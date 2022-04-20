56-й день войны в Украине: в Мариуполе продолжается осада "Азовстали", есть предварительная договоренность об эвакуации мирных жителей

час назад

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Автор фото, Reuters

"Битва за Донбасс", похоже, пока не началась, но обе стороны активно к ней готовятся, в Мариуполе продолжается осада "Азовстали", достигнута предварительная договоренность об эвакуации из города части мирных жителей, западные страны наращивают поставки вооружений в Украину.

Подробности 56-го дня войны - в нашем обзоре.

Сводки из штабов

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков во время утреннего брифинга рассказал об ударе высокоточными ракетами в Херсонской области, в результате которого, как он утверждает, погибли 40 украинских военных и уничтожено семь единиц военной техники.

Всего воздушно-космические силы России за ночь нанесли удары по 73 украинским объектам, в том числе по четырем складам боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", заявил Конашенков.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в среду сообщил о нескольких атаках и попытках наступления россиян на фронте в Донбассе, о постоянных обстрелах и местных боях.

Продолжаются обстрелы и частичная блокада Харькова; в этом районе россияне проводят перегруппировку и пополняют запасы, продолжаются бои в Попасной и Марьинке. Продолжается и осада "Азовстали" в Мариуполе.

Всего в Донецкой и Луганской областях за сутки были отбиты десять атак россиян, уничтожены 11 танков, двадцать восемь единиц легкой бронетехники и одна артиллерийская система, утверждает украинский генштаб. Украинцы говорят, что сбили один самолет, один вертолет, шесть дронов и одну крылатую ракету.

Все эти цифры не вполне соответствуют предполагаемым масштабам "битвы за Донбасс", которую ожидают со дня на день. Многие аналитики считают, что она все-таки еще не началась всерьез - россияне пока в основном только прощупывают оборону украинцев и проводят активную артиллерийскую подготовку.

По данным британской разведки, украинские войска отражают многочисленные попытки армии РФ атаковать, российские обстрелы на линии соприкосновения между подконтрольной Украине частью Донбасса и захваченными регионами усиливаются.

Действиям России все еще мешают "природные, логистические и технические сложности", которые она уже испытывала во время этой войны, считают британские разведчики.

В условиях боевых действий Би-би-си не может проверить заявления воюющих сторон.

Оборона "Азовстали" продолжается

Украинские войска в Мариуполе держат оборону в металлургическом заводе "Азовсталь", где находится около тысячи военнослужащих и мирных жителей. Российская армия ежедневно бомбит и пытается штурмовать эту территорию.

Во вторник министерство обороны России в очередной раз предложило защитникам Мариуполя сдаться и заявило, что в этом случае им будет гарантирована жизнь.

Автор фото, "Азов" Подпись к фото, Командир "Азова" Денис Прокопенко и командир бригады морпехов Сергей Волына. Кадр из их совместного видеообращения

В ночь на среду командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей. "Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - сказал майор Сергей Волына в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

Волына говорит, что с ним и его бойцами, которые окружены многократно превосходящими силами россиян, находятся 500 раненых и сотни мирных граждан. Командир морпехов просит организовать эвакуацию их всех в третью страну.

Несколькими часами ранее майор Волына написал, что видит два варианта спасения: прорыв к ним украинской армии (этот вариант офицер назвал "возможным, хотя сложным и рискованным") и договоренность путем дипломатии о выходе всех оказавшихся в окружении.

Два дня назад командир мариупольских морпехов публично попросил о помощи папу римского Франциска.

Автор фото, Getty Images/SOPA Images Подпись к фото, Вид на "Азовсталь" из разрушенной центральной части Мариуполя. 9 апреля 2022 года

Действия российской армии привели к практически полному разрушению города: по данным украинских властей, в результате обстрелов и бомбардировок уничтожено около 90% зданий, погибли около 20 тыс. мирных жителей.

В Мариуполе остаются около 130 тысяч жителей, город в осаде уже более 50 дней, сказал в эфире Би-би-си заместитель мэра города Сергей Орлов. Все это время им не хватает еды, воды и медицинской помощи.

Достигнута предварительная договоренность об эвакуации из Мариуполя

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Украинским властям удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре из осажденного российскими войсками Мариуполя. Последние три дня эвакуировать местных жителей не получалось из-за отсутствия соглашения с Россией.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - сказала в среду вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Колонна будет двигаться из Мариуполя в Запорожье.

Мэр Вадим Бойченко, покинувший Мариуполь, уточнил, что пока речь идет о предварительных планах, и выразил надежду, что их удастся претворить в жизнь: "Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся - то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья, - это предварительно".

Эвакуироваться мирных жителей призвал и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он написал в своем телеграм-канале, что в области в скором времени могут закончиться лекарства и медикаменты.

По его словам, 20 апреля будет предпринята "очередная попытка" вывезти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного и Попасной.

Между тем, по данным агентства ООН по делам беженцев, Украину покинули уже более пяти миллионов человек.

Автор фото, SOPA Images

Новые поставки вооружений в Украину

Министерство обороны Норвегии объявило, что передало Украине 100 зенитных ракет "Мистраль".

"Мистраль" - это небольшая зенитная ракета ближнего боя, с потолком до шести километров и радиусом действия до семи километров. Она может запускаться с переносного комплекса или с комплекса, установленного, например, на бронемашине или на вертолете.

Ранее Пентагон заявил, что Украина недавно получила истребители и запчасти для своих ВВС, но при этом не назвал ни количество самолетов, ни их происхождение.

Судя по последнему заявлению пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, в НАТО нашли способ увеличить число украинских боевых самолетов таким образом, чтобы информация о процедуре (как и о принимающих в ней участие странах) оставалась в тайне. Во вторник Кирби сказал на очередном брифинге, что у Украины теперь есть "больше боевых самолетов, чем было две недели назад".

Германский канцлер Олаф Шольц во вторник вечером заявил, что Германия заручилась поддержкой оборонных подрядчиков страны, чтобы помочь увеличить поставки оружия в Украину после того, как имеющиеся запасы вооруженных сил были исчерпаны.

"Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить нам, какое оборудование она может поставить быстро, - сказал Шольц журналистам в Берлине во вторник после видеоконференции с коллегами из "Большой семерки". - Украина сделала выбор из этого списка, и мы предоставим необходимые деньги для его оплаты". Других подробностей Шольц не сообщил.

Большинство европейцев и североамериканцев поддерживает помощь Украине и санкции против России

Большинство жителей Европы и Северной Америки согласно, что их страны должны помогать Украине, и считает санкции правильным способом воздействовать на Россию - к таким выводам пришла социологическая компания Ipsos по итогам большого опроса.

Ipsos в конце марта - начале апреля опросила 19 тысяч человек в 25 странах Европы, Азии и обеих Америк, а также в ЮАР и Австралии. Вот некоторые результаты:

В среднем 68% опрошенных считают, что если сейчас ничего не делать, то это поощрит Россию к военным действиям против других стран, помимо Украины.

При этом 72% - против военного вмешивательства их страны в конфликт.

В среднем 36% респондентов - за то, чтобы их страна посылала Украине оружие и 33% - за денежную помощь украинской армии. В Европе и Северной Америке за военную помощь - большинство.

В то же время за отправку своих военных в Украину - в среднем всего 17%.

74% опрошенных считают, что их страна должна принимать украинских беженцев.

82% считают, что война в Украине представляет угрозу для всего мира, 61% чувствует, что она угрожает конкретно их стране. В далекой от Украины Японии эту опасность видят 87%, в Польше - 77%.

Две трети опрошенных - от 50% в Венгрии до 78% в Южной Корее - считают санкции против России эффективным способом в конце концов остановить войну.

В то же время эмбарго на российские нефть и газ поддерживают всего 40% респондентов. В Британии, Польше, Канаде, Швеции, США, Франции таких больше половины, в Германии - 45% (при 30% против эмбарго), а вот в Венгрии и Турции сторонников запрета всего по 20%.

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