Венедиктова, Невзорова и Кара-Мурзу внесли в реестр "иноагентов"

25 минут назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко, Александр Невзоров

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще восемь человек.

В реестр попали декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналист Сергей Пархоменко, корреспонденты "Радио Свобода" (признано в России СМИ-"иноагентом") Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, публицист Александр Невзоров, бывший главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и эксперт содружества журналистов-расследователей "Фонд 19/29" Владимир Воронов.

Кроме того, еще двух человек добавили в новый реестр, который минюст России впервые начал пополнять 5 апреля. В него попали журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза и соратник Алексея Навального Леонид Волков. В графе "Сведения об иностранных источниках" указано: "Украина".

За несколько минут до публикации обновленных реестров Кара-Мурза был арестован Басманным судом Москвы по делу о "военных фейках".

На Невзорова завели уголовное дело по этой же статье (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) 22 марта. Поводом стали публикации об обстреле роддома в Мариуполе. Он в это время находился в Израиле и в Россию не возвращался.

3 марта совет директоров "Эха Москвы", входившего в состав "Газпром-медиа", принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. После этого Венедиктов и другие популярные ведущие "Эха" продолжили выпускать программы в YouTube.

Невзоров в своем телеграм-канале написал, что ему совершенно безразлично, какой статус ему присвоили российские власти, и предрек им поражение в войне против Украины.

Кто еще в списке и как его пополняют

До сих пор в реестре СМИ-"иноагентов" было 142 строки (включая издания, журналистов и активистов). В последний раз его пополняли 15 апреля - тогда в реестр добавили девять человек, в том числе блогера Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман и карикатуриста Сергея Елкина.

Неделей ранее в реестр внесли шесть человек, в том числе юриста Марка Фейгина и музыканта Ивана Дремина, известного как Фейс.

5 апреля власти впервые пополнили новый реестр - "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". В него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас - в Украине. У них, как и у Кара-Мурзы и Волкова, также указана Украина в качестве источника иностранного финансирования.

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Как и СМИ-"иностранные агенты", "физлица-"иностранные агенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020-го было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода").