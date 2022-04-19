Обострение конфликта Израиля и ХАМАС: Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Впервые за несколько месяцев Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на запуск ракеты боевиками.

Столкновения вокруг комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме продолжались все выходные. В ходе беспорядков пострадали более ста семидесяти человек, большинство из них палестинцы.

Мечеть Аль-Акса - одна из наиболее почитаемых святынь ислама, расположенная в сердце старого Иерусалима. Здесь также находится священное место для иудеев - Храмовая гора.

Похожее обострение ситуации в Иерусалиме примерно в то же время в прошлом году вызвало неоднократные ракетные обстрелы Израиля боевиками ХАМАС, которые в итоге переросли в 11-дневную войну.

Перестрелки в Газе и столкновения в Аль-Аксе начались после всплеска насилия, включая четыре смертоносных нападения с конца марта, совершенных палестинцами и израильскими арабами, в результате которых погибло 14 человек, в основном мирные жители.

По сообщению израильской полиции, в воскресенье несколько человек получили ранения, когда палестинцы забросали камнями израильские автобусы, на которых они ехали в Старый город Иерусалима.

Палестинцы обвиняют Израиль в посягательстве на Аль-Аксу во время священного для мусульман месяца Рамадан. Израиль заявляет, что палестинские протестующие стремятся сорвать мусульманскую молитву в политических целях и предотвратить визиты евреев, которые сейчас празднуют Песах.

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В понедельник вечером на юге Израиля зазвучали сирены. Израильские военные заявили, что ракета была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол". Через несколько часов военные сообщили, что нанесли ответный удар по объекту по производству оружия, принадлежащему боевикам ХАМАС.

По словам очевидцев, израильские самолеты нанесли удары по южной части сектора Газа, а представители ХАМАС заявили, что открыли огонь по израильским самолетам.

По сообщениям, "Бригады Кассам" - вооруженное крыло ХАМАС, - впервые запустили ракету российского производства "Стрела". Сообщений о пострадавших с обеих сторон не поступало.

Ни одна палестинская военизированная группировка пока не взяла на себя ответственность за запуск ракеты, но Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все ракетные обстрелы с территории страны и обычно наносит в ответ воздушные удары.

Израиль также перебросил дополнительные силы на оккупированный Западный берег.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники ХАМАС и группировки "Исламский джихад" собираются у мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима в Газе, 15 апреля 2022 года

Напряженность в Иерусалиме осложняет отношения Израиля с Иорданией.

Иордания является хранителем святых мест в восточном Иерусалиме, в том числе Старого города, который Израиль оккупировал в 1967 году, а затем аннексировал.

Иордания в понедельник вызвала временного поверенного в делах Израиля, чтобы "выразить протест против незаконных и провокационных нарушений Израилем священной мечети Аль-Акса", говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил парламенту: "Я должен похвалить… тех, кто бросает камни во всех тех сионистов, которые оскверняют мечеть Аль-Акса при поддержке израильского оккупационного правительства".

"Я серьезно отношусь к заявлениям, в которых Израиль обвиняется в насилии, которому мы подвергаемся. Некоторые поощряют забрасывание камнями, - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в видеообращении, опубликованном после выступления аль-Хасауна. - Это служит наградой для подстрекателей, главным образом ХАМАС, которые пытаются разжечь насилие здесь, в Иерусалиме".

Беннет сказал, что Израиль делает все, чтобы люди всех вероисповеданий могли безопасно поклоняться в Иерусалиме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После пятничной молитвы сторонники палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе начали митинг в ответ на столкновения у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

В воскресенье Раам, первая арабо-израильская партия, когда-либо входившая в состав израильского правительства, заявила, что приостанавливает свое членство в коалиции из-за насилия в Иерусалиме.

Бенннет оказался в сложной ситуации: его с трудом сколоченная и довольно разрозненная коалиция потеряла большинство в Кнессете, всего через год после формирования правительства.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" напряженностью и что высокопоставленные официальные лица США связывались по телефону со своими коллегами из Израиля, Палестинской автономии и арабских стран.

По его словам, США призвали все стороны сохранить исторический статус-кво в комплексе "Аль-Акса" и избегать провокационных шагов.

Совет Безопасности ООН должен обсудить напряженность в Иерусалиме на экстренном закрытом заседании во вторник.

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