Королева Елизавета II празднует 96-летие в Сандрингеме

Шон Куглан

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

49 минут назад

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Автор фото, Royal Windsor Horse Show Подпись к фото, Ее Величество увлекается лошадьми на протяжении всей жизни. Фото ко дню рождения королевы

Ее Величество Елизавета II в четверг отмечает свое 96-летие в Сандрингемском дворце.

Королева прилетела на вертолете в свое поместье в Норфолке, где к ней присоединились семья и друзья.

Ожидается, что она остановится в коттедже на территории поместья, который особенно нравился ее покойному мужу, принцу Филиппу.

В течение всей своей жизни Ее Величество увлекалась лошадьми. Это увлечение нашло отражение на почтовой марке, выпущенной ко дню рождения, на котором она изображена с двумя пони.

Снимок был сделан в Виндзорском замке, где королева сейчас проводит большую часть времени. Рядом с Ее Величеством - два пони фельской породы, которые появятся на предстоящем Королевском Виндзорском конном шоу.

Пожелания на день рождения

В интервью американскому телевидению принц Гарри предположил, что королева, возможно, не придает большого значения этой дате, считая, что "после определенного возраста дни рождения надоедают".

Она проведет время в Вуд-Фарм, коттедже, который бывшая сотрудница королевского хозяйства Тереза Томпсон назвала "маленьким и уютным". Это место стойко ассоциируется с принцем Филиппом, умершим чуть больше года назад.

В начале этого года королева отмечала в Сандрингеме очередную годовщину своего восшествия на престол в 1952 году.

Елизавета II родилась в 1926 году не в королевской резиденции, а в лондонском таунхаусе на Брутон-стрит, где сначала жила с отцом и матерью, ставшими королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

С днем рождения Ее Величество уже поздравили премьер-министр Борис Джонсон и лидер лейбористов сэр Кир Стармер. Вечером в ее честь прозвучит салют.

Автор фото, Universal History Archive / Getty Images Подпись к фото, Дом на Брутон-стрит, где родилась королева, был снесен в 1930-х годах.

В последние месяцы у королевы были проблемы с передвижением, и ей пришлось пропустить ряд мероприятий, в том числе пасхальные церковные службы.

В этом году она появилась на публике лишь однажды - на службе в память принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве.

96-летие королевы - еще один рекорд для британских монархов. В этом году она стала первым монархом, отметившим 70-летний платиновый юбилей на престоле.

За Елизаветой II следуют королева Виктория и Георг III, которые дожили до 81 года и были единственными британскими монархами, чей возраст перевалил 80 лет.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, королева - одна из примерно 124 тысяч человек в возрастной группе от 95 до 99 лет, почти три четверти из которых составляют женщины.