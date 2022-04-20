"Полное безразличие к безопасности сотрудников". Закончено расследование гибели Галины Хатчинс на съемках с Болдуином

25 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Случайная гибель оператора Галины Хатчинс шокировала США

После шестимесячного расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Раст" власти штата Нью-Мексико пришли к выводу, что правила безопасности на съемочной площадке фильма сознательно не соблюдались. На работавшую над фильмом компанию Rust Movie Productions LLC наложен штраф, но в студии говорят, что обжалуют выводы правительственного расследования.

42-летняя Галина Хатчинс погибла в прошлом году на съемках, после того как Алек Болдуин выстрелил в ее сторону из пистолета, в котором оказался боевой патрон.

Как говорится в заявлении проводившего расследование ведомства, сотрудники компании "знали, что процедуры безопасного обращения с оружием не соблюдаются на площадке", и "продемонстрировали полное безразличие к безопасности сотрудников".

На Rust Movie Productions LLC наложен штраф в 136 793 доллара - самый высокий штраф, который позволяют выписать законы штата.

"Это полная неспособность работодателя следовать признанным общенациональным процедурам, которые обеспечивают безопасность сотрудников", - сказал глава ведомства Джеймс Кенни, призвав всех работников кино сообщать о нарушении правил безопасности на площадках.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Алек Болдуин в одном из интервью говорил, что не сжимал спусковой крючок, а только взвел курок пистолета, после чего он выстрелил боевым патроном, которого не должно было быть на площадке

"Мы пришли к выводу, что нарушения на площадке были серьезными и сознательными", - сказал Кенни. Он добавил, что уголовное расследование произошедшего еще продолжается.

"Произошла ужасная трагедия, и наши мысли с жертвой. С матерью, и женой, с опытным оператором и уважаемым членом киносообщества", - добавил чиновник.

Представитель кинокомпании Rust Movie Production Стефан Фридман в комментарии агентству Рейтер заявил, что студия не согласна с выводами властей и будет обжаловать решение.

"Мы думаем о семье Галины и молимся за нее", - добавил он.

Что случилось на съемочной площадке "Раста"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фильм снимали на ранчо недалеко от Санта-Фе

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Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из револьвера "Кольт" 45-го калибра, в котором должны были быть холостые патроны.

Актер репетировал сцену, выхватывая пистолет и направляя его на камеру, но один из патронов в пистолете оказался боевым.

Оператор Галина Хатчинс в этот момент находилась за камерой, готовясь к съемке следующей сцены. Пуля попала ей в грудь.

Режиссер фильма Джоэл Соуза был ранен в плечо рикошетом, он выжил.

Позже на съемочной площадке было обнаружено около 500 патронов, среди которых были и холостые, и боевые.

После трагедии Болдуин заявил, что шокирован и глубоко опечален случившимся.

Производство фильма приостановлено на неопределенный срок.

В феврале муж Галины Хатчинс подал в суд на Алека Болдуина. В исковом заявлении сказано, что гибели Хатчинс можно было избежать, если бы Болдуин и другие не действовали бездумно и беспечно, а следовали технике безопасности на съемочной площадке.

Сам актер в декабрьском интервью телекомпании "Эй-би-си" объяснял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а только взвел его, при этом держа оружие так, как ему сказала сама Хатчинс, и обратил на это ее внимание.

"Я взвел курок, потом сказал ей - "Видишь? Видишь? Видишь?" А потом я отпустил курок, и пистолет выстрелил", - сказал он.