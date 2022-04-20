Netflix впервые за 10 лет теряет подписчиков. Причина - уход из России и повышение цен

30 минут назад

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Автор фото, LIAM DANIEL/NETFLIX Подпись к фото, В марте Netflix начал показывать второй сезон своего популярного сериала "Бриджертоны"

Стриминговая компания Netflix впервые за последние 10 лет начала терять подписчиков: за первые три месяца 2022 года число ее клиентов упало на 200 тыс. человек. Netflix связывает такой результат с двумя главными факторами: войной в Украине и повышением цены подписки на основных рынках, в том числе в Великобритании и США.

Согласно заявлению компании, после того, как она ушла с российского рынка после начала войны в Украине, сервис потерял 700 тыс. подписчиков. Еще 600 тыс. человек перестали пользоваться ее услугами в США и Канаде после повышения цен.

Еще до начала войны с Украиной российские власти обязали Netflix показывать федеральные телеканалы - это требование должно было вступить в силу в марте 2022 года. Компания выполнять эти предписания отказалась, а после вторжения российских войск в Украину заявила, что полностью уходит с рынка "с учетом сложившихся обстоятельств". Одновременно крупные американские киностудии отказались от планов показывать свои новинки в России, многие производители также отозвали права на показ фильмов и сериалов в России.

По данным Telecom Daily, в августе 2021 года на Netflix приходилось около 9% доходов от стриминговых услуг в России. При этом в марте прошлого года сообщалось, что по сравнению с 2020-м доля компании на российском рынке выросла вдвое.

В письме к инвесторам Netflix объясняет, что за время пандемии коронавируса компания значительно увеличила число подписчиков, но теперь находить новых клиентов стало значительно сложнее. Сервис предупредил, что во втором квартале 2022 года он лишится еще 2 млн подписчиков.

Последний раз общее число подписчиков Netflix уменьшалось в октябре 2011 года. Сейчас за подписку на сервис платят более 220 млн человек по всему миру.

Будущее за рекламой?

Несмотря на сокращение числа подписчиков, доходы Netflix продолжают расти: в первом квартале 2022 года они составили 7,8 млрд долларов, что на 9,8% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прибыль, впрочем, снизилась примерно на 6% и составила около 1,6 млрд долларов.

Автор фото, Reuters

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Если компания полностью отказалась от российских клиентов и начала терять подписчиков в США и Канаде, она становилась более популярной в некоторых других регионах мира, таких как Япония и Индия.

Теперь Netflix намерена активнее бороться с использованием одной подписки для нескольких семей, фирма также задумывается о размещении на своей платформе рекламы.

"Те, кто следит за работой Netflix, знают, что я всегда выступал против сложностей, связанных с рекламой, - сказал глава компании Рид Хастингс. - Но как бы мне не нравился такой подход, еще больше мне нравится широкий потребительский выбор". Он добавил, что рекламная модель вполне успешно работает у конкурентов Netflix, таких как Disney и HBO.

Аналитик компании PP Foresight считает, что после пандемии ситуация на рынке стриминга меняется, и теперь компаниям станет значительно сложнее бороться за клиентов. "Хотя во время локдауна Netflix и другие сервисы играли очень важную роль, пользователи теперь станут думать дважды, прежде чем что-либо покупать, их привычки меняются", - говорит эксперт. По его словам, в Северной Америке теперь "слишком много разных сервисов, сражающихся за слишком небольшие объемы денег".

После сообщения Netflix о потере подписчиков акции компании на нью-йоркской бирже упали более чем на 20%, ее рыночная стоимость снизилась более чем на 30 млрд долларов. Начали падать в цене акции и других фирм, связанных с киноиндустрией, в том числе Disney.

Анализ: виновата не только Россия

Джеймс Клейтон, обозреватель Би-би-си

Netflix, так же как другие технологические компании, значительно выиграл от пандемии. Клиенты просто выстроились туда в очередь - и всем казалось, что теперь с фирмой все будет в полном порядке.

Но сейчас, в силу сразу нескольких факторов, для Netflix сложились самые трудные условия более чем за 10 лет.

Во-первых, компания пока не может найти эффективный способ борьбы с людьми, которые "делятся" паролями с друзьями и близкими - на эту проблему она жаловалась многие годы.

Кроме того, стриминговый рынок становится все более конкурентным - на нем активно работают такие игроки, как Disney+ и Apple TV.

И все это происходит в момент, когда Netflix решил повысить цены на подписку.

Компания связывает падение числа подписчиков со своим решением покинуть российский рынок - и формально это соответствует действительности.

Но Netflix предупреждает, что ее клиентов будет меньше и в следующем квартале, так что дело тут не только в России.