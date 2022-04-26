"Была цель стигматизировать, а сейчас - уничтожить". К чему приведет новый закон об "иностранных агентах"

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Би-би-си изучила внесенный в Госдуму законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Рассказываем, какие новые запреты и риски ожидают в России "иноагентов" и связанных с ними лиц.

Четыре действующих списка "иностранных агентов" и правила, прописанные для каждого из них в четырех разных законах, будут упразднены. Вместо них появится единый реестр и единые правила. Все люди июридические лица, уже признанные "иноагентами", автоматически попадут в новый реестр по общим правилам. Пополнять его властям будет проще, а жить в России с таким статусом станет еще сложнее и опаснее.

В новом законе впервые будет указано, кого нельзя признавать "иноагентами". В списке неприкасаемых - госорганы и аффилированные с ними лица. Это позволит властям избежать вопросов общественности о том, почему СМИ-"иноагентами" не признают, например, телеканал RT и агентство ТАСС, официально получающие иностранное финансирование. Также нельзя будет признавать "иноагентами" зарегистрированные политические партии и религиозные объединения.

Тем же, кого "иноагентами" признавать можно, Госдума подготовила новые запреты и ограничения прав. В законе появятся нормы о "стукачестве" и обязанность минюста проверять доносы госорганов, партий и общественных объединений, Общественной палаты, СМИ, граждан и организаций о тех, кого, по их данным, следует включить в реестр.

"Иностранное влияние" как повод для признания "иноагентом"

Сейчас для включения в реестр необходимо обнаружить у потенциального "иноагента" иностранное финансирование. О его наличии сами "агенты" часто узнают лишь в суде, при этом выясняется, что деньги поступали от неизвестных им лиц.

Новый закон упрощает задачу минюсту, позволяя обойтись без денежных переводов. Теперь "агентом" будут признавать того, кто попал под "иностранное влияние".

Таким влиянием будут считаться любые виды помощи - например, "научно-техническая" или "в иной форме", а также оказание "воздействия" - "путем принуждения, убеждения или иными способами", говорится в законопроекте.

По мнению директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой (сама она и центр признаны "иноагентами"), токсичным при этом может оказаться научное и международное общение, чтение иностранных философов или аналитиков, прививка иностранной вакциной или обучение у носителя иностранного языка. Как отмечает юрист, исчерпывающего перечня форм иностранного влияния в законе нет, что открывает ворота для безграничного и непредсказуемого правоприменения.

Источником иностранного влияния в Госдуме предлагают считать не только зарубежные страны, организации и иностранцев, но и "уполномоченных ими лиц или посредников в России".

Другой необходимый для включения в реестр критерий останется прежним: это политическая деятельность (к ней относятся публичные обращения с критикой законов или соцопросы), сбор военно-технической информации из перечня ФСБ, не относящейся к гостайне или публикация общедоступных сведений.

Отмена банковской тайны и легализация доносов

Физических лиц - "иноагентов" теперь обяжут отчитываться не только о своих расходах, как требуют сейчас, но также об иностранных источниках, объеме полученных средств и банковских счетах. Применять упрощенную систему налогообложения им запретят.

Иностранными источниками будут считаться в том числе посредники при получении денежных средств и имущества - банки и кредитные организации.

Предоставлять минюсту сведения для пополнения реестра "иноагентов" будут вправе МВД, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба (ФНС), Роскомнадзор и Пенсионный фонд.

По мнению Галины Араповой, все эти нормы ставят под угрозу защиту персональных данных, информации о частной жизни и банковской тайны.

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Кроме того, минюст впервые получит право проводить плановые и внеплановые проверки в отношении не только юридических, но и физических лиц. Ведомство сможет без санкции суда запрашивать и получать информацию об их финансово-хозяйственной деятельности у органов публичной власти и банков, хотя, например, в рамках оперативно-розыскных мероприятий это возможно только по решению суда.

Закон также наделяет минюст правом направлять своих представителей для участия в проводимых "иностранным агентом" мероприятиях. Теоретически это могут быть планерки, заседания совета директоров, собрания, и вебинары, отмечает Арапова.

Появятся в законе и нормы об обязанности минюста проверять обращения органов власти, партий и общественных объединений, Общественной палаты, общероссийских СМИ, граждан и организаций о лицах, которые по их сведениям должны быть признаны "иностранными агентами".

Порядок осуществления госконтроля за "иноагентами" определит правительство. 14 апреля правительство отвергло законопроект депутатов фракции "Новые люди", предлагавших формировать реестр по более четким критериям и только по решению суда.

Кого еще будут включать в реестр

Вместе с "иностранными агентами" в реестр попадут аффилированные с ними лица - сотрудники НКО и СМИ, участники объединений, а также руководители и учредители всех этих организаций, в том числе - бывшие.

Кроме того, в реестре могут оказаться и те, кто получал помощь от "иностранных агентов" - в том числе, через посредников.

Формально на аффилированных лиц не будут распространяться требования к "агентам", но очевидно, что сам факт включения в реестр становится дополнительным инструментом запугивания.

Юридические лица, ранее учрежденные "иностранными агентами", тоже будут становиться полноценными "агентами". Это означает, что в реестр могут включить даже православный приход, учрежденный, по данным Би-би-си, одним из "иноагентов".

Исключить же "иностранного агента" минюст по новому закону может спустя год после отказа от "иностранного влияния" или перечисленных в законе видов деятельности. При этом в случае повторного включения в реестр добиться исключения удастся не раньше, чем через три года.

Аффилированных с "иноагентом" лиц могут вычеркнуть из реестра, если в течение двух лет они не будут связаны между собой.

Новые обязанности, запреты и риски

Новый закон содержит единственное послабление - частичную отмену обязанности "иностранных агентов" маркировать сообщением о своем статусе публикации, не имеющие отношения к их деятельности. Однако послабление в итоге может привести к штрафу за нарушение.

"Я бы не стал исключать того, что фотография котика может свидетельствовать об оказании серьезного иностранного политического влияния на читателей. Как говорится, уполномоченные органы дадут правовую оценку в соответствии с законом", - иронизирует управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

Более важным, по его мнению, выглядит запрет на распространение информации среди детей. "Стоит ожидать распоряжения от Роскомнадзора, которым он обяжет всех иноагентов ставить не только "плашку", но и знак 18+, а также внесения поправок в КоАП со штрафами за оказание тлетворного иноагентского влияния на детей", - говорит Марков.

В законопроекте перечислены и другие запреты для "агентов" - им нельзя будет обучать и воспитывать несовершеннолетних, а также участвовать в созданных властями консультативных, совещательных и экспертных органах, проводить независимую антикоррупционную экспертизу и публичные мероприятия. Последнее противоречит 31-й статье Конституции о свободе собраний.

Согласно законопроекту, "иностранный агент" будет не вправе получать государственную финансовую поддержку. Формально к такой поддержке относятся "материнский капитал", а также другие формы помощи малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и так далее. По словам Галины Араповой, среди доверителей Центра защиты прав СМИ есть "иностранный агент", который является инвалидом и безработным.

Кроме того, законопроект лишает признанных "иноагентами" юридических лиц права на страхование банковских вкладов и участия в качестве подрядчика в госзакупках.

10 лет назад, когда в России появился закон об НКО-"иноагентах", власти декларировали, что такие организации при отказе от иностранного финансирования смогут претендовать на государственное финансирование в виде грантов. Теперь фактически их подталкивают к закрытию - учитывая, что частные игроки в России вряд ли рискнут связываться с "иностранным агентом".

Сергей Марков отмечает, что в законопроекте предлагается обязать всех, кто собирается "работать иноагентом" в России, самостоятельно подать заявку на получение статуса. "Тех, кто не подаст ее сам, предлагают "отлавливать" минюсту. Вероятно, поменяют и соответствующую статью Уголовного кодекса с наказанием за уклонение от регистрации иноагентом", - говорит Марков.

"Законопроект радикально отличается от первого закона об "иноагентах" 2012 года. Тогда была цель стигматизировать, а сейчас уже - уничтожить гражданское общество, да и просто активных неравнодушных людей", - комментирует нововведения юрист Григорий Вайпан.

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