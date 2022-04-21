Вторжение России в Украину унесло жизни более 200 детей, около 400 - ранены. Вот истории нескольких из них

Йогита Лимай

Би-би-си, Киев

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Family handout Подпись к фото, 13-летний Елисей был расстрелян в машине во время попытки эвакуироваться

В мае Елисею бы исполнилось 14. Он был убит, когда семья пыталась выбраться из-под обстрелов.

Евгений Рябоконь поглаживает маленький гроб и, кажется, ведет последний разговор с сыном. Он пытается что-то сказать, но его душат рыдания.

Его жена Инна поправляет фотографию улыбающегося мальчика в рамке, которую положили на гроб.

Автор фото, Inna Ryabukon Подпись к фото, Машину, в которой ехал Елисей, расстреляли российские войска; все, кто в ней находился, погибли

Мальчик на фотографии - Елисей Рябоконь. Его убили 11 марта 2022 года.

Организовать похороны удалось лишь месяц спустя. В церкви в городе Бровары на востоке Киева собралась семья, близкие, одноклассники и все, кто любил мальчика из села Перемога. Общее горе свело вместе людей, разбросанных войной.

Подпись к фото, Похороны Елисея Рябоконя

Родные говорят, что Елисей был честным, скромным и отзывчивым ребенком, который не любил драк и отказывался заниматься любым спортом, связанным с агрессией.

Мама Елисея, Инна, сам Елисей и его младший брат находились в силе Перемога в тот момент, когда начались бои.

"11 марта россияне дали нам разрешение на выезд. Они даже помахали нам на прощание и пожелали удачи. Когда мы переезжали поле, по нам начали стрелять со всех сторон", - рассказывает Инна.

В колонне эвакуирующихся было пять автомобилей. Елисей ехал во второй машине, в которой никто не выжил.

Подпись к фото, Евгений и Инна, родители Елисея на его похоронах

"Я проползла по полю и спасла своего трехлетнего сына, вытащив его за капюшон куртки. То, что кто-то из нас остался жив - чистое везение", - вспоминает Инна.

Она говорит, что ее младший ребенок - единственная причина, по которой она все еще может продолжать жить. Инна подала заявление об убийстве Елисея в полицию и надеется, что справедливость восторжествует.

"Я хочу, чтобы мир знал о преступлениях России. Я хочу, чтобы каждая жертва была учтена. Я хочу, чтобы Россия понесла ответственность за детей и женщин, которых ее солдаты убили на нашей земле", - требует мама Елисея.

Подпись к фото, Бабушка Елисея прощается с внуком

По данным украинских властей, с начала российского вторжения в стране были убиты более 200 детей, еще около 400 ранены.

Шестилетнего Даниила Авдеенко привезли в Институт охраны здоровья детей и подростков в Харькове из Чернигова, который был окружен и регулярно обстреливался российскими войсками. Военные отступили от города только в начале апреля.

Даниил и его родители были ранены в результате минометного обстрела жилого квартала неподалеку от их дома. Их всех отбросило на землю взрывной волной.

Поднявшись, отец Даниила, Александр увидел, что нога его жены сильно кровоточит. Чтобы остановить кровь, он перетянул ногу ремешком от ее сумки. Доктор позже сказал ему, что это спасло ногу от ампутации.

Оказав первую помощь жене, Александр окликнул Даниила, который ответил отцу, что с ним все в порядке. Но когда мальчик попытался подняться, Александр увидел, что тот очень серьезно ранен.

Подпись к фото, Даниил Авдеенко после ранений не может ходить

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Все его тело было пронизано осколками, и он истекал кровью", - говорит Александр.

Всех троих развезли по разным больницам.

"Первые четыре дня мы не знали, кто жив, а кто нет. Моего сына не зарегистрировали, когда он попал в больницу", - вспоминает Александр.

Позже семья воссоединилась, и Даниила отправили на лечение в Киев.

Частицы шрапнели, попавшие в голову, врачи смогли удалить, а вот осколки, которые застряли в спине мальчика, пока остались в теле. Врачи говорят, что удалять их сейчас будет слишком больно. У Даниила множественные травмы и переломы ног. Доктора пока не дают прогнозов, как скоро он сможет встать на ноги.

Мальчик по большей части спокоен, но постанывает от боли, когда медсестра вводит ему лекарство.

"Он рассказывает медсестрам в больнице, как мы все были в крови. Он считает, что это случилось по его вине - я говорил ему, что он должен сидеть в подвале, а он все равно вышел ко мне на улицу. Но он не виноват. Мы виноваты", - говорит Александр.

Отец ребенка рассказывает, что после начала войны Даниил задавал много вопросов.

"Когда стреляли, он спрашивал: "Папа, кто сейчас стреляет?". Я отвечал: "Наши". "А сейчас?" - спрашивал он", - вспоминает Александр.

По его словам, мальчику в ночных кошмарах снились танки и он просыпался в страхе от звуков падающих бомб. Но в остальное время он вел себя как обычный ребенок - играл и веселился.

"После ранения он сильно изменился", - говорит Александр.

Но даже те, кому удалось выбраться из под обстрелов невредимыми, получили тяжелые психологические травмы.

13-летний Илья Бобков бежал вместе со своей семьей из Бучи под Киевом. Небольшой город находился под контролем российской армии в течение нескольких недель.

Им удалось уйти через гуманитарный коридор, открытый в марте для эвакуации мирных жителей. Сейчас вся его семья ютится в одной комнате в обветшалом муниципальном здании в Киеве.

"24 февраля, когда начались боевые действия, я был в шоке. Это должен был быть обычный день: я должен был пойти в школу, сделать уроки, а потом идти гулять. Но в тот день мы стали жить в своем подвале. Было очень страшно, особенно по ночам", - рассказывает Илья.

Подпись к фото, Илья Бобков говорит, что ему снятся кошмары

Во время эвакуации Илья и его семья проезжали мимо горящих зданий, подбитых танков и убитых людей, лежащих прямо на обочине.

"Я не могу отделаться от ощущения, что война все еще вокруг нас. Мне снится, что мою семью убивают или берут в заложники русские. Я просыпаюсь в холодном поту", - говорит Илья.

Его тетя Валентина Солокова, чья семья эвакуировалась вместе с семьей Ильи, говорит, что родители пытались отвлечь детей, играя в игры или рассматривая вместе с ними семейные фотографии.

По ее словам, одним из самых тяжелых моментов была необходимость объяснять детям, что возможно скоро им нечего будет есть.

Подпись к фото, Илья Бобков и его семья смогли выбраться из Бучи невредимыми

"Я говорила им, что хлеб и вода - это сейчас самое главное. Я должна была объяснить им, что прежняя жизнь, в которой они ходили в школу, играли и ели, что хотели, закончилась. Что началась другая жизнь и им нужно резко повзрослеть", - говорит Валентина.

Миллионы украинских детей лишились детства в одночасье. По оценкам ООН, около двух третей из почти 8 миллионов детей в Украине вынуждены были покинуть свои дома. Из-за продолжающихся боев на юге и востоке страны, а также возобновившихся обстрелов во Львове и Киеве, ни одна часть Украины сейчас не кажется безопасной.