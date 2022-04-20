Британский суд распорядился экстрадировать Ассанжа в США

53 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Британский суд в среду выдал официальное распоряжение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США для предания его суду за публикацию секретных файлов, касающихся войн в Ираке и Афганистане.

В США ему грозит пожизненное заключение.

Решение теперь остается за министром внутренних дел Прити Пател, хотя Ассанж все еще может подать апелляцию в течение 14 дней после любого решения об одобрении экстрадиции.

Постановление приближает к завершению юридическую сагу в британских судах, длящуюся с 2019 года.

Но адвокаты Ассанжа пообещали представить Пател свои соображения и, возможно, подать дальнейшие апелляции по другим пунктам дела.

"Ассанж еще не подавал апелляции в Высокий суд в отношении других важных вопросов, которые он поднимал ранее, - заявляли его адвокаты из юридической фирмы Birnberg Peirce Solicitors еще в марте. - Этот отдельный процесс апелляции, и он, конечно, еще не начат".

В марте же Ассанжу было отказано в разрешении подать апелляцию в Верховный суд Великобритании против его экстрадиции в США.

Создатель WikiLeaks находится в британской тюрьме с 2019 года. В январе 2021-го британский суд отказался его экстрадировать, ссылаясь на недостаточные гарантии его безопасности со стороны США.

В частности, адвокаты Ассанжа доказывали, что психическое и эмоциональное состояние их клиента вследствие длительного заключения и событий последних лет вызывает тревогу.

Они настаивали, что Ассанж склонен к самоубийству, а американская сторона якобы никак не доказала, что сможет уберечь его от этого.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джулиан Ассанж в 2019 году перед отправкой в британскую тюрьму "Белмарш"

Представители США тогда предупредили британских судей, что те создают опасный прецедент: каждое подлежащее экстрадиции лицо сможет прикрываться склонностью к суициду.

Министерство юстиции США подало апелляцию, и на двухдневном слушании в октябре 2021 года адвокаты Ассанжа получили дипломатические заверения, что Ассанж не будет содержаться в изоляции в федеральной тюрьме строгого режима и получит надлежащий уход.

В итоге в декабре 2021 года министерство юстиции США выиграло апелляцию в Высоком суде Лондона против предыдущего решения об отказе в выдаче Ассанжа.

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Ассанж обжаловал это решение, и в январе двое судей разрешили ему обратиться в высший суд Великобритании по "правовым вопросам, имеющим общественное значение". Но суд отказал в разрешении на подачу апелляции.

Обвинение против Ассанжа было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на созданном им сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, включая дипломатическую переписку и информацию военного характера.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2018 году Ленин Морено, занимавший в тот момент пост президента Эквадора, предоставил Ассанжу гражданство своей страны, которого тот впоследствии лишился из-за процессуальных нарушений при подаче документов.