуполя в сторону Бердянска. Украинские власти также продолжают переговоры о гуманитарных коридорах в Херсонской и Харьковской областях, на юге и востоке Украины.

Мэр осажденного Мариуполя Вадим Бойченко в понедельник заявил, что около 40 тыс. мирных жителей города были насильственно переселены в Россию или в подконтрольные России регионы Украины. В интервью украинскому телевидению он сослался на данные муниципального реестра.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным ООН, счет погибших мирных жителей в Украине идет на тысячи

Россия с начала войны отрицает применения какого-либо насилия к мирным жителям Украины.

На сегодняшний день страну покинули почти пять миллионов человек, сообщило агентство ООН по делам беженцев.

Люди в основном бегут в Польшу, куда прибыли уже более 2,5 млн человек, а также в Венгрию, Германию и другие страны.

Новые поставки оружия из США

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, первые партии нового пакета военной помощи США, предназначенной для борьбы с российским вторжением, прибыли к границам Украины.

В пакет впервые вошли 18 155-мм гаубиц, а также 40 тыс. артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М113, 11 вертолетов Ми-17 и 100 бронированных многоцелевых машин.

Среди этой военной техники есть системы, применение которых потребует дополнительной подготовки украинских военнослужащих.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время начнет обучение украинских солдат применению американских гаубиц.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Военные инструкторы Пентагона собираются обучить небольшую группу украинских солдат пользоваться гаубицами, чтобы те потом смогли готовить других военных

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник обвинил США и другие западные страны в том, что они делают все возможное для того, чтобы затянуть проведение российской военной операции в Украине.

"Увеличение объемов иностранных поставок вооружений явно демонстрирует намерения спровоцировать киевский режим бороться до последнего украинца", - заявил Шойгу на коллегии минобороны. Это его первое высказывание по поводу войны за последние три недели.

Он также сказал, что российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции.