Королева Елизавета II празднует 96-летие в Сандрингеме
- Шон Куглан
- Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи
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Ее Величество Елизавета II в четверг отмечает свое 96-летие в Сандрингемском дворце.
Королева прилетела на вертолете в свое поместье в Норфолке, где к ней присоединились семья и друзья.
Ожидается, что она остановится в коттедже на территории поместья, который особенно нравился ее покойному мужу, принцу Филиппу.
В течение всей своей жизни Ее Величество увлекалась лошадьми. Это увлечение нашло отражение на почтовой марке, выпущенной ко дню рождения, на котором она изображена с двумя пони.
Снимок был сделан в Виндзорском замке, где королева сейчас проводит большую часть времени. Рядом с Ее Величеством - два пони фельской породы, которые появятся на предстоящем Королевском Виндзорском конном шоу.
Пожелания на день рождения
В интервью американскому телевидению принц Гарри предположил, что королева, возможно, не придает большого значения этой дате, считая, что "после определенного возраста дни рождения надоедают".
Она проведет время в Вуд-Фарм, коттедже, который бывшая сотрудница королевского хозяйства Тереза Томпсон назвала "маленьким и уютным". Это место стойко ассоциируется с принцем Филиппом, умершим чуть больше года назад.
В начале этого года королева отмечала в Сандрингеме очередную годовщину своего восшествия на престол в 1952 году.
Елизавета II родилась в 1926 году не в королевской резиденции, а в лондонском таунхаусе на Брутон-стрит, где сначала жила с отцом и матерью, ставшими королем Георгом VI и королевой Елизаветой.
С днем рождения Ее Величество уже поздравили премьер-министр Борис Джонсон и лидер лейбористов сэр Кир Стармер. Вечером в ее честь прозвучит салют.
В последние месяцы у королевы были проблемы с передвижением, и ей пришлось пропустить ряд мероприятий, в том числе пасхальные церковные службы.
В этом году она появилась на публике лишь однажды - на службе в память принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве.
96-летие королевы - еще один рекорд для британских монархов. В этом году она стала первым монархом, отметившим 70-летний платиновый юбилей на престоле.
За Елизаветой II следуют королева Виктория и Георг III, которые дожили до 81 года и были единственными британскими монархами, чей возраст перевалил 80 лет.
Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, королева - одна из примерно 124 тысяч человек в возрастной группе от 95 до 99 лет, почти три четверти из которых составляют женщины.