Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты "Сармат". За ним наблюдал Путин

19 минут назад

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Автор фото, Defence Ministry of Russian Federation

Минобороны России на фоне вторжения в Украину сообщило об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Эта ракета заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, прокомментировал запуск президент Владимир Путин. Российские власти провели испытание в то время, когда есть опасения по поводу возможного использования ядерного оружия из-за войны в Украине.

Из сообщения министерства обороны следует, что это первый пуск в программе государственных испытаний. Путин наблюдал за ним по видеосвязи.

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал Путин. Он не уточнил, кто именно пытается угрожать России.

Согласно заявлению минобороны, пуск состоялся в 15:12 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. В нем также сказано, что задачи испытаний "выполнены в полном объеме", "подтверждены расчетные характеристики" на всех этапах полета, учебные боевые блоки "прибыли в заданный район" на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение, говорится в сообщении.

Путин заявил о разработке нескольких видов стратегических вооружений, в том числе МБР "Сармат", во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

По данным Исследовательской службы Конгресса США (CRS), на МБР "Сармат" будет 10 или более боеголовок. Она разрабатывалась в течение многих лет, поэтому испытательный запуск не стал неожиданностью для Запада, но он произошел в момент крайней геополитической напряженности из-за войны России в Украине, отмечает агентство Рейтер.

На фоне войны

В связи с российским вторжением в Украину западные страны выражали опасения по поводу возможного использования ядерного оружия. США и НАТО объясняли невозможность прямого вмешательства в конфликт необходимостью предотвратить глобальную войну.

Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине, заявил накануне, 19 апреля, глава МИД России Сергей Лавров. "Только обычное вооружение", - сказал Лавров в интервью каналу India Today.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Си-эн-эн говорил на прошлой неделе, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что Путин может использовать ядерное или химическое оружие.

Во вторник агентство Блумберг опубликовало статью о том, как Путин принимал решение о вторжении и как реагирует на его последствия для России. В числе прочего собеседники издания в российской власти сказали, что все больше разделяют опасения американской разведки насчет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия - если столкнется с неудачей в украинской кампании, которую он считает своей исторической миссией.

За несколько дней до вторжения Россия объявила масштабные учения ядерных сил с пусками баллистических и крылатых ракет. Учениями решил лично руководить Путин.

В начале апреля Пентагон отменил испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, чтобы избежать "неверного толкования" Россией.

Что дальше

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МБР РС-28 "Сармат" должны прийти на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), писал Интерфакс.

"Это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Вес одной ракеты - больше 200 тонн", - описывал изделие командующий РВСН Сергей Каракаев. Серийное производство ракеты планируют развернуть на Красноярском машиностроительном заводе (входит в "Роскосмос").

Российские военные во вторник заявили, что в Красноярском крае идет подготовка первого полка, который оснастят "Сарматом". "Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу", - сказано в сообщении.

Минобороны утверждает, что "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая обладает "уникальными характеристиками", позволяющими "гарантированно преодолевать" любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Об этом же сказал Путин - комплекс способен преодолевать все современные средства ПВО, "аналогов ему в мире нет и еще долго не будет".

О том, что первый полк, вооруженный "Сарматами", заступит на дежурство в конце 2022 года, Путин говорил еще в апреле прошлого года (снова в послании Федеральному собранию).

Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что летные испытания МБР "Сармат" начнутся в 2021 году. Но произошло это только сейчас. До этого власти объявили о том, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания.

Автор фото, Alamy

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