Без маркировки в соцсетях и преподавания. Как в России хотят поменять законы об "иноагентах"

40 минут назад

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Автор фото, NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images Подпись к фото, Законопроект об "иноагентах" критиковали журналисты и правозащитники

"Иноагентам" в России разрешат не маркировать сообщения в соцсетях, но запретят преподавать и работать с детьми. Такие меры предусматривает новый законопроект, представленный в четверг на заседании комиссии по иностранному вмешательству

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала "обобщающий" законопроект об "иностранных агентов", сообщил в четверг глава комиссии Василий Пискарев. Внести его в Госдуму планируют на следующей неделе.

Законопроект в частности предполагает создание единого реестра "иностранных агентов" вместо существующих четырех. В документе предусматривается как смягчение отдельных ограничений, так и введение новых.

Минюст предложил оставить обязательную маркировку в соцсетях только для "профессиональной деятельности", а "бытовые контенты" от дисклеймера освободить. Текст законопроекта пока не опубликован, поэтому трудно оценить, что имеется в виду.

Сейчас все "иностранные агенты" должны предварять свои публикации уведомлением, о том, что "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА".

Закон требует делать это именно заглавными буквами.

"Формат маркировки. Здесь, дабы избежать вот этих всех комических случаев бытовых контентов в соцсетях… такие случаи исключены. В докладе было предложено, что маркировка [будет использоваться] в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом. Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено", - заявил замминистра юстиции Олег Свириденко.

Полное обнуление

Кроме того, по словам Свириденко, в минюсте "услышали некоторые мысли общественности относительно выхода" [из реестра].

В результате министерство предусмотрело не только процедуру выхода из реестра, о которой давно просили правозащитники, но и упрощенный выход для тех, кто попал в список впервые.

Кроме того, Свириденко рассказал о возможности "обнуления" иноагентства: "Например, ошибка может быть, ну, и в судах, извините меня, ошибки существуют. Если таковая произойдет, то гражданин в течение любого времени, на следующий день, через месяц подает такое заявление. И решением министра, либо замминистра он исключается из этого реестра с момента его вхождения. Полное обнуление. При наличии ошибки".

Новые запреты

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Депутат Пискарев представил менее либеральные инициативы, входящие в законопроект.

В частности, лицам, внесенным в реестр "иноагентов" будет запрещено вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную работу с детьми. Им также нельзя будет "производить информационную продукцию для детей и подростков".

"Мы глубоко убеждены, что любая деструктивная деятельность в отношении наших детей должна решительно пресекаться. В этом нас поддерживает и родительская общественность и педагоги" - заявил Пискарев.

В единый реестр войдут не только непосредственно "иностранные агенты", но и аффилированные с ними лица. Кого будут считать таковыми, в комиссии не уточнили.

"Иностранные агенты" не смогут стать инвесторами на стратегических предприятиях, важных для обороны и безопасности страны. К ним авторы законопроекта отнесли производителей вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых.

Кто сейчас находится в "иноагентских" реестрах?

Сейчас в России существует четыре реестра иноагентов: "Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", "Реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента", "Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", "Реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента".

В реестре НКО-"иноагентов" насчитывается 72 организации, рассказал Свириденко на заседании комиссии. С 2012 года их было 215, однако 143 были исключены либо по заявлению, либо по причине ликвидации.

В реестре незарегистрированных общественных объединений содержатся сведения о семи таких объединениях, этот список ведется с 2021 года. Еще два человека находятся в реестре физлиц-"иноагентов", который был запущен с 2022 года.

В реестр СМИ-"иноагентов" включены 142 юридических и физических лица.

"В 2021 году большее количество признаны - 94, - признал Свириденко. - Но обращаю внимание, что из них 11 субъектов включились добровольно".

Вероятно, замминистра имел в виду организации, созданные физическими лицами после попадания в реестр в соответствии с требованиями закона.

С момента включения юрлица в реестр граждане, получившие статус СМИ-"иноагента", должны не только сами отчитываться перед минюстом и ставить пометки о своем статусе (в том числе в личных соцсетях), но и нести ответственность за выполнение тех же требований созданными ими ООО. Хотя такие компании по сути могут оставаться "пустышками" и даже не иметь средств на своих счетах.

По закону человек, признанный в России СМИ-"иноагентом", обязан в течение месяца зарегистрировать российское юридическое лицо (ООО) и уведомить об этом минюст. Такое юрлицо должно быть внесено в тот же реестр и исполнять требования к ним - маркировать свои материалы, отчитываться о доходах и расходах, а также представлять дважды в год отчет о своей деятельности.

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