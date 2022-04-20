Германия хочет отказаться от российcкой нефти к концу года. Но минфин опасается остановки заводов

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна откажется от импорта российской нефти к концу нынешнего года, однако министр финансов Кристиан Линднер в комментарии Би-би-си не был так конкретен.

В беседе с Би-би-си Линднер сказал, что Германия отказывается от российских энергоносителей "настолько быстро, насколько может", и призвал к терпению.

Бербок ранее заявила: "К лету мы сократим импорт нефти наполовину, а к концу года достигнем нуля, а за этим последует и газ".

Германия закупает у России около четверти своей нефти и 40% газа. Это значительная доля российского импорта по сравнению, например, с Великобританией, в импорте которой российский газ в прошлом году составил около 8%.

Ранее Британия также заявила, что хочет отказаться от российской нефти к концу года. США импорт российской нефти уже запретили.

По словам Бербок, Германия в своем отказе от российского топлива будет следовать "общей европейской дорожной карте". Евросоюз планирует стать независимым от российских энергоносителей до 2030 года.

"Наш общий выход, полный выход стран ЕС - это наша общая сила", - сказала Бербок.

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Германия уже отложила открытие построенного, но так и не заработавшего газопровода "Северный поток-2", а через несколько дней после начала войны в Украине канцлер Олаф Шольф заявил, что в отношениях между странами наступил "поворотный момент".

Кристиан Линднер в разговоре с Би-би-си сказал, что Германия старается "как можно быстрее" отказаться от российских энергоносителей, и добавил, что Владимир Путин ошибается в своем расчете на продолжение сотрудничества в этой сфере.

Однако немедленный отказ от нефти и газа из России может привести к физической приостановке работы заводов, добавил он. Ранее на этой неделе экономисты предсказывали немецкой экономике рецессию к 2023 году в случае немедленного отказа от российского нефтегазового импорта.

"Я боюсь не экономической цены [от сокращения закупок российских энергоносителей], а физических последствий. Если прекращается подача энергии на целую линию сборки, последствия будут не только экономические", - сказал он.

Новые санкции США против России

Автор фото, Getty Images

На этом фоне в среду пополнились санкционные списки США.

В них оказались первый зампред ЦБ России Ксения Юдаева, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и российский киберспортсмен Кирилл Малофеев - сын бизнесмена и владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Большая часть нового санкционного списка США - это люди, так или иначе связанные с банком "Открытие". У них заморожены активы в США, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними какую-либо деятельность.

Помимо людей, связанных с банком "Открытие", в санкционные списки попали также структуры, связанные с Константином Малофеевым. Под санкции также попали юрлица криптовалютной биржи Vladex - проекта, официально записанного на сына Малофеева - Кирилла.

Би-би-си писала, что основу Vladex могла составить клиентская база и инфраструктура одной из крупнейших русскоязычных бирж Wex - правопреемницы биржи BTC-е, рухнувшей в 2017 году после ареста в Греции одного из ее возможных основателей Александра Винника по запросу ФБР.

Vladex должен был заработать в 2018 году во Владивостоке, но проект не пошел, а вскоре рухнул и Wex вместе с почти $450 млрд криптоактивов.